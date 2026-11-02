Los cementerios municipales de San Salvador Centro reciben 31,500 visitantes antes del Día de los Fieles Difuntos

Más de 31 mil personas visitaron los 22 cementerios municipales de San Salvador Centro durante el fin de semana previo al Día de los Fieles Difuntos. (EFE/Rodrigo Sura)

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El sábado ingresaron cerca de 13,800 personas a los cementerios municipales de San Salvador Centro, mientras que el domingo la cifra ascendió a 17,500 visitantes, según informó la alcaldía durante Entrevista AM.

Con esos registros, la comuna acumula 31,500 asistencias antes de la jornada principal por el Día de los Fieles Difuntos y mantiene activo un plan especial en sus 22 camposantos, con seguridad, limpieza, atención médica, orientación a visitantes y apoyo para personas con movilidad reducida.

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Reynaldo Pérez, director de la Administración Municipal de Cementerios de San Salvador Centro, indicó que el operativo busca superar las 70 mil visitas durante la conmemoración. Los cementerios abren desde las 7:00 am y mantienen el horario regular hasta las 5:00 pm, aunque el personal permanece en las instalaciones hasta que se retire el último visitante.

La Bermeja, Los Ilustres y Parcelas concentran la mayor afluencia

Los principales puntos de concentración durante la conmemoración son los cementerios La Bermeja, Los Ilustres y Parcelas. La alcaldía también refuerza la atención en los camposantos de Ciudad Delgado, donde espera una asistencia mayor que en otros distritos de San Salvador Centro.

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El operativo abarca los cinco distritos que integran el municipio: San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque. La municipalidad mantiene presencia en cementerios cantonales y en instalaciones alejadas del radio urbano, con recursos que varían según la afluencia prevista y las condiciones de cada lugar.

Pérez mencionó los casos del cementerio de Los Llanitos, en Ayutuxtepeque, y el de Isidro de Los Planes, en la zona del volcán de San Salvador. La estrategia contempla control, higiene, seguridad y acompañamiento en todos los camposantos municipales.

Nueve puntos habilitados para localizar sepulturas

El personal municipal mantiene abiertas las instalaciones desde las siete de la mañana y acompaña a las familias hasta la salida del último visitante. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

La Administración Municipal de Cementerios mantiene nueve puntos de información para atender a visitantes que no recuerdan la ubicación de una tumba. El personal consulta los registros municipales y acompaña a los visitantes hasta la sepultura cuando logra identificarla.

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La alcaldía también habilitó cajas exprés en La Bermeja, Los Ilustres y Parcelas. Esas ventanillas permiten cancelar tasas de ornato y limpieza durante la visita, sin que los contribuyentes tengan que trasladarse a otra oficina municipal.

Pérez pidió a quienes regresan desde el exterior o llevan años sin acudir al cementerio que se acerquen a la administración para verificar la situación de una sepultura. La municipalidad cuenta con un área legal especializada para atender gestiones vinculadas con tumbas, restos y obligaciones municipales.

Los salvadoreños que viven fuera del país pueden otorgar un poder a otra persona para realizar averiguaciones o presentar solicitudes en su nombre.

San Salvador Centro mantiene seguridad en los cementerios

El dispositivo incluye al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la Policía Nacional Civil, Protección Civil, la Fuerza Armada y personal municipal de promoción de la salud. Las instituciones coordinan el tránsito peatonal y vehicular en los accesos, las calles aledañas y el interior de los cementerios.

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El control se mantiene dentro de los camposantos y en un perímetro externo de hasta dos cuadras, según Irvin Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público.

Rodríguez indicó que el CAM vigila los accesos, retira obstáculos y atiende denuncias durante la jornada. La alcaldía recomienda utilizar transporte colectivo, taxis o plataformas de traslado cuando sea posible para reducir la congestión en sectores con capacidad limitada de parqueo.

Protección Civil dispone sillas de ruedas y atención médica

Protección Civil pone a disposición sillas de ruedas para personas mayores o visitantes con dificultades para movilizarse. El personal acompaña a quienes requieren ese apoyo desde la entrada hasta el sitio donde se encuentra enterrado su familiar.

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Pérez indicó que hay espacios de promoción de la salud en La Bermeja, Los Ilustres y Parcelas. Médicos y enfermeras pueden atender casos de deshidratación, agotamiento, hipertensión u otras emergencias durante las visitas.

Los cementerios La Bermeja, Los Ilustres y Parcelas concentran la mayor cantidad de asistentes dentro de los cinco distritos del municipio. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, vestir ropa cómoda, usar sombrilla o gorra y aplicar protector solar. También piden no dejar recipientes con agua sobre las tumbas para evitar criaderos de zancudos.

La Bermeja tiene talleres infantiles, mariachis y música ambiental

La Secretaría de Cultura habilitó talleres de pintura y manualidades para niños en el Cementerio La Bermeja. La actividad está dirigida a menores que acompañan a sus padres durante las visitas por el Día de los Fieles Difuntos.

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La programación incluye música ambiental, mariachis, marimba y presentaciones de la Banda Bicentenario. Estas actividades se concentran en La Bermeja, Los Ilustres y Parcelas, además de otros cementerios con mayor afluencia.

Los Ilustres completa la jornada con recorridos de necroturismo

Además de los servicios habilitados en los cementerios municipales, la Alcaldía de San Salvador Centro mantiene recorridos de necroturismo en el Cementerio Los Ilustres.

Pérez informó que los necrotours registran una asistencia acumulada de 10,728 personas hasta la madrugada del 2 de noviembre. Para este lunes, los recorridos están previstos desde las 6:00 pm hasta las 3:00 am del 3 de noviembre, con visitas a las tumbas de personajes ilustres sepultados en el recinto.

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