El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

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Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. En el sector conocido como Los Ilustres, los visitantes recorren tumbas, esculturas y mausoleos que conservan parte de la trayectoria política, cultural y social del país.

La Secretaría de Cultura de la alcaldía de San Salvador Centro impulsa estas jornadas nocturnas para acercar a la ciudadanía a un espacio funerario que reúne monumentos de mármol italiano, granito y concreto. El recorrido propone conocer el legado de presidentes, militares, escritores, músicos, científicos y miembros de familias influyentes de los últimos siglos.

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“Muy interesante, porque es la primera vez que asisto a un evento como este. Esto nos abre las puertas a nuevos lugares y conocer todo este cementerio de Los Ilustres”, afirmó la visitante Jenni Sandoval durante una de las actividades.

El camposanto comenzó a construirse en 1846

La expansión de San Salvador durante las primeras décadas del siglo XIX llevó a las autoridades a buscar un espacio funerario fuera de los atrios de las iglesias. El área que hoy alberga Los Ilustres empezó a definirse entre 1846 y 1847, a partir de las gestiones de la Junta de la Caridad de la ciudad.

Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Cultura)

El médico Rafael Pino encabezó el impulso para construir un cementerio que respondiera a las necesidades de la capital. Las obras formales comenzaron el 10 de enero de 1846 y contaron con un presupuesto inicial de 100 pesos.

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Con el tiempo, familias y figuras públicas levantaron mausoleos y monumentos funerarios que convirtieron parte del recinto en una galería de arte. Las esculturas, las columnas, las criptas y los diseños arquitectónicos permiten identificar estilos y formas de representación de distintas épocas.

El asesinato de Manuel Enrique Araujo dio nombre al sector

La denominación de Los Ilustres quedó vinculada al asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo, ocurrido el 4 de febrero de 1913. El mandatario fue atacado con machetes y armas de fuego mientras asistía a un concierto en la Plaza Gerardo Barrios.

Luego de su muerte, el 9 de febrero de ese año, la Asamblea Nacional dispuso la creación del Panteón de los Grandes Héroes de la Patria, destinado a recibir sus restos. La decisión consolidó el nombre con el que se conoce al sector del Cementerio General.

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Al caer la noche, el Cementerio General de San Salvador se transforma en escenario de recorridos de necroturismo que recuperan la memoria histórica salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Cultura)

Entre las sepulturas que forman parte de los recorridos se encuentran las de Gerardo Barrios, Agustín Barrios Mangoré, Alberto Masferrer, Antonio Massi, Rosa Mena Valenzuela, Benjamín Bloom, Francisco Gavidia y Juan Aberle, entre otras personalidades.

Los mausoleos narran episodios de la política y la cultura salvadoreñas

El mausoleo del general Gerardo Barrios se distingue por una figura escultórica vinculada con su trayectoria militar. También se incluye el sitio donde estuvieron los restos del general Francisco Morazán, identificado como el punto cero del cementerio.

La tumba de Manuel Enrique Araujo figura entre las construcciones de mayor altura dentro del recinto. Su estructura de concreto reproduce una formación rocosa oscura y tiene una imagen de Cristo en la parte superior.

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“Estos espacios de necroturismo en el cementerio Los Ilustres acercan el patrimonio cultural a los ciudadanos y abrimos el cementerio como un museo a cielo abierto”, sostuvo Hermes Barahona, coordinador de Patrimonio Cultural de la alcaldía de San Salvador Centro.

Las visitas proponen una lectura distinta del cementerio: cada tumba reúne referencias a procesos políticos, expresiones artísticas y trayectorias personales que integran la historia de El Salvador.