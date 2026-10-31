Se develó el sorpresivo voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa en la premiación del Balón de Oro

Lionel Messi votó por Ibrahim Maza, a quien enfrentó en el Mundial en el choque ante Argelia (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

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Lionel Messi votó a Ibrahim Maza en el Trofeo al Mejor Joven de la temporada (Trofeo Kopa) y fue el único integrante del jurado que incluyó al mediocampista argelino del Bayer Leverkusen en su podio. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro, ubicó al futbolista de 20 años en el tercer puesto, detrás de Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

Ese sufragio le otorgó un punto a Ibrahim Maza, quien finalizó noveno en la clasificación de un premio destinado a reconocer al mejor jugador menor de 21 años al 31 de julio de 2026. El mediocampista ofensivo de la selección de Argelia superó a Johan Manzambi y quedó por detrás de Eli Junior Kroupi.

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La distinción se define con los votos de antiguos ganadores del Balón de Oro. Cada jurado elige a tres futbolistas y les asigna cinco, tres y un punto, de acuerdo con el orden de preferencia. El reglamento establece que se priorizan las actuaciones individuales, la capacidad de resultar determinante y la impresión generada sobre el campo. Después se consideran el rendimiento colectivo, los títulos, la clase y el juego limpio.

En ese esquema, el apoyo de Messi tuvo un valor particular para Maza. Ninguno de los otros 26 ex ganadores del Balón de Oro que participaron de la votación lo incluyó entre sus tres elegidos. Según publicó L’Équipe, el actual futbolista del Inter Miami fue el único que apostó por el argelino en una nómina dominada por los dos jóvenes del Barcelona, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

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La temporada de Maza en el Bayer Leverkusen y su participación con Argelia en el Mundial de 2026 le permitieron integrar el grupo de diez candidatos al premio. El mediocampista acumula tres goles y tres asistencias en 11 partidos con el conjunto alemán en lo que va de la temporada.

Ibrahim Maza, figura del Bayer Leverkusen, se ganó el voto de Lionel Messi para el Trofeo Kopa (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El detalle de los sufragios muestra una disputa cerrada entre Lamine Yamal y Pau Cubarsí por los primeros lugares. La diferencia se produjo en las preferencias de varios ex Balones de Oro. Gianni Rivera, Karl-Heinz Rummenigge, Ruud Gullit, Marco van Basten, Roberto Baggio, Hristo Stoitchkov, George Weah, Matthias Sammer, Rivaldo, Pavel Nedved, Ronaldinho, Fabio Cannavaro y Rodri colocaron a Cubarsí en el primer puesto. A su vez, Lamine Yamal fue elegido como número uno por Oleg Blokhine, Igor Belanov, Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin, Ronaldo, Luis Figo, Michael Owen, Andrei Shevchenko, Kaká, Messi, Luka Modric, Karim Benzema y Ousmane Dembélé.

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El tercer lugar quedó para Warren Zaïre-Emery. El mediocampista francés apareció en las votaciones de Blokhine, Simonsen, Van Basten, Papin, Weah, Sammer, Ronaldo, Figo, Owen, Modric y Dembélé.

Lamine Yamal fue el ganador del Trofeo Kopa (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

La presencia de Maza entre los nominados representó un antecedente para el fútbol argelino. A los 20 años, se convirtió en el primer jugador de Argelia que ingresó entre los diez candidatos a este galardón juvenil, de acuerdo con la información publicada por el diario francés.

El mediocampista llegó al Bayer Leverkusen con el desafío de ganar espacio en un equipo que compite en los primeros planos del fútbol alemán y europeo. Su actuación en la Copa del Mundo también formó parte de los argumentos que impulsaron su candidatura. Maza enfrentó a Messi y a la selección argentina en Kansas City, en el primer partido del Mundial de 2026 para ambos equipos. El conjunto sudamericano ganó 3-0, con un triplete del capitán argentino.

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A pesar del resultado, el futbolista del Leverkusen tuvo una participación destacada dentro de una selección argelina que buscó competir ante uno de los principales aspirantes del torneo. Durante aquel encuentro, Maza asistió a Farès Chaïbi en una jugada que terminó en gol, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

Cuatro meses después de ese duelo, Messi lo incluyó en su boleta para el premio al mejor joven de la temporada. El argentino ordenó su elección con Lamine Yamal en el primer puesto, Pau Cubarsí en el segundo e Ibrahim Maza en el tercero.

La lista de votantes reunió a referentes de distintas generaciones. Además de Messi, participaron Rivera, Blokhine, Simonsen, Rummenigge, Belanov, Gullit, Van Basten, Matthäus, Papin, Baggio, Stoitchkov, Weah, Sammer, Ronaldo, Rivaldo, Figo, Owen, Nedved, Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro, Kaká, Modric, Benzema, Rodri y Dembélé. No emitieron su voto Michel Platini, ganador del Balón de Oro en 1983, 1984 y 1985; Zinedine Zidane, premiado en 1998; ni Cristiano Ronaldo, distinguido en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

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