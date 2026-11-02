Gang of Dragon, rival de ‘Yakuza’, queda cancelado tras el cierre de Nagoshi Studio

Gang of Dragon

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Nagoshi Studio, la desarrolladora fundada en Japón por Toshihiro Nagoshi después de su salida de Sega, quedó oficialmente disuelta el 31 de octubre. La decisión, publicada por el medio gubernamental Kanpo, también deja cancelado Gang of Dragon, el juego de acción con el que el creador de Yakuza preparaba su regreso tras abandonar la franquicia que impulsó durante décadas.

La financiación que no llegó

Los problemas comenzaron en marzo, cuando NetEase Games cortó la financiación acordada para el primer proyecto del estudio. La producción necesitaba más de 40 millones de dólares adicionales para terminarse; una de las fuentes cifra el monto en más de 44 millones. Nagoshi Studio debía encontrar otro inversor que cubriera ese presupuesto, pero el acuerdo nunca llegó.

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La retirada formó parte de una reducción más amplia de las inversiones de NetEase en videojuegos. El grupo tecnológico chino había financiado o respaldado la creación de varios equipos dirigidos por veteranos de estudios conocidos, pero en los últimos años comenzó a cancelar proyectos, cerrar desarrolladoras y desprenderse de algunas de esas operaciones.

Entre los equipos afectados aparecen T-Minus, fundado por el veterano de BioWare Rich Vogel; Bad Brain, creado por el exintegrante de Ubisoft Sean Crooks; Worlds Untold, encabezado por el guionista de Mass Effect Mac Walters; Jar of Sparks, liderado por el antiguo ejecutivo de Xbox Jerry Hook; y Ouka Studio, responsable de Visions of Mana. Las fuentes también mencionan el cierre de FPC.

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Otros estudios consiguieron continuar sin el respaldo económico de NetEase. Grasshopper Manufacture, dirigido por Goichi Suda, recuperó su independencia en septiembre. GPTRACK50, el equipo del productor de Resident Evil Hiroyuki Kobayashi, siguió un camino similar.

El proyecto que buscaba suceder a Yakuza

Gang of Dragon había sido presentado en diciembre de 2025 como una aventura de acción callejera protagonizada por el actor coreano Ma Dong-seok, conocido por sus papeles en Train to Busan y Marvel’s Eternals. El título aspiraba a funcionar como sucesor espiritual de Yakuza: una obra nueva que recuperaba elementos centrales de aquella saga sin pertenecer oficialmente a ella.

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Las semejanzas eran directas. La historia transcurría en Kabukicho, el distrito de Tokio que sirvió como referencia para varios escenarios de Yakuza, aunque su presencia perdió peso en las entregas más recientes. Las imágenes difundidas mostraban enfrentamientos urbanos y una ambientación cercana al tipo de ficción criminal asociado con el trabajo anterior de Nagoshi.

La presencia de Ma Dong-seok era otro de los elementos centrales del proyecto. El actor prestaba su imagen al protagonista y encabezaba una propuesta pensada para competir dentro del mismo espacio que ocupa actualmente Yakuza, rebautizada internacionalmente como Like a Dragon. La cancelación impide saber cuánto del juego estaba terminado o si alguno de sus materiales podrá recuperarse bajo otro equipo.

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Nagoshi Studio había sido creado en noviembre de 2021, poco después de que su fundador dejara Sega. Gang of Dragon debía ser su primera producción completa y la presentación de una etapa independiente para el desarrollador. La falta de un inversor sustituto dejó al estudio sin recursos para llevarla hasta el lanzamiento.

Gang of Dragon, de Nagoshi Studio.

Las señales previas y el futuro de Nagoshi

El cierre estuvo precedido por varios meses de incertidumbre. A comienzos del año se conocieron despidos dentro del estudio, mientras que las cuentas oficiales del equipo y del proyecto comenzaron a desaparecer de las redes sociales. Durante el verano, el propio productor evitó mencionar Gang of Dragon al hablar de sus actividades, lo que aumentó las dudas sobre la continuidad del desarrollo.

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La confirmación formal llegó mediante el registro de Kanpo. Según la publicación oficial japonesa, los accionistas acordaron la disolución el 31 de octubre. Ese documento convirtió los indicios previos en un cierre definitivo y terminó con las posibilidades de completar el juego bajo la estructura original de Nagoshi Studio.

Hasta ahora no se anunciaron los próximos pasos profesionales de Toshihiro Nagoshi ni un posible destino para los antiguos empleados. Tampoco se informó si NetEase conservará derechos o materiales relacionados con Gang of Dragon.

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Mientras tanto, RGG Studio continúa trabajando con Like a Dragon mediante nuevas entregas y remakes. El estudio también participa en el regreso de Virtua Fighter y desarrolla una propiedad original llamada Stranger Than Heaven; ninguno de esos proyectos involucra públicamente a Nagoshi.