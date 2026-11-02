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Phantom Blade Zero supera 4 millones de copias en sus primeras 72 horas

La cifra informada por S-GAME combina las ventas de ambas plataformas, sin un desglose individual

Phantom blade zero - Summer Game Fest 2024
Phantom blade zero - Summer Game Fest 2024
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S-GAME confirmó el 2 de noviembre de 2026 que Phantom Blade Zero superó los cuatro millones de copias vendidas durante sus primeras 72 horas. El RPG de acción se lanzó el 29 de octubre para PC y PlayStation 5, y el total reúne las ventas de ambas plataformas, aunque el estudio no detalló cuántas unidades corresponden a cada una.

Cuatro millones en tres días

El anuncio fue publicado en la cuenta oficial del juego en X. S-GAME agradeció a los jugadores por el recibimiento con un mensaje directo: “Gracias a todos desde el fondo de nuestros corazones por el cariño y el apoyo”. La cifra contempla las compras registradas antes del estreno y durante los tres primeros días de disponibilidad.

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El resultado coloca al título por encima del arranque comercial de Crimson Desert. El juego de Pearl Abyss alcanzó tres millones de copias durante sus primeros cuatro días, frente a los más de cuatro millones registrados por Phantom Blade Zero en 72 horas.

La referencia más alta entre los recientes juegos de acción desarrollados en China continúa en manos de Black Myth: Wukong. La producción de Game Science vendió diez millones de unidades en cuatro días, más del doble de lo informado por S-GAME en un periodo similar. Ese lanzamiento también había superado el ritmo inicial de títulos como Elden Ring y Hogwarts Legacy.

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Phantom Blade Zero se presenta como un RPG de acción centrado en las artes marciales chinas. Aunque suele aparecer relacionado con los soulslike, S-GAME remarca que no pertenece a ese subgénero, una etiqueta vinculada con combates exigentes y fuertes penalizaciones por los errores del jugador.

Récord de jugadores en Steam

El rendimiento comercial estuvo acompañado por una elevada actividad en Steam. Phantom Blade Zero alcanzó un máximo de 833.921 jugadores simultáneos, es decir, usuarios conectados al mismo tiempo, y quedó como el segundo juego más popular de la tienda de Valve durante esas horas.

La cifra amplía el impulso observado durante el día del lanzamiento. En sus primeras ocho horas ya había reunido a más de 700.000 usuarios concurrentes, después de superar inicialmente la barrera de los 430.000. Estos registros corresponden únicamente a Steam y no incluyen a quienes jugaron en PlayStation 5.

El apartado técnico también recibió atención tras el estreno. Digital Foundry, medio especializado en análisis de rendimiento y tecnología gráfica, describió al juego como una “exhibición técnica de Unreal Engine 5”. Este motor gráfico es la herramienta utilizada para construir y renderizar los escenarios, personajes, iluminación y efectos visuales en tiempo real.

La recepción crítica acompañó esos números. Según los reportes publicados tras su lanzamiento, Phantom Blade Zero pasó a ser la producción china mejor valorada hasta la fecha, por encima de Black Myth: Wukong y Genshin Impact. Las fuentes no aportaron una puntuación concreta ni un desglose de las reseñas en el anuncio de ventas.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Premios y edición física

El juego quedó incluido entre los 12 candidatos al premio principal de los Golden Joystick Awards 2026. La categoría GOTY, abreviatura en inglés de juego del año, reúne a los títulos seleccionados para competir por el máximo reconocimiento de la ceremonia.

Su presencia en esa lista se produjo junto con ausencias relevantes. Marvel Lobezno y Gears of War: E-Day no aparecieron entre los 12 nominados mencionados por la organización, pese a figurar entre los estrenos destacados del año.

Los cuatro millones iniciales corresponden a las ediciones digitales disponibles en PC y PlayStation 5. Los jugadores que prefieran el formato físico deberán esperar: S-GAME planea publicar las copias en disco para PlayStation 5 durante 2027. Esa edición física tendrá versiones estándar, Deluxe y Ultimate.

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