Economía

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, más de 23.400 personas dejaron de trabajar para empresas del Estado

Algunas compañías desaparecieron, otras se fusionaron y la gran mayoría se achicó desde noviembre de 2023. Los recortes más significativos y las excepciones

Distribución Urnas elecciones Legislativas 2021 - Correo Argentino - 12/11/21
Correo Argentino perdió a 5.687 trabajadores desde que asumió Milei. (Franco Fafasuli)
Guardar

La reducción del tamaño del Estado es uno de los ejes de la gestión de Javier Milei, y las empresas y sociedades públicas no están al margen de ese proceso. Desde el cambio de gobierno, buena parte de las compañías ajustó su estructura: algunas desaparecieron, otras se fusionaron o modificaron su forma societaria y la gran mayoría opera hoy con menos trabajadores.

Según datos del Indec, la dotación total de las empresas y sociedades del Estado pasó de 110.259 personas en noviembre de 2023 a 86.809 en septiembre de 2026. La diferencia es de 23.450 trabajadores, lo que representa una baja del 21 por ciento.

PUBLICIDAD

El resultado no sorprende. El Gobierno busca reducir las plantas de personal de las compañías públicas, así como su propia infraestructura, con el objetivo de bajar el gasto público y sostener el superávit fiscal. El presidente sostiene que la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado, una definición que acompaña la política de recorte aplicada desde el inicio de la gestión.

De acuerdo con los informes oficiales, la planta del Estado nacional se redujo en todos los meses de la actual gestión, tanto en la administración pública como en las empresas y sociedades.

Los mayores recortes

Cinco compañías concentran la mayor parte de la reducción medida en cantidad de personas. El Correo Argentino pasó de 16.897 en noviembre de 2023 a 11.210 trabajadores en septiembre de este año: 5.687 menos, una baja del 34% y el mayor recorte en términos absolutos. Le sigue Operadora Ferroviaria, la empresa con la planta más grande, que descendió de 23.834 a 19.408 personas, es decir 4.426 menos (19% de caída).

PUBLICIDAD

Aerolíneas Argentinas tenía Aerolíneas 11.899 empleados cuando asumió el Gobierno y cuenta con 9.930 trabajadores en la actualidad. (EFE)
Aerolíneas Argentinas tenía Aerolíneas 11.899 empleados cuando asumió el Gobierno y cuenta con 9.930 trabajadores en la actualidad. (EFE)

El Banco de la Nación Argentina redujo su dotación en 2.379 personas en la era Milei, pasando de 17.806 a 15.427 trabajadores (-13 por ciento). Aerolíneas Argentinas pasó de 11.899 a 9.930 trabajadores, con 1.969 menos y una caída del 17 por ciento. Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), bajó de 7.799 a 5.891, lo que implica 1.908 personas menos y una variación del 24% negativa Entre las cinco explican 16.369 trabajadores menos, casi el 70% del recorte total.

Con ajustes menores en cantidad, pero igualmente relevantes, aparecen Corredores Viales y Belgrano Cargas y Logística. La primera, que se encuentra en etapa de concesión de obra pública por peaje, pasó de 3.940 a 3.245 personas (695 menos). La segunda bajó de 4.631 a 3.999 (632 empleados menos).

Las mayores caídas porcentuales

Las reducciones relativas más marcadas se dieron en empresas de menor tamaño, vinculadas a medios, educación y servicios. Télam, transformada por el decreto 548/24 en la Agencia de Publicidad del Estado, pasó de 810 a 169 personas: 641 menos, una caída del 79 por ciento. Educar bajó de 446 a 167 (-63%), Contenidos Públicos de 234 a 99 (-58%) y Casa de Moneda de 1.411 a 694 (-51%), con 717 personas menos. Educar y Casa de Moneda cambiaron su forma societaria a fines de 2024 y hoy son sociedades anónimas unipersonales.

Otras empresas también recortaron más de un tercio de su planta. Es el caso de Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) ,que pasó de 936 a 583 trabajadores en la era Milei (38% de retracción) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adifse), que bajó de 704 a 437 (38% de baja). Fabricaciones Militares redujo 478 puestos, pasando de 1.488 a 1.010 trabajadores (-32%) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) bajó de 505 a 345 (32% de caída).

agencia de noticias Télam
Télam dejó de existir y se transformó en la Agencia de Publicidad del Estado.

Se destaca también el caso del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), que contaba con una persona y fue disuelto oficialmente con un decreto en el Boletín Oficial de Río Negro, por lo que el Indec dejó de informar sus datos.

Las excepciones

Solo tres empresas sumaron personal en el período analizado. La principal es Ferrocarriles Argentinos (FASE), que pasó de 73 en noviembre de 2023 a 505 trabajadores en el noveno mes de este año: 432 más y un alza del 592 por ciento. Sin embargo, no se trata de un crecimiento genuino del Estado en esa área, sino de un cambio de organigrama. FASE absorbió toda la estructura y el personal de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que en noviembre de 2023 tenía 1.078 empleados y hoy figura sin dotación. Si se suman ambas, la planta pasó de 1.151 personas a 505, de modo que en la transición se perdieron 646 puestos.

Las otras dos empresas con aumentos son Playas Ferroviarias de Buenos Aires, que pasó de 21 a 25 trabajadores y Pellegrini, que saltó de 43 a 46 empleados durante la gestión Milei. Las termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano, con 84 y 83 empleados respectivamente, mantuvieron su dotación sin cambios.

Temas Relacionados

Trabajadores del EstadoGasto públicoEmpresas estatalesEmpleo públicoJavier MileiRecortesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Banco Central compró USD 1.395 millones en octubre y reforzó las reservas

Se registró el mejor mes de compras de divisas desde julio, en un escenario marcado por la volatilidad cambiaria tras las elecciones en Brasil

El Banco Central compró USD 1.395 millones en octubre y reforzó las reservas

Cuáles fueron los diez autos más vendidos en octubre: tres pick ups al frente y sólo uno en el top ten de los más baratos

Aunque la mayoría registró caída de ventas, todos lograron superar las 1.000 unidades vendidas en el décimo mes del año

Cuáles fueron los diez autos más vendidos en octubre: tres pick ups al frente y sólo uno en el top ten de los más baratos

“Ya no puedo seguir”: una reconocida empresa de tecnología para el agro cerró su planta y despidió a casi 100 empleados

Plantium y Gentec atraviesan una profunda crisis financiera por la caída de ventas y las dificultades para cobrarles a sus clientes. Su propietario busca reabrir las instalaciones de Villa Constitución con una estructura reducida

“Ya no puedo seguir”: una reconocida empresa de tecnología para el agro cerró su planta y despidió a casi 100 empleados

Ganadores y perdedores del efecto Brasil: los tres sectores argentinos más amenazados y los que podrían salir favorecidos

La reelección de Lula y la devaluación del real generan riesgos para algunas actividades económicas, pero también abren oportunidades para otras. Qué anticipan los especialistas

Ganadores y perdedores del efecto Brasil: los tres sectores argentinos más amenazados y los que podrían salir favorecidos

El Gobierno gestiona créditos con garantía multilateral para completar su financiamiento en 2026 y 2027

El FMI aseguró que aún restan dólares por ingresar del crédito de Facilidades Extendidas antes de diciembre. Las dudas del mercado por la suspensión de la emisión del Bonar 2029

El Gobierno gestiona créditos con garantía multilateral para completar su financiamiento en 2026 y 2027

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: hora, TV y formaciones

Shock en la Fórmula 1: Haas anunció que reemplazará a Esteban Ocon por su piloto de reserva en México y estallaron los rumores

Se confirmaron los horarios de las finales de las Copa Sudamericana y Libertadores

Un periodista de Egipto que votó en el Balón de Oro aseguró que excluyó a Lionel Messi de su Top 10 por “Fair Play”

La penalización en la grilla a Verstappen y Lawson tras el “torpe” incidente en la práctica del GP de México: el provocador mensaje de Max

TELESHOW

Cami Mayan mostró las secuelas de su entrenamiento de boxeo: “Un poco averiada”

Cami Mayan mostró las secuelas de su entrenamiento de boxeo: “Un poco averiada”

Habló por primera vez la joven a la que vinculan con el Chato Prada: “Es difícil lo que estoy viviendo”

El Teatro Ópera presenta “100 años de musicales”, el homenaje al centenario de un género que engrandeció a la escena nacional

Kapanga cumple 30 años: “La banda ayudó a ampliar las fronteras del rock nacional”

Enrique Rottenberg, el argentino que se reinventó en Israel y Cuba: a los 78 años estrenó un filme y tiene un nuevo sueño

INFOBAE AMÉRICA

Alerta antes de Halloween: advierten a los padres por pastillas con metanfetamina que los niños pueden confundir con caramelos

Alerta antes de Halloween: advierten a los padres por pastillas con metanfetamina que los niños pueden confundir con caramelos

La revista Barcelona salta a la oferta de contenidos audiovisuales: “Un agujero para unir obras y público descarriados”

La actividad industrial de China registró en octubre su tercera contracción en cuatro meses

La Habana concentra 205 de los 679 casos de presos políticos, según Cubalex

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta