Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, más de 23.400 personas dejaron de trabajar para empresas del Estado

Correo Argentino perdió a 5.687 trabajadores desde que asumió Milei. (Franco Fafasuli)

Guardar

La reducción del tamaño del Estado es uno de los ejes de la gestión de Javier Milei, y las empresas y sociedades públicas no están al margen de ese proceso. Desde el cambio de gobierno, buena parte de las compañías ajustó su estructura: algunas desaparecieron, otras se fusionaron o modificaron su forma societaria y la gran mayoría opera hoy con menos trabajadores.

Según datos del Indec, la dotación total de las empresas y sociedades del Estado pasó de 110.259 personas en noviembre de 2023 a 86.809 en septiembre de 2026. La diferencia es de 23.450 trabajadores, lo que representa una baja del 21 por ciento.

PUBLICIDAD

El resultado no sorprende. El Gobierno busca reducir las plantas de personal de las compañías públicas, así como su propia infraestructura, con el objetivo de bajar el gasto público y sostener el superávit fiscal. El presidente sostiene que la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado, una definición que acompaña la política de recorte aplicada desde el inicio de la gestión.

De acuerdo con los informes oficiales, la planta del Estado nacional se redujo en todos los meses de la actual gestión, tanto en la administración pública como en las empresas y sociedades.

Los mayores recortes

Cinco compañías concentran la mayor parte de la reducción medida en cantidad de personas. El Correo Argentino pasó de 16.897 en noviembre de 2023 a 11.210 trabajadores en septiembre de este año: 5.687 menos, una baja del 34% y el mayor recorte en términos absolutos. Le sigue Operadora Ferroviaria, la empresa con la planta más grande, que descendió de 23.834 a 19.408 personas, es decir 4.426 menos (19% de caída).

PUBLICIDAD

Aerolíneas Argentinas tenía Aerolíneas 11.899 empleados cuando asumió el Gobierno y cuenta con 9.930 trabajadores en la actualidad. (EFE)

El Banco de la Nación Argentina redujo su dotación en 2.379 personas en la era Milei, pasando de 17.806 a 15.427 trabajadores (-13 por ciento). Aerolíneas Argentinas pasó de 11.899 a 9.930 trabajadores, con 1.969 menos y una caída del 17 por ciento. Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), bajó de 7.799 a 5.891, lo que implica 1.908 personas menos y una variación del 24% negativa Entre las cinco explican 16.369 trabajadores menos, casi el 70% del recorte total.

Con ajustes menores en cantidad, pero igualmente relevantes, aparecen Corredores Viales y Belgrano Cargas y Logística. La primera, que se encuentra en etapa de concesión de obra pública por peaje, pasó de 3.940 a 3.245 personas (695 menos). La segunda bajó de 4.631 a 3.999 (632 empleados menos).

PUBLICIDAD

Las mayores caídas porcentuales

Las reducciones relativas más marcadas se dieron en empresas de menor tamaño, vinculadas a medios, educación y servicios. Télam, transformada por el decreto 548/24 en la Agencia de Publicidad del Estado, pasó de 810 a 169 personas: 641 menos, una caída del 79 por ciento. Educar bajó de 446 a 167 (-63%), Contenidos Públicos de 234 a 99 (-58%) y Casa de Moneda de 1.411 a 694 (-51%), con 717 personas menos. Educar y Casa de Moneda cambiaron su forma societaria a fines de 2024 y hoy son sociedades anónimas unipersonales.

Otras empresas también recortaron más de un tercio de su planta. Es el caso de Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) ,que pasó de 936 a 583 trabajadores en la era Milei (38% de retracción) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adifse), que bajó de 704 a 437 (38% de baja). Fabricaciones Militares redujo 478 puestos, pasando de 1.488 a 1.010 trabajadores (-32%) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) bajó de 505 a 345 (32% de caída).

PUBLICIDAD

Télam dejó de existir y se transformó en la Agencia de Publicidad del Estado.

Se destaca también el caso del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), que contaba con una persona y fue disuelto oficialmente con un decreto en el Boletín Oficial de Río Negro, por lo que el Indec dejó de informar sus datos.

Las excepciones

Solo tres empresas sumaron personal en el período analizado. La principal es Ferrocarriles Argentinos (FASE), que pasó de 73 en noviembre de 2023 a 505 trabajadores en el noveno mes de este año: 432 más y un alza del 592 por ciento. Sin embargo, no se trata de un crecimiento genuino del Estado en esa área, sino de un cambio de organigrama. FASE absorbió toda la estructura y el personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que en noviembre de 2023 tenía 1.078 empleados y hoy figura sin dotación. Si se suman ambas, la planta pasó de 1.151 personas a 505, de modo que en la transición se perdieron 646 puestos.

PUBLICIDAD

Las otras dos empresas con aumentos son Playas Ferroviarias de Buenos Aires, que pasó de 21 a 25 trabajadores y Pellegrini, que saltó de 43 a 46 empleados durante la gestión Milei. Las termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano, con 84 y 83 empleados respectivamente, mantuvieron su dotación sin cambios.