Cubano recibió cadena perpetua por matar a su expareja tras confirmar que tenía una nueva relación

Adrián Cruz Díaz recibió una condena de cadena perpetua en Cuba por el doble asesinato de su expareja y un hombre en Ciego de Ávila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre fue condenado a cadena perpetua en Cuba por asesinar a su expareja después de descubrir que ella mantenía una nueva relación con otro hombre. La segunda víctima fue identificada como Abel Morales Castro, quien era la pareja sentimental de la mujer. El doble crimen sacudió el municipio de Florencia, en la provincia de Ciego de Ávila, y terminó con la máxima pena de privación de libertad prevista por la legislación cubana.

El sentenciado es Adrián Cruz Díaz, confesó el brutal crimen y se declarado culpable por las muertes de Marialina García Borroto y Morales Castro. La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila dictó el fallo luego de un juicio oral y público.

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La condena fue comunicada por el tribunal provincial, que calificó el hecho como asesinato con circunstancias agravantes y aplicó la sanción de privación perpetua de libertad. La resolución judicial se conoció esta semana, más de un año después de que trascendiera el ataque contra la pareja en Florencia.

La información vinculada al proceso señala que Cruz Díaz era expareja de García Borroto. De acuerdo con la reconstrucción difundida sobre el caso, el hombre asesinó a la mujer tras enterarse de su vínculo con Morales Castro. Las autoridades establecieron que el segundo cuerpo correspondía al hombre con quien ella mantenía esa relación.

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El Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila dictó la sentencia máxima tras considerar probada la responsabilidad penal del acusado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen ocurrió durante 2025, aunque la comunicación judicial no indicó la fecha precisa del hecho. En agosto de ese año circularon reportes sobre el asesinato de dos personas dentro de una vivienda de Florencia. El caso generó preocupación en esa localidad de Ciego de Ávila, una provincia situada en la zona central de la isla.

La condena contra Cruz Díaz llega en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres en Cuba. Organizaciones independientes que siguen estos casos registraron 49 feminicidios en 2025 y al menos 61 durante 2026 hasta los primeros días de noviembre.

El Observatorio de Género de Alas Tensas documentó que una proporción importante de los feminicidios verificados en la isla tiene como agresores a parejas o exparejas de las víctimas. Sus registros también señalan que una parte relevante de los ataques ocurre dentro de las viviendas o en sus inmediaciones.

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La muerte de García Borroto se inscribe en ese patrón de violencia ejercida por hombres con vínculos afectivos previos o actuales con las víctimas. El hecho derivó además en la muerte de Morales Castro, a quien las autoridades identificaron como la nueva pareja de la mujer.

Organizaciones independientes contabilizaron 49 feminicidios en Cuba durante 2025 y más de 60 casos hacia finales de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cubano contempla el feminicidio como un delito autónomo en su Código Penal. Los asesinatos de mujeres por razones de género pueden ser investigados bajo figuras como homicidio o asesinato, con agravantes según las características del caso.

Organizaciones de derechos de las mujeres han reclamado durante años registros públicos sistemáticos, mecanismos de prevención y mayor protección para quienes enfrentan situaciones de violencia. El Estado cubano sostiene que aplica una política de tolerancia cero ante la violencia de género, mientras los observatorios independientes continúan documentando casos a partir de información disponible en comunidades, redes sociales y fuentes cercanas a las víctimas.

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En el proceso de Ciego de Ávila, el tribunal consideró probada la responsabilidad penal de Cruz Díaz en las dos muertes y dictó una pena de prisión perpetua. La sentencia coloca el caso entre los hechos de violencia contra las mujeres que han generado atención en Cuba durante los últimos meses.