Dólar, plazo fijo, acciones o cripto: cuál fue la mejor inversión en octubre

Con el avance de la inflación, los ahorristas e inversores buscan alternativas para no perder su poder de compra. (VisualesIA)

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La inflación acumuló dos meses con variación por debajo del 2%, pero los precios no frenan y el valor de los ahorros quietos disminuye a cada paso. En ese marco, los ahorristas llegaron a octubre con una pregunta clave: dónde conviene poner los pesos para que no pierdan valor y, en el mejor de los casos, generen algún rendimiento.

Las opciones son muchas, pero lo único claro es que dejar la plata quieta no es una opción para quien quiere cuidar su poder de compra. Con tasas de plazo fijo que rondan el 23% nominal anual, un dólar oficial se mueve con un ritmo propio, los bonos en pesos ofreciendo rendimientos dispares y las criptomonedas con su volatilidad típica, hay mucho que analizar antes de tomar una decisión de inversión.

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El camino de cada ahorrista depende de su horizonte y de su tolerancia al riesgo, pero hay una referencia que ordena la comparación: el número de la inflación. Para saber cuál fue la mejor inversión de octubre, Infobae relevó cómo le fue a cada una de las alternativas más elegidas, tomando como ejemplo el caso de un ahorrista con un millón de pesos a su disposición.

Qué pasó con el dólar

El dólar sigue siendo un refugio contra la inflación a la vista de los ahorristas. Los últimos datos oficiales indican que sólo en septiembre los argentinos compraron USD 2.896 millones en billetes. Ahora bien, ¿realmente es una buena inversión? La respuesta cambia mes a mes, dependiendo de lo que pase con el tipo de cambio. En este caso, los números son claros.

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Los ahorristas siguen acudiendo al dólar, pese a la estabilidad mostrada durante casi todo el año. (Reuters)

El 1° de octubre, el dólar se vendía en el Banco Nación a $1.540, por lo que un ahorrista con $1 millón pudo comprar USD 649,35. El viernes 30 de octubre, último día hábil del mes, la cotización fue de $1.510 para la compra y de $1.560 para la venta. Es decir que si el ahorrista hubiera decidido venderle otra vez sus dólares al banco, hubiera recibido a cambio $980.518,5, lo que representa una caída de $19.481,5 y un rendimiento de -1,94% en el mes.

Es justo señalar que son pocos los inversores que compran dólares pensando en el corto plazo. Se trata, en general, de una inversión que apunta a conservar el valor de los ahorros en el largo plazo.

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El rendimiento de los plazos fijos

A comienzos de octubre, la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta del mercado para los plazos fijos era del 23 por ciento. Si bien la mayoría de las entidades financieras ofrecían rendimientos mejores, en este caso se tomará en consideración la mejor tasa posible.

Si el inversor con un millón de pesos en mano los hubiera depositado en un plazo fijo a 30 días, al finalizar el mes habría obtenido un rendimiento de $18.904,10, más el capital inicial, por supuesto (1,89% de rendimiento mensual).

Las tasas más altas que se pagaron a comienzos de octubre fueron del 23% nominal anual. (Franco Fafasuli)

Fueron siete los bancos que trabajaron con esa TNA a comienzos de octubre y ninguno aparece entre en la lista de los diez con mayor cantidad de clientes. Si se vuelve a tomar como ejemplo al Banco Nación, la cuenta cambia. En ese caso la TNA disponible era de 18,75%, lo que se traduce en un rendimiento mensual de $15.410 (1,54% de rendimiento).

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Cuánto rindieron los bonos

Otra opción para los ahorristas es invertir en el mercado de valores. En octubre, el índice S&P Merval cerró con una caída del 7% acumulada en la Bolsa porteña, según datos publicados por Rava Bursátil. En el panel líder del Merval, el sector energético tuvo la mayor presión de venta. Entre los papeles más castigados se destacaron Edenor (-23%) y Transportadora de Gas del Norte (-12,4%). Las acciones bancarias principales, como Grupo Financiero Galicia -11%) y Banco Francés -7,9%), también cerraron el mes operando en terreno negativo.

En Wall Street, el comportamiento de los Certificados de Depósito Americanos (ADR) replicó el pesimismo observado en la plaza doméstica. Los títulos energéticos lideraron las caídas del mes, con desplomes pronunciados en el ADR de Edenor (caída del 25%) y retrocesos marcados en firmas como Transportadora de Gas del Sur (-8,8%) e YPF (-6,4%). También cayeron empresas financieras, como Galicia (-13,5%) y BBVA Argentina (-10%), reflejando la menor demanda de activos de riesgo argentinos en los mercados internacionales.

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Las acciones, en general, tuvieron rendimientos negativos en octubre.

En resumen, quienes optaron por invertir en el mercado de valores salieron perdiendo en octubre, salvo por algunas pocas excepciones de empresas que mejoraron su valor.

El mundo cripto

Invertir en criptomonedas es quizás una de las decisiones más arriesgada que puede tomar un ahorrista. Es una jugada que puede salir muy bien o muy mal. La estabilidad no es una opción, a menos que se elija algún instrumento vinculados a una “stablecoin”.

Octubre no fue un buen mes para quienes participaron de ese mercado, en gran medida por lo ocurrido en los últimos días, con el multimillonario hackeo a Binance, que produjo una caída masiva de las cotizaciones.

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Tras el hackeo a Binance, las cotizaciones del mundo cripto se desplomaron. (Reuters)

Los valores de mercado indican que el bitcoin cerró octubre con un valor cercano a los USD 77.500, lo que se traduce en una caída de la cotización de 7,1% en el transcurso de octubre. Asimismo, se pueden evaluar muchos otros ejemplos. Otra de las criptomonedas más demandas, ethereum, se ubica en un valor cercano a los USD 2.250, tras sufrir una caída del 16,2% en octubre.

En síntesis, el dólar, las acciones y las criptomonedas ofrecieron rendimientos negativos en el mes de octubre. Entre los instrumentos analizados, sólo el plazo fijo permitió una mejora nominal de los ahorros, aunque habrá que esperar a que el Indec de a conocer la inflación del mes para saber si el rendimiento obtenido por esas inversiones lograron ganarle o no al avance de los precios.

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