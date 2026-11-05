El Salvador

Doctora salvadoreña que fue pionera, rectora y ministra: María Isabel Rodríguez cumple 104 años

Graduada en Medicina en 1948 cuando casi ninguna mujer accedía a la universidad, llegó a dirigir la institución que la formó y reformó el sistema sanitario de su país. La OPS la reconoció como Heroína de la Salud Pública de las Américas.

María Isabel Rodríguez se graduó de Medicina en 1948 y dirigió la Universidad de El Salvador entre 1999 y 2007, antes de encabezar el Ministerio de Salud hasta 2014 en el país (Foto cortesía Universidad de El Salvador)
María Isabel Rodríguez se graduó de Medicina en 1948 y dirigió la Universidad de El Salvador entre 1999 y 2007, antes de encabezar el Ministerio de Salud hasta 2014 en el país (Foto cortesía Universidad de El Salvador)
Guardar

María Isabel Rodríguez cumple 104 años este 5 de noviembre, tras una trayectoria que la llevó de las aulas de la Universidad de El Salvador (UES) a la conducción de instituciones académicas y sanitarias. Su carrera estuvo marcada por la defensa de la educación, la investigación científica, la equidad y el acceso universal a la salud.

En 1948, Rodríguez se convirtió en la tercera mujer graduada de Medicina en la Universidad de El Salvador, en una época en la que el acceso femenino a la educación superior era excepcional. Más tarde realizó dos posgrados en cardiología y ciencias fisiológicas en el Instituto de Cardiología de México.

PUBLICIDAD

Su formación orientó sus primeros años profesionales hacia la investigación y la docencia. Se especializó en fisiología cardiovascular y fue reconocida como pionera de ese campo en El Salvador, además de impulsar reformas en la enseñanza médica.

La primera rectora y ministra de Salud de El Salvador

Rodríguez fue elegida rectora de la Universidad de El Salvador en 1999, el primer antecedente de una mujer al frente de la institución. Permaneció en el cargo hasta 2007, luego de ser reelegida para un segundo período.

Se convirtió en la tercera mujer graduada de Medicina y dirigió la universidad salvadoreña (Foto cortesía Universidad de El Salvador)
Se convirtió en la tercera mujer graduada de Medicina y dirigió la universidad salvadoreña (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Durante su rectorado promovió cambios en la educación médica y en la gobernanza universitaria. Su producción académica incluye más de un centenar de artículos en español e inglés sobre ciencia y educación.

PUBLICIDAD

Entre 2009 y 2014 fue ministra de Salud de El Salvador, también como la primera mujer en ocupar esa función en el país. Tras finalizar su gestión, se desempeñó como asesora presidencial en salud y educación, con iniciativas vinculadas a la cobertura universal de salud, la calidad educativa, la inclusión y la equidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo regional dependiente de la Organización Mundial de la Salud, la distinguió en 2015 como Heroína de la Salud Pública de las Américas, la mayor condecoración otorgada por ambas entidades. La directora de entonces, Carissa F. Etienne, le entregó el reconocimiento el 28 de septiembre de ese año en Washington, Distrito de Columbia.

Rodríguez trabajó además como consultora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de recursos humanos en México, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Haití y otros países de América Latina, y participó en la creación del Programa de Formación en Salud de la OPS.

La médica salvadoreña abrió camino como investigadora, docente y funcionaria, con hitos inéditos en la Universidad de El Salvador y la cartera sanitaria que marcaron su trayectoria nacional durante décadas (Foto cortesía Universidad de El Salvador)
La médica salvadoreña abrió camino como investigadora, docente y funcionaria, con hitos inéditos en la Universidad de El Salvador y la cartera sanitaria que marcaron su trayectoria nacional durante décadas (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Su labor incluyó la promoción de un sistema sanitario integrado, universal, justo y de calidad, basado en la atención primaria y en un enfoque de derechos. La médica reside en San Salvador, El Salvador.

Libro local destaca su trayectoria

En 2025 en El Salvador se lanzó un libro que destaca la trayectoria de la salvadoreña. La biografía de María Isabel Rodríguez fue presentada con énfasis en su trayectoria y en su aporte a la formación de profesionales de la salud.

La doctora resumió el mensaje para las nuevas generaciones: “A pesar de lo difícil, negativo y adverso que sea el momento que vivimos, sepan que siempre hay posibilidades, maneras de trabajar con más constancia, más entrega y más compromiso”.

María Isabel Rodríguez, una mujer con un legado para la salud y las mujeres en el rubro de la Medicina (Foto cortesía Universidad de El Salvador)
María Isabel Rodríguez, una mujer con un legado para la salud y las mujeres en el rubro de la Medicina (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Durante la presentación, la editora Elena Salamanca señaló que Rodríguez fue la primera mujer en distintos campos y épocas, además de comprometerse con la visibilización de las condiciones que sostienen la vida de las mujeres: “La doctora Rodríguez ha sido la primera mujer en muchos campos, en diversos tiempos, comprometida a visibilizar los hilos que sostienen la vida de las mujeres”.

Temas Relacionados

Isabel RodríguezSan SalvadorSalud públicaEl Salvadorprimeras doctoras de El SalvadorMaría Isabel RodríguezOPS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Las cancilleres de ambas naciones se reunieron en Madrid, durante la XXX Cumbre Iberoamericana, para abordar el combate a grupos armados y la protección de menores

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado impuso la mayor pena del proceso al palabrero de la cancha El Edén, por desaparición de personas y delitos relacionados con armas de fuego

Condenan a 115 años de prisión a palabrero del Barrio 18 acusado de homicidio agravado en El Salvador

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La medida afecta a J. C. A., de 55 años, mientras la Fiscalía investiga lesiones, amenazas, tocamientos sexuales y expresiones de violencia denunciadas por la mujer tras hechos ocurridos el 18 de octubre de 2026

Ordenan prisión provisional contra hombre acusado de violencia sexual y agresiones contra su pareja en el occidente salvadoreño

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

El vocero Timothy Brown afirmó que la administración Trump mantendrá la aplicación de las leyes migratorias y atribuyó esa continuidad a la protección territorial y regional, pese al triunfo demócrata en el Congreso

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador asegura que la seguridad fronteriza no cambiará tras las elecciones

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

La Policía Nacional Civil identificó a Jessica Lisseth Orellana Arévalo como presunta integrante de Barrio 18 Sureños y le atribuyó antecedentes por delitos relacionados con drogas, agrupaciones ilícitas y conspiración para homicidio agravado

“La Diablita” fue deportada de Estados Unidos y capturada en El Salvador por presuntos vínculos con Barrio 18 Sureños

TECNO

Sony subió su proyección de ganancias anuales tras un trimestre récord con "Spider-Man" y PlayStation

Sony subió su proyección de ganancias anuales tras un trimestre récord con "Spider-Man" y PlayStation

Peligran los juegos físicos de Nintendo: su principal fabricante de memorias se pasa a los centros de datos

Las ventas de la Nintendo Switch 2 cayeron 41% tras las subas de precio y el alza de la memoria

Cat Wu, jefa de producto de Claude Code, dejó Anthropic y a los pocos días se sumó a OpenAI

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 5 de noviembre?

ENTRETENIMIENTO

McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

Cómo un clásico de Los Simpson de los 90 inspiró un reciente fenómeno del cine de terror

Judi Dench habló sobre el final de su papel como “M” en James Bond: “Fue idea de Daniel Craig que me mataran”

“La reinvención es lo más difícil”, afirmó Chris Rock al presentar su nueva película Misty Green

Scarlett Johansson confiesa que le costó sacar adelante su papel en ‘The Batman 2′: “Me produjo un montón de angustia existencial”

MUNDO

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Estudiantes bloquearon accesos a varias escuelas en Francia y hubo disturbios en el inicio de una nueva jornada de protestas

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras