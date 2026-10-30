El Salvador

El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

Mausoleos de mármol italiano, esculturas y criptas históricas aguardan a quienes se adentran después del anochecer en este camposanto centenario que guarda presidentes, músicos y científicos salvadoreños

Guardar

Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. En el sector conocido como Los Ilustres, los visitantes recorren tumbas, esculturas y mausoleos que conservan parte de la trayectoria política, cultural y social del país.

La Secretaría de Cultura de la alcaldía de San Salvador Centro impulsa estas jornadas nocturnas para acercar a la ciudadanía a un espacio funerario que reúne monumentos de mármol italiano, granito y concreto. El recorrido propone conocer el legado de presidentes, militares, escritores, músicos, científicos y miembros de familias influyentes de los últimos siglos.

PUBLICIDAD

“Muy interesante, porque es la primera vez que asisto a un evento como este. Esto nos abre las puertas a nuevos lugares y conocer todo este cementerio de Los Ilustres”, afirmó la visitante Jenni Sandoval durante una de las actividades.

El camposanto comenzó a construirse en 1846

La expansión de San Salvador durante las primeras décadas del siglo XIX llevó a las autoridades a buscar un espacio funerario fuera de los atrios de las iglesias. El área que hoy alberga Los Ilustres empezó a definirse entre 1846 y 1847, a partir de las gestiones de la Junta de la Caridad de la ciudad.

Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Cultura)
Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Cultura)

El médico Rafael Pino encabezó el impulso para construir un cementerio que respondiera a las necesidades de la capital. Las obras formales comenzaron el 10 de enero de 1846 y contaron con un presupuesto inicial de 100 pesos.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, familias y figuras públicas levantaron mausoleos y monumentos funerarios que convirtieron parte del recinto en una galería de arte. Las esculturas, las columnas, las criptas y los diseños arquitectónicos permiten identificar estilos y formas de representación de distintas épocas.

El asesinato de Manuel Enrique Araujo dio nombre al sector

La denominación de Los Ilustres quedó vinculada al asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo, ocurrido el 4 de febrero de 1913. El mandatario fue atacado con machetes y armas de fuego mientras asistía a un concierto en la Plaza Gerardo Barrios.

Luego de su muerte, el 9 de febrero de ese año, la Asamblea Nacional dispuso la creación del Panteón de los Grandes Héroes de la Patria, destinado a recibir sus restos. La decisión consolidó el nombre con el que se conoce al sector del Cementerio General.

Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Cultura)
Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Cultura)

Entre las sepulturas que forman parte de los recorridos se encuentran las de Gerardo Barrios, Agustín Barrios Mangoré, Alberto Masferrer, Antonio Massi, Rosa Mena Valenzuela, Benjamín Bloom, Francisco Gavidia y Juan Aberle, entre otras personalidades.

Los mausoleos narran episodios de la política y la cultura salvadoreñas

El mausoleo del general Gerardo Barrios se distingue por una figura escultórica vinculada con su trayectoria militar. También se incluye el sitio donde estuvieron los restos del general Francisco Morazán, identificado como el punto cero del cementerio.

La tumba de Manuel Enrique Araujo figura entre las construcciones de mayor altura dentro del recinto. Su estructura de concreto reproduce una formación rocosa oscura y tiene una imagen de Cristo en la parte superior.

“Estos espacios de necroturismo en el cementerio Los Ilustres acercan el patrimonio cultural a los ciudadanos y abrimos el cementerio como un museo a cielo abierto”, sostuvo Hermes Barahona, coordinador de Patrimonio Cultural de la alcaldía de San Salvador Centro.

Las visitas proponen una lectura distinta del cementerio: cada tumba reúne referencias a procesos políticos, expresiones artísticas y trayectorias personales que integran la historia de El Salvador.

Temas Relacionados

cementerioSan SalvadorPatrimonio culturalEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diplomático estadounidense destaca el traslado aéreo de 600 toneladas de equipos hacia Haití

La operación partió de Bangladés para fortalecer a la Fuerza de Supresión de Pandillas, mientras aumenta la presión internacional por ampliar la capacidad operativa de la misión multinacional frente al control armado

Diplomático estadounidense destaca el traslado aéreo de 600 toneladas de equipos hacia Haití

La subsecretaria estadounidense elogia a Bukele y destaca las políticas de orden y progreso en El Salvador

Sarah B. Rogers calificó de fantástico el encuentro del viernes con el mandatario y afirmó que Washington busca profundizar la cooperación bilateral en seguridad, tecnología y preservación cultural en el hemisferio occidental

La subsecretaria estadounidense elogia a Bukele y destaca las políticas de orden y progreso en El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori evalúa el modelo salvadoreño de telemedicina para recortar listas de espera en Perú

Durante una visita oficial a la sede asistencial remota de Doctor Sv, una delegación ministerial analizó las herramientas virtuales y el seguimiento automatizado que reducen las demoras prolongadas de citas médicas para la población

La presidenta Keiko Fujimori evalúa el modelo salvadoreño de telemedicina para recortar listas de espera en Perú

El Komanche llega esta tarde a El Salvador: así se prepara San Sebastián para despedir al streamer salvadoreño

Flores blancas y veladoras esperan al creador de contenido que conquistó a casi un millón de seguidores. Su pueblo natal en El Salvador organiza el último recorrido para quien forjó allí sus primeros vínculos

El Komanche llega esta tarde a El Salvador: así se prepara San Sebastián para despedir al streamer salvadoreño

La presidenta Keiko Fujimori conoció aulas con inteligencia artificial en El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori recorrió una escuela pública con tablets, pantallas interactivas y tutores virtuales. Su delegación incluyó funcionarios de áreas pedagógicas e infraestructura, en una agenda que abarcó seguridad y salud pública

La presidenta Keiko Fujimori conoció aulas con inteligencia artificial en El Salvador

TECNO

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Un entrenamiento breve mejora la detección de rostros creados con IA

S&P advirtió que la calificación de crédito de Meta podría bajar por su gasto en IA

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 31 de octubre

Meta lanza app de moda con IA para que los usuarios creen un armario virtual de su ropa

ENTRETENIMIENTO

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

Halloween, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una saga de 13 títulos

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

MUNDO

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

El presidente polaco ordenó a la Policía levantar el bloqueo del Tribunal Constitucional y convocó de urgencia al Parlamento

El líder supremo de Irán amenazó con una “respuesta sin restricciones geográficas” ante cualquier ataque al país persa

Ucrania atacó con drones otra refinería en el suroeste de Rusia

Arabia Saudita derribó un dron sobre Riad luego de que los hutíes intensificaron su ofensiva contra el reino