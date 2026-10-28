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Comenzó la venta de entradas para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: el costo de los tickets

La plataforma oficial de la Conmebol habilitó la compra por etapas rumbo al duelo del 21 de noviembre en Barranquilla

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE
El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE
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La Conmebol habilitó este miércoles la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El proceso de comercialización se desarrolla en etapas sucesivas a través de la plataforma oficial sudamericana.eleventickets.com y contempla una primera fase reservada para el público local.

Desde las 12:00, hora de Colombia (14:00 en Argentina), las personas de nacionalidad colombiana residentes en el país pudieron acceder de forma exclusiva a entradas de Categoría 2. Cada comprador con documento de identidad colombiano puede adquirir hasta cuatro tickets, que admiten nominación y transferencia por única vez, siempre entre ciudadanos del país.

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Esta franja horaria se extenderá hasta el viernes 30 de octubre, cuando se abrirá la venta general. A partir de ese día, a las 12:00 (hora colombiana), cualquier interesado podrá comprar entradas de Categorías 1 y 2 sin restricción de nacionalidad.

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol
Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

Según informó la Conmebol, los valores de las entradas varían de acuerdo con la ubicación en el estadio. Las tribunas Norte y Sur, donde se ubicarán respectivamente las parcialidades de Boca Juniors y de Atlético Mineiro, tendrán un costo de 90 dólares. La tribuna Occidental, considerada la más cara del recinto, llegará hasta los 250 dólares.

La tribuna Oriental quedó reservada para el público colombiano durante la primera etapa de venta, en el marco de la Categoría 2.

La Conmebol continúa en negociaciones con Boca Juniors y Atlético Mineiro para definir la política de venta de la Categoría 3, destinada a los sectores exclusivos de los simpatizantes de cada equipo. El organismo precisó que esa etapa también se gestionará únicamente a través de la plataforma oficial y que la fecha de inicio se comunicará próximamente por los canales institucionales.

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La AFA informó, por su parte, que las entradas para la parcialidad de Boca Juniors saldrán a la venta el 3 de noviembre, aunque todavía no trascendió la cantidad de tickets disponibles para los hinchas del club argentino ni el mecanismo específico de distribución.

El cruce entre Boca Juniors y Atlético Mineiro marcará la primera vez que Colombia es sede de la final única de la Copa Sudamericana desde que el torneo adoptó ese formato. Boca buscará su tercer título en la competencia, después de haberla conquistado en 2004 y 2005, mientras que el equipo brasileño intentará sumar su primera corona en el certamen.

La Conmebol recomendó a los hinchas interesados en viajar a Barranquilla completar el pre-registro en la plataforma oficial para agilizar el proceso de compra una vez que se habiliten las etapas correspondientes a cada categoría.

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