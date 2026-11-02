Milei y Reidel actualizaron su paper contra la regulación: qué sostiene la nueva versión

Javier Milei y Demian Reidel presentaron una actualización de su investigación que incorpora la herramienta matemática bautizada barreras de Bellman de primer paso. (Fuente)

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El presidente Javier Milei y el economista Demian Reidel presentaron una actualización de su investigación sobre rendimientos crecientes, capital y regulación, que incorpora una herramienta matemática bautizada “barreras de Bellman de primer paso” y una plataforma digital con simulaciones. La nueva versión conserva el diagnóstico contra las trabas estatales, pero modifica el modo de exponer sus resultados y da un lugar central a la posibilidad de que una economía caiga en un proceso de deterioro de su capital.

La investigación, titulada Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns, sucede a una versión previa presentada en el Foro de Davos. En aquella oportunidad, Milei había asociado el trabajo con los fundamentos teóricos de su programa de gobierno; los umbrales de escala, la crítica a la regulación y el peso que los autores atribuyen a la cultura del trabajo.

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El comunicado de lanzamiento define el objetivo de la actualización como una explicación de por qué “algunas economías logran desarrollarse y sostener su crecimiento, mientras que otras, aun contando con recursos productivos, pueden entrar en procesos de estancamiento y deterioro”. Según el texto, el proyecto parte de los rendimientos crecientes a escala, por los cuales una expansión conjunta de capital y trabajo puede elevar la producción en una proporción mayor.

La actualización cambia el centro de gravedad del trabajo

El cambio más visible está en el título y en el enfoque. La guía divulgativa anterior se presentaba bajo el rótulo Bellman Barriers and the Economics of Survival. La nueva edición se llama Extinction and Escape under Increasing Returns: la herramienta sigue presente, pero el énfasis pasa a los dos desenlaces que, según el modelo, enfrentaría una economía: la extinción de su base productiva o el despegue sostenido.

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El documento sostiene que “existe una escala mínima viable: por debajo de ella el colapso es inevitable, y por encima crecer deja de ser una opción entre varias para volverse la única decisión racional”. A continuación identifica dos elementos que, desde su perspectiva, pueden llevar a una economía debajo de ese umbral: “la pérdida de la cultura del trabajo” y “el exceso de regulación”.

Esa formulación ordena con más detalle los resultados que ya estaban presentes en la difusión anterior. El nuevo paper distingue tres fronteras. La primera es el “umbral de extinción”, identificado con la letra griega κ, debajo del cual la producción no alcanza para reponer el capital que se desgasta. “Debajo de κ, se haga lo que se haga, toda trayectoria termina en cero”, afirma el texto.

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La segunda frontera es el “piso de retorno”. Allí una economía puede continuar operando, pero sin generar un incentivo suficiente para postergar consumo e invertir. La tercera es el “umbral de despegue”, presentado como el resultado principal: superado ese nivel, “quedarse quieto nunca es la mejor decisión”. El gráfico que acompaña la explicación divide el mapa en una zona de colapso, una franja intermedia “finísima” y un área de “escape óptimo”.

Las barreras de Bellman de primer paso y la plataforma interactiva

El comunicado ubica entre las novedades el desarrollo de las “barreras de Bellman de primer paso”, un método que, según sus autores, combina técnicas utilizadas en física y finanzas. El propósito es resolver modelos dinámicos con rendimientos crecientes que no se adaptarían a los métodos convencionales.

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En la web minscale.org, los autores describen el recurso como “una herramienta matemática nueva” y sostienen: “Con esta herramienta podemos resolver el modelo con los supuestos de la realidad”. La página también menciona optimización dinámica no cóncava y demostraciones asistidas por computadora en aritmética exacta como parte del dispositivo técnico.

La plataforma incorpora una simulación en la que las máquinas representan el capital y un líquido verde representa la producción. El visitante puede modificar una carga tributaria ilustrativa y observar la reducción de la producción, el desgaste de los equipos y su eventual cierre. La propia web aclara que “la calavera marca un límite ilustrativo: no representa una tasa estimada para una economía real”.

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Esa advertencia diferencia la animación de una estimación empírica sobre una alícuota determinada. La simulación busca ilustrar el mecanismo que proponen los autores: si lo producido no cubre la reposición, el capital se deteriora; si la carga se retira después, la recuperación exige recursos y tiempo. “La producción perdida durante el cierre no vuelve”, señala la página.

Trabajo y regulación, las dos variables políticas del modelo

La actualización también endurece el vínculo entre el modelo y la llamada batalla cultural. El paper introduce el parámetro L̄, que representa la cantidad de trabajo que una sociedad está dispuesta a movilizar. Según el documento, si esa capacidad cae por debajo de un piso, “el conjunto de economías sostenibles queda vacío”.

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Una plataforma digital presenta un modelo interactivo elaborado por Javier Milei y Demian Reidel que analiza los efectos de los impuestos en la producción.

Los autores aclaran que no modelan la cultura en sí misma, sino su consecuencia económica. Sin embargo, le asignan una derivación directa: “la valoración social del trabajo es una variable de supervivencia”. El texto vincula el descenso de L̄ con un alza del capital mínimo necesario y una reducción del máximo que puede sostenerse.

La regulación recibe un tratamiento similar. Bajo el nombre de “cuña”, el paper agrupa impuestos distorsivos, trabas y costos administrativos que se interponen entre producir y obtener el resultado de ese esfuerzo. La actualización sostiene que toda cuña deja una franja de economías inviables, que la sensibilidad aumenta cerca del umbral y que existe una carga crítica a partir de la cual ninguna condición inicial permite sostener la actividad. “Una economía puede absorber cien trabas sin drama y desaparecer con la ciento una”, afirma el documento.

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Las implicancias que plantean los autores

El trabajo no calcula un nivel de impuestos para la Argentina ni ofrece una proyección cuantitativa para la economía local. Su alcance consiste en un modelo teórico y en simulaciones ilustrativas. Aun así, Milei y Reidel extraen una consecuencia de política económica clara: evitar medidas que, en su interpretación, reduzcan la inversión, el empleo o la acumulación de capital en economías cercanas a sus umbrales.

La web formula esa posición con un lenguaje más directo. Tras afirmar que las trabas del gobierno inciden sobre la escala viable, concluye que una de las bases de la filosofía económica de Milei es “dejar de estorbar al empresario para que la economía pueda crecer”. La guía divulgativa, por su parte, vincula esas premisas con las políticas presidenciales destinadas a “devolver a la Argentina al lado correcto del umbral”.

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En ámbitos partidarios del Gobierno, la publicación había despertado expectativas de que bastara para que Milei y Reidel obtuvieran el Premio Nobel de Economía. La distinción de 2026, sin embargo, recayó en los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford, según informó la Real Academia Sueca de Ciencias. Fueron premiados “por las bases microeconómicas de la estabilización macroeconómica”: sus aportes analizan cómo las decisiones de hogares y empresas sobre consumo, ahorro, producción y precios inciden en la inflación y la actividad, y aportaron herramientas para las políticas monetaria y fiscal.

El sitio minscale.org deja disponible el paper académico, la guía para lectores no especializados, los gráficos y las simulaciones. La presentación digital funciona como la vía elegida por Milei y Reidel para difundir la actualización y mostrar, con ejemplos visuales, el recorrido que su modelo plantea entre la pérdida de capital y el crecimiento.