Panamá

Panamá busca recomponer la fragmentada acción estatal dirigida a la infancia

Adopta un nuevo plan para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia

Ocho niños descalzos, con ropa de colores, de pie alrededor de un balón de fútbol viejo en un campo de tierra y césped ralo.
Niños indígenas panameños inspirados en la etnia guna, descalzos y con vestimenta colorida, juegan con un balón de fútbol en un descampado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 83% de la niñez que vive en las comarcas indígenas de Panamá se encuentra en situación de pobreza, y más de la mitad, en pobreza extrema.

El dato, difundido por UNICEF, resume la magnitud del desafío que enfrenta el nuevo Plan Nacional de Implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por el Gobierno panameño.

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La cifra no es aislada. Nueve de cada diez niños de cuatro años en esas comarcas no asisten al preescolar, según el organismo.

Las uniones tempranas, además, resultan cuatro veces más frecuentes entre niñas y adolescentes indígenas que en el resto de la población del país.

Ahora, la adopción del plan fue oficializada mediante un Decreto Ejecutivo No. 13 de 12 de octubre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial del 23 de octubre de 2026.

La iniciativa otorga prioridad explícita a la niñez que vive en comunidades rurales, indígenas y otros sectores vulnerables, donde el acceso a servicios y mecanismos de protección es más limitado. (Foto AP/Matías Delacroix)
La iniciativa otorga prioridad explícita a la niñez que vive en comunidades rurales, indígenas y otros sectores vulnerables, donde el acceso a servicios y mecanismos de protección es más limitado. (Foto AP/Matías Delacroix)

Esta es una estrategia que busca fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado y garantizar una atención más efectiva a niños, niñas y adolescentes, especialmente a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, según se informó.

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El documento establece las bases para poner en funcionamiento un sistema nacional que articule las políticas públicas, los servicios de protección y los mecanismos de respuesta institucional, en cumplimiento de la Ley 285 de 2022, afirmó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El Plan Nacional fue impulsado por dicho ministerio, y fija las bases para que un sistema nacional articule políticas públicas, servicios de protección y mecanismos de respuesta institucional.

Lo hace en cumplimiento de la Ley 285 de 2022, norma que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Panamá.

El plan busca responder a un problema concreto: la fragmentación de las acciones estatales dirigidas a la infancia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de maltrato, exclusión educativa y violencia doméstica coloca a la población infantil en un riesgo específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contempla medidas para prevenir la violencia, fortalecer la protección frente al abuso, ampliar la participación infantil y garantizar el acceso a educación, salud y protección social, con énfasis en la población rural, indígena y en condiciones de pobreza.

El Plan Nacional, de acuerdo a la información oficial, otorga prioridad explícita a la niñez que vive en comunidades rurales, indígenas y otros sectores vulnerables, donde el acceso a servicios y mecanismos de protección es más limitado. Los indicadores en esas zonas confirman la urgencia de ese enfoque diferenciado.

Además de la pobreza extrema que alcanza al 55% de la niñez en las comarcas indígenas, UNICEF reportó que gran parte de esos niños carece de acceso a libros.

La combinación de pobreza, exclusión educativa y normas culturales discriminatorias coloca a esta población en un riesgo específico que, según el organismo, exige respuestas diferenciadas y no solo políticas generales.

Esta desigualdad territorial se traduce también en peores resultados de salud y protección social, de acuerdo con los mismos datos. El Plan Nacional reconoce esa brecha como uno de los ejes centrales de su diseño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Adhesión de Panamá a la Convención sobre los Derechos del Niño impulsó al país a adecuar su legislación interna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adhesión de Panamá a la Convención sobre los Derechos del Niño impulsó al país a adecuar su legislación interna.

El Plan Nacional, de acuerdo siempre al Ministerio de Desarrollo Social, se presenta así como la herramienta llamada a convertir ese marco normativo acumulado en una política operativa.

Su objetivo declarado es transformar leyes y estructuras institucionales en mecanismos capaces de llegar efectivamente a los niños, niñas y adolescentes que hoy enfrentan las mayores brechas de pobreza y exclusión en Panamá.

Con esta iniciativa, Panamá busca avanzar hacia un sistema de protección que no se limite a intervenir cuando los derechos de un menor han sido vulnerados, sino que priorice la prevención, la detección temprana de riesgos y la atención integral, dijo la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango.

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