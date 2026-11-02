Honduras

Honduras recibirá $120 millones de dólares tras aprobar sexta revisión con el FMI

Luego de completar la sexta y última revisión de su programa económico, el desembolso equivalentes a unos 3,229 millones de lempiras esta prevista para finales de diciembre de 2026

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional evaluará la aprobación definitiva de los fondos a finales de diciembre.
El FMI remarcó la urgencia de concretar reformas en el sector energético y fortalecer la gobernanza pública.
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Honduras y el FMI alcanzaron un entendimiento técnico que abre la puerta a un desembolso de alrededor de USD 120 millones, unos 3.229 millones de lempiras, pendiente de aprobación del directorio ejecutivo del organismo. El acuerdo se selló tras reuniones entre representantes del Fondo, el presidente Nasry Asfura y el equipo económico del Gobierno celebradas en Casa Presidencial.

El anuncio lo encabezaron Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Emilio Fernández Corugedo, jefe de misión para Honduras.

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“Este acuerdo a nivel ténico meustra un avanza impootante por parte del FMI, lo que le da acceso a la cantidad establecida donde se ha comprobado que ha mantenido su estabilidad y resiliencia economica”, señalo Corugedo.

Aunque el entendimiento técnico constituye un paso importante, todavía no significa que los recursos estén disponibles para el Estado hondureño. La revisión debe recibir el visto bueno del directorio ejecutivo del Fondo para que pueda concretarse el desembolso.

En su evaluación sobre el desempeño económico hondureño, el FMI señaló que el país conservó indicadores macroeconómicos estables pese a las presiones externas y los efectos de la sequía.

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Entre los resultados figura un crecimiento de 3,7% durante el primer semestre de 2026. Las reservas internacionales netas alcanzaron aproximadamente USD 11.500 millones en octubre, un indicador relevante para respaldar las obligaciones externas del país y atender sus necesidades de divisas.

El organismo también destacó el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y el fortalecimiento de las reservas como elementos que contribuyeron a preservar la estabilidad económica.

Priorizar la gestión publica

Sin embargo, completar la revisión no significa que todos los desafíos económicos estén resueltos. El FMI señaló la necesidad de avanzar en reformas del sector energético, mejorar la gestión de las finanzas públicas y fortalecer los mecanismos de transparencia y gobernanza.

Estas condiciones también tienen importancia para el sector privado, dado que la seguridad jurídica, la previsibilidad de las reglas económicas y un mejor clima de negocios inciden en las decisiones de inversión y generación de empleo.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional evaluará la aprobación definitiva de los fondos a finales de diciembre.
Las reservas internacionales netas de Honduras alcanzaron aproximadamente 11.500 millones de dólares en octubre.

El acuerdo técnico constituye, por tanto, una señal favorable para la relación de Honduras con los organismos financieros internacionales, aunque sus efectos dependerán de que las autoridades mantengan los compromisos y ejecuten las reformas pendientes.

El cierre del acuerdo vigente no pondrá fin a la relación de Honduras con el FMI, Fondo Monetario Internacional. Asfura anunció que durante el primer trimestre de 2027 propondrá negociar un nuevo convenio, con el objetivo de establecer otra etapa de cooperación económica.

Nuevo programa económico

La iniciativa buscaría dar continuidad al acompañamiento financiero y técnico del organismo, aunque las condiciones, metas y compromisos del eventual programa todavía deberán discutirse entre ambas partes.

El acuerdo que está por concluir fue aprobado en septiembre de 2023 y contempla financiamiento mediante dos instrumentos: el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional evaluará la aprobación definitiva de los fondos a finales de diciembre.
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional evaluará la aprobación definitiva de los fondos a finales de diciembre.

Con las revisiones anteriores, Honduras acumuló desembolsos cercanos a USD 725 millones. La última revisión podría habilitar otros USD 120 millones, con lo que se completaría una parte importante de los recursos contemplados en el programa.

La eventual negociación de un nuevo convenio también pondrá sobre la mesa los desafíos fiscales y energéticos del país, así como la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y mejorar las condiciones para atraer inversión.

El siguiente paso será la evaluación del directorio ejecutivo del FMI, prevista para finales de diciembre. De aprobarse la revisión, Honduras podrá acceder a los recursos pendientes y cerrar formalmente el ciclo de evaluaciones del programa económico iniciado en 2023.

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