Crimen y Justicia

Masacre familiar en Merlo: cuál es el móvil que investiga la Justicia

La fiscal Adriana Suárez Corripio investiga los asesinatos de los Soihit Meza. La situación económica ya fue descartada como factor

hombre mato a su familia en merlo
La familia Soihit Meza, en una foto de sus redes sociales, tomada años atrás
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La masacre de la familia ocurrida en Merlo es uno de los casos más escalofriantes de la historia reciente. Sucedió el jueves pasado en la casa de los Soihit Meza en la calle Ensenada al 2400. Allí, Mahatma Eyvind, el padre, un ex vigilador privado, entusiasta del tiro mató a su mujer, Evelyn Rivero Mejías, de un disparo en la cabeza. Luego, mató a sus hijos de la misma forma. Eran Dan, Alan y Nicole, de 14, 10 y 12 años, con dos balas para cada uno. Finalmente, el padre se quitó la vida de un disparo en la sien. Un vecino descubrió los cadáveres. Luego, llamó al 911.

Hoy, la Justicia, con un expediente a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, centra su investigación en el motivo del femicidio y cuádruple crimen de la familia oriunda de Venezuela. La masacre de Merlo, según las pruebas, fue un producto de la violencia machista:

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Mahatma Eyvind Soihit Meza, de acuerdo a las actuales sospechas, mató a su mujer por celos. Evelyn, de acuerdo a los relatos de allegados de la mujer asesinada, buscaba separarse de su marido, según revelaron altas fuentes del expediente a Infobae.

Masacre familiar en Merlo
Mahatma Eyvind Soihit Meza, con su pistola en medio de una práctica de tiro

“Creemos que el caso tiene que ver con temas personales. Evelyn estaba en curso un proceso de separación. Ella había comentado en el trabajo que tenía problemas graves con su esposo, que era muy celoso”, asegura un investigador crucial en el expediente. El dato provino, precisamente, de compañeros de trabajo de Evelyn que declararon en la causa.

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Por otra parte, llegó al expediente una versión de una posible infidelidad por parte de Soihit Meza, que fue introducida por una pareja amiga de la familia, que también declaró en la causa.

La fiscal Suárez Corripio, continúa con nuevas pericias: análisis balísticos en la escena, tests de barrido electrónico y una prueba toxicológica para detectar sustancias en el cuerpo del padre asesino. Una pistola nueve milímetros fue hallada junto a su cuerpo.

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El rumor que no fue

Un rumor recorrió las redes sociales en torno al caso. La familia, decía este rumor, estaría acosada por deudas, como tantos morosos en la Argentina. El registro oficial del padre asesino decía lo contrario: Mahatma Eyvind Soihit Meza no registraba deudas a su nombre.

Evelyn Rivero había tomado un reciente préstamo de casi $3 millones en un banco, pero, por otra parte, trabajaba en blanco para una empresa de software porteña. Para la fiscal Suárez Corripio, la situación económica de la familia -que fue un factor determinante, por ejemplo, en el femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto- se encuentra descartada como móvil de la masacre.

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