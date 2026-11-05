CI Games obtiene un préstamo millonario para terminar ‘Lords of the Fallen II’

Lords of the Fallen II, de CI Games

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CI Games financiará el desarrollo, el marketing global y el lanzamiento de Lords of the Fallen II con un presupuesto total inferior a 55 millones de dólares. La secuela del RPG de acción de 2023 todavía no está terminada, entrará próximamente en una fase de pulido y llegará en 2027 a PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, después de haber sido retrasada desde su ventana prevista para este año.

Un presupuesto de casi 55 millones de dólares

Marek Tyminski, fundador y director ejecutivo de CI Games, reveló en redes sociales una cifra que los estudios rara vez detallan públicamente. Según el ejecutivo, el presupuesto previsto cubre producción, promoción internacional y lanzamiento, tres áreas que ya cuentan con financiación.

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“Producción, marketing global y lanzamiento: financiado. Estamos apuntando a un presupuesto total de marketing y desarrollo de poco menos de 55 millones de dólares. Ahora el único trabajo que falta es el que importa. Lanzar un gran Lords of the Fallen II”, escribió Tyminski.

El ejecutivo aclaró que el juego sigue en desarrollo. El próximo paso será el pulido, una etapa dedicada a corregir errores, ajustar sistemas y mejorar el rendimiento antes de que el producto llegue al público. CI Games tiene previsto publicar la secuela durante 2027, aunque todavía no comunicó una fecha concreta.

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Parte de esos recursos procede de un préstamo de 32 millones de dólares. La operación, informada por GamesIndustry, permitirá completar el desarrollo y respaldar la auto publicación. Eso significa que CI Games asumirá directamente tareas que habitualmente quedan en manos de una editora externa.

Tyminski explicó que el objetivo es obtener el mayor rendimiento posible de cada copia vendida mediante financiación propia, auto publicación y una distribución abierta en PC. Según su planteamiento, los ingresos servirán para devolver el crédito y financiar el siguiente proyecto. La estrategia aumenta el control de CI Games sobre la comercialización, pero también deja en sus manos los costos y riesgos del estreno.

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Combate renovado, más armas y siete escuelas de magia

CI Games también detalló una renovación completa del sistema de combate. Lords of the Fallen II contará con casi 30 tipos de armas, prácticamente el doble que la entrega de 2023. Cada categoría tendrá su propio conjunto de movimientos, cadenas de combos, golpes de reposicionamiento y maniobras específicas.

Entre las nuevas clases confirmadas aparecen guadañas, garras, puños y katanas. Las armas obtenidas de los jefes tendrán movimientos exclusivos, una característica pensada para diferenciar su uso del equipamiento convencional y ampliar las opciones disponibles al construir un personaje.

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Los jugadores podrán alternar entre el manejo de un arma con una o dos manos en medio de un combo. El cambio no interrumpirá la cadena de ataques, lo que permitirá modificar el alcance, el daño o el ritmo de una secuencia sin abandonar la ofensiva.

Otra modificación afecta a las habilidades complementarias. Será posible equipar dos accesos rápidos para incorporar hechizos, proyectiles y otras acciones a los combos sin cambiar manualmente de postura. Los estilos centrados en magia o ataques a distancia tendrán una postura propia con el mismo nivel de movilidad que el combate cuerpo a cuerpo.

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Los personajes especializados en magia podrán almacenar cuatro hechizos en un catalizador y cambiar a un segundo con otros cuatro. Cada conjuro podrá lanzarse de inmediato o después de cargarlo, y el juego ofrecerá siete escuelas mágicas junto con más opciones para recuperar puntos de maná. Las armas a distancia, mientras tanto, tendrán munición base infinita.

Lords of the Fallen | Desarrolladores: CI Games, Deck13 Interactive | Distribuidores: CI Games, Bandai Namco Entertainment

Un equipo internacional con fuerte presencia española

CI Games desarrolla el proyecto con un equipo internacional de 171 trabajadores, según una infografía difundida por Tyminski. La cifra incluye empleados y colaboradores independientes de larga duración, por lo que no corresponde únicamente a la plantilla contratada directamente por el estudio.

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España es el país con mayor representación, con 60 integrantes. Le siguen Reino Unido, con 29, y Polonia, con 26. La distribución remota permite reunir personal de distintos mercados sin concentrar toda la producción en una única sede.

Lords of the Fallen II continuará la propuesta de fantasía oscura y combate exigente de la entrega publicada en 2023. Aquel juego siguió la estructura de los soulslike, nombre utilizado para los RPG de acción inspirados en las obras de FromSoftware, con enemigos duros, exploración interconectada y pérdida de recursos al morir.

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La secuela fue puesta en marcha después del desempeño comercial de su predecesor. Para su lanzamiento de 2027, CI Games combinará un presupuesto cercano a los 55 millones de dólares, publicación propia y un sistema de combate reconstruido alrededor de más armas, transiciones fluidas entre posturas y mayores opciones para magia y ataques a distancia.