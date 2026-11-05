El atentado frustrado contra Taylor Swift en Viena tendrá su propio documental

El documental Taylor Swift Wien abordará la cancelación de los recitales de la cantante tras el complot terrorista detectado en Austria. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

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Los conciertos cancelados de Taylor Swift en Viena por un complot terrorista frustrado serán el centro de un documental que combinará el thriller de espionaje con la historia de empoderamiento de las seguidoras y el análisis de la radicalización yihadista online.

Bajo el título de trabajo Taylor Swift Wien —“Wien” es la palabra alemana para Viena—, el proyecto será codirigido por Andreas Pichler (Tesla Files, The Milk System) y Veronika Kaserer (Hunt for the Mafia – The ‘Ndrangheta in Germany). La producción estará a cargo de Beetz Brothers de Alemania y Markand Media de Austria.

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En agosto de 2024, tres fechas de la gira mundial Eras Tour de Swift en el estadio Ernst Happel de Viena fueron canceladas tras la advertencia de un ataque planeado por dos adolescentes varones que pretendían matar a la mayor cantidad posible de asistentes, con explosivos y otras armas.

Los conciertos tenían previsto congregar a más de 200.000 fans de todo el mundo en la capital austríaca. El complot fue desbaratado por las autoridades austríacas gracias, en parte, a información aportada por la inteligencia de Estados Unidos.

Georg Tschurtschenthaler, director creativo de Beetz Brothers, explicó a Variety que el documental mostrará “la historia interna de este ataque terrorista fallido desde varios puntos de vista”.

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Las tres fechas del Eras Tour en el estadio Ernst Happel tenían prevista la asistencia de más de 200.000 personas. (Foto AP/Heinz-Peter Bader, archivo)

Una de esas líneas es un thriller de cuenta regresiva sobre cómo los servicios secretos —incluidos la CIA, el MI5 del Reino Unido, y las agencias de Alemania y Austria— lograron impedir el ataque.

La segunda sigue a tres jóvenes fanáticas de Viena que, ante la cancelación de los conciertos, organizaron contención psicológica para otras fans y llegaron a reunirse con el canciller austríaco Karl Nehammer y miembros de los servicios de inteligencia del país.

La tercera línea se centra en el principal perpetrador: Beran A., entonces ciudadano austríaco de 19 años con ascendencia de Macedonia del Norte, que había jurado lealtad al Estado Islámico (EI) y había sido radicalizado a través de TikTok, según Tschurtschenthaler.

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“Hay una nueva generación de jóvenes terroristas islamistas que crece en todo el mundo, inmersa en las redes sociales y diferente a los viejos terroristas entrenados en los campos de Al Qaeda”, señaló el productor a Variety.

El documental buscará yuxtaponer “dos subculturas juveniles muy distintas: el mundo inclusivo y empoderado de las Swifties y un ámbito de masculinidad tóxica, impulsado por la radicalización online y una desesperada necesidad de validación”, según su sinopsis.

Agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Austria colaboraron para frustrar el ataque planeado contra los conciertos. (AP Foto/Heinz-Peter Bader, Archivo)

Tschurtschenthaler definió Taylor Swift Wien como una mezcla de géneros que combina “el thriller de cuenta regresiva, el empoderamiento femenino de las fans y la representación del nuevo mansplaining musulmán” como forma de revancha contra el liberalismo occidental y el feminismo.

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El plan de distribución prevé que el documental se emita en la cadena alemana ZDF en octubre de 2027, seguido de un despliegue internacional.

Swift esperó dos semanas para pronunciarse sobre las cancelaciones. En una publicación del 21 de agosto de 2024 en Instagram, con motivo del cierre de la etapa europea de la gira, calificó la situación de “devastadora”.

“La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentido de miedo y de una enorme cantidad de culpa, porque mucha gente había planeado asistir a esos conciertos”, escribió la artista. “Pero también estaba muy agradecida con las autoridades, porque gracias a ellas lamentábamos conciertos y no vidas”.

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Tres seguidoras de Taylor Swift organizaron contención psicológica para las fans y mantuvieron una reunión con el canciller Karl Nehammer. (REUTERS/Toby Melville)

Quién es Beran A., el joven condenado por el atentado frustrado contra Taylor Swift en Viena

Un tribunal de Wiener Neustadt, ciudad al sur de Viena, condenó a Beran A., hoy de 21 años, a 15 años de cárcel por planear el ataque yihadista contra los conciertos de Swift y por una serie de delitos adicionales vinculados al terrorismo.

El acusado fue detenido tras la alerta de la CIA, justo antes de que se celebrara el primero de los tres shows.

Según la fiscalía, Beran A. intentó adquirir armas de forma ilegal —incluida una ametralladora y una granada de mano—, aunque no lo consiguió.

El psiquiatra forense Peter Hoffmann declaró que el acusado no presentaba signos de enfermedad mental y que no existía “ninguna explicación psiquiátrica” para su radicalización.

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Junto a Beran A. fue juzgado Arda K., también de 21 años y oriundo de Eslovaquia, acusado de integrar una célula del EI aunque sin participación directa en el complot contra el concierto. Arda K. fue sentenciado a 12 años de prisión.

El tribunal de Wiener Neustadt condenó a Beran A. a 15 años de prisión por planificar el atentado yihadista en Viena. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Antes de que el jurado se retirara a deliberar, Beran A. afirmó ante el tribunal que estaba arrepentido.

Swift había descrito previamente cómo su Eras Tour había esquivado por poco “una situación de masacre” y un documental de la gira reveló que se enteró del complot mientras viajaba hacia Austria.