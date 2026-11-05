Doctora salvadoreña que fue pionera, rectora y ministra: María Isabel Rodríguez cumple 104 años

María Isabel Rodríguez se graduó de Medicina en 1948 y dirigió la Universidad de El Salvador entre 1999 y 2007, antes de encabezar el Ministerio de Salud hasta 2014 en el país (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

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María Isabel Rodríguez cumple 104 años este 5 de noviembre, tras una trayectoria que la llevó de las aulas de la Universidad de El Salvador (UES) a la conducción de instituciones académicas y sanitarias. Su carrera estuvo marcada por la defensa de la educación, la investigación científica, la equidad y el acceso universal a la salud.

En 1948, Rodríguez se convirtió en la tercera mujer graduada de Medicina en la Universidad de El Salvador, en una época en la que el acceso femenino a la educación superior era excepcional. Más tarde realizó dos posgrados en cardiología y ciencias fisiológicas en el Instituto de Cardiología de México.

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Su formación orientó sus primeros años profesionales hacia la investigación y la docencia. Se especializó en fisiología cardiovascular y fue reconocida como pionera de ese campo en El Salvador, además de impulsar reformas en la enseñanza médica.

La primera rectora y ministra de Salud de El Salvador

Rodríguez fue elegida rectora de la Universidad de El Salvador en 1999, el primer antecedente de una mujer al frente de la institución. Permaneció en el cargo hasta 2007, luego de ser reelegida para un segundo período.

Se convirtió en la tercera mujer graduada de Medicina y dirigió la universidad salvadoreña (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Durante su rectorado promovió cambios en la educación médica y en la gobernanza universitaria. Su producción académica incluye más de un centenar de artículos en español e inglés sobre ciencia y educación.

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Entre 2009 y 2014 fue ministra de Salud de El Salvador, también como la primera mujer en ocupar esa función en el país. Tras finalizar su gestión, se desempeñó como asesora presidencial en salud y educación, con iniciativas vinculadas a la cobertura universal de salud, la calidad educativa, la inclusión y la equidad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo regional dependiente de la Organización Mundial de la Salud, la distinguió en 2015 como Heroína de la Salud Pública de las Américas, la mayor condecoración otorgada por ambas entidades. La directora de entonces, Carissa F. Etienne, le entregó el reconocimiento el 28 de septiembre de ese año en Washington, Distrito de Columbia.

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Rodríguez trabajó además como consultora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de recursos humanos en México, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Haití y otros países de América Latina, y participó en la creación del Programa de Formación en Salud de la OPS.

La médica salvadoreña abrió camino como investigadora, docente y funcionaria, con hitos inéditos en la Universidad de El Salvador y la cartera sanitaria que marcaron su trayectoria nacional durante décadas (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Su labor incluyó la promoción de un sistema sanitario integrado, universal, justo y de calidad, basado en la atención primaria y en un enfoque de derechos. La médica reside en San Salvador, El Salvador.

Libro local destaca su trayectoria

En 2025 en El Salvador se lanzó un libro que destaca la trayectoria de la salvadoreña. La biografía de María Isabel Rodríguez fue presentada con énfasis en su trayectoria y en su aporte a la formación de profesionales de la salud.

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La doctora resumió el mensaje para las nuevas generaciones: “A pesar de lo difícil, negativo y adverso que sea el momento que vivimos, sepan que siempre hay posibilidades, maneras de trabajar con más constancia, más entrega y más compromiso”.

María Isabel Rodríguez, una mujer con un legado para la salud y las mujeres en el rubro de la Medicina (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Durante la presentación, la editora Elena Salamanca señaló que Rodríguez fue la primera mujer en distintos campos y épocas, además de comprometerse con la visibilización de las condiciones que sostienen la vida de las mujeres: “La doctora Rodríguez ha sido la primera mujer en muchos campos, en diversos tiempos, comprometida a visibilizar los hilos que sostienen la vida de las mujeres”.

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