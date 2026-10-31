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Las posibles formaciones de Boca Juniors y River Plate para el Superclásico del domingo en la Bombonera

Qué alineaciones piensan Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio para el trascendental cruce de mañana

Arruabarrena y Ponzio
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Boca Juniors y River Plate disputarán mañana una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino con mucho en juego. Los entrenadores definirán a última hora las formaciones y juegan al misterio, aunque tienen prácticamente todo definido de cara al compromiso válido por la fecha 15 de la fase regular del Torneo Clausura que se llevará a cabo mañana desde las 15 en la Bombonera. Mientras Rodolfo Arruabarrena sostiene una incógnita en el ataque, Leonardo Ponzio aún espera definiciones en el mediocampo millonario por cuestiones físicas de uno de sus presuntos titulares.

La base de Boca parece definida. Álvaro Montero se mantendrá en el arco, con Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa. El lateral izquierdo volverá tras descansar en la victoria ante Independiente ya que arrastraba molestias físicas por la acumulación de partidos. En el medio, un Leandro Paredes respuesto desde lo físico se perfila para conducir al equipo junto a Santiago Ascacibar y Milton Delgado desde dicho sector. El campeón del mundo sorpresivamente jugó contra Independiente en Avellaneda después de haber participado con lo justo por Copa Sudamericana ante Vasco da Gama en Río de Janeiro y no se perderá el tercer derby que afrontará desde su vuelta a la Ribera.

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La única incógnita del lado boquense está en el sector ofensivo. Sebastián Villa tendría ventaja sobre Alan Velasco para acompañar a Leonel Flores y Miguel Merentiel. Sin embargo, circuló también una versión de que el juvenil podría arrancar en el banco. A priori, la elección puede modificar el perfil del ataque: Villa ofrece una alternativa más directa por la banda, mientras que Velasco puede ubicarse más cerca de los volantes y aportar circulación. La probable formación de Boca es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa (o Alan Velasco).

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Si bien no será considerado para los titulares, el DT recuperó a Tomás Belmonte después de una rotura de meniscos de rodilla derecha. Además, en las próximas semanas se repondría Tomás Aranda (fractura de peroné derecho), quien apunta a tener minutos antes de que se cierre la temporada.

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En el Millonario, Ponzio recibió señales favorables de Marcos Acuña, quien completó las prácticas tras el traumatismo que arrastraba en el empeine izquierdo. El lateral se impondría sobre Francisco Ortega y ocuparía el costado izquierdo de la defensa. El regreso de Lucas Martínez Quarta, luego de cumplir una suspensión, también aparece como una modificación prevista (saldrá Lautaro Rivero). Integrará la zaga con Nicolás Otamendi, que se moverá al lado izquierdo, mientras que Gonzalo Montiel completará la línea defensiva delante del arquero Santiago Beltrán.

La principal duda del mediocampo pasa por Aníbal Moreno. El volante continúa bajo observación por una molestia lumbar que lo obligó a abandonar el último cotejo contra Racing en el Monumental a los 17 minutos y Lucas Silva aparece como su posible reemplazante. Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada completarían la zona media y de gestación. En la delantera, Lucas Beltrán figura por delante de Sebastián Driussi para acompañar a Ángel Correa.

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La posible alineación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o (Lucas Silva), Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Si las formaciones proyectadas se confirman, el encuentro tendrá seis campeones del mundo desde el arranque. Leandro Paredes representaría a Boca, mientras que Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa lo harán en River.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa (o Alan Velasco). DT: Rodolfo Arruabarrena

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o (Lucas Silva), Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio

Estadio: Alberto J. Armando

Hora: 15.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

Televisarán: TNT Sports y ESPN Premium

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