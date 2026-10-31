Aldosivi descendió de la Liga Profesional: el cruce del DT con un periodista que le hizo una agresiva pregunta entre lágrimas

El fuerte cruce de Javier Sanguinetti con un periodista tras el descenso de Aldosivi

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La derrota ante Racing decretó el descenso de Aldosivi a la Primera Nacional y dejó una escena de tensión en la conferencia de prensa. Luego del 2-1 en el Cilindro de Avellaneda, un periodista cuestionó a Javier Sanguinetti por la utilización de Andrés Chávez y formuló una pregunta entre lágrimas, con fuertes descalificaciones hacia el delantero. El entrenador rechazó los términos de la intervención y sostuvo que no merecía responderla.

El cruce se produjo después de que el equipo marplatense no pudiera conservar la ventaja que había conseguido ante la Academia. Aldosivi necesitaba al menos un punto para mantener sus opciones de salir del fondo de la Tabla Anual, pero Racing revirtió el resultado y confirmó la pérdida de categoría del Tiburón cuando falta una fecha para el cierre de la etapa regular.

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La consulta al técnico comenzó con una referencia al dolor por el desenlace deportivo. El cronista le pidió a Sanguinetti que no tomara a mal la pregunta y apuntó contra la persistencia de Chávez entre las alternativas del equipo.

El intercambio elevó el tono cuando el periodista afirmó que la utilización del atacante “parece hasta mala praxis” y sostuvo que el jugador debía dejarle su lugar a futbolistas de la Reserva. También le atribuyó al delantero condiciones físicas que no fueron verificadas en la conferencia ni por los reportes disponibles. “Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual”, expresó el cronista, con la voz quebrada.

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Más adelante, vinculó la presencia del futbolista con la campaña que terminó en el descenso y preguntó qué mensaje recibían los juveniles del club. “¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe en poner a un jugador que pesa 120 kilos en la cancha?”, cerró.

La crítica quedó dirigida a Chávez, quien había ingresado en el segundo tiempo del encuentro disputado en Avellaneda. El delantero tuvo una ocasión con un remate de zurda que pasó cerca de un palo. El exfutbolista de Banfield arribó al conjunto de Mar del Plata en este semestre desde Almagro, conjunto que milita en la Segunda División. Desde su desembarco disputó 13 encuentros y no logró marcar ni asistir.

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Sanguinetti no discutió el análisis futbolístico ni respondió sobre la decisión puntual de incluir al atacante. Su primera reacción fue cuestionar la forma de la pregunta y marcar que la referencia personal hacia el jugador estaba fuera de lugar. “Primero, no voy a contestarte porque me parece que no merecés que te conteste”, respondió el entrenador. Luego aclaró que comprendía el estado emocional del periodista, aunque cuestionó la manera en que se había referido a Chávez.

“Entiendo tu dolor, pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador”, afirmó Sanguinetti.

El DT también indicó que la responsabilidad por la composición del plantel no debía recaer sobre él. El técnico asumió Aldosivi con la temporada en marcha y aludió a las opciones disponibles en el grupo. “Nosotros tenemos jugadores que tenemos que utilizar. La plantilla que me dieron cuando llegué es esta”, señaló. Además, indicó que los cuestionamientos por las características del plantel debían dirigirse “a otra persona” y no a su figura.

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En otro fragmento de la conferencia, se le solicitó al entrenador que le dejara un mensaje al hincha del Tiburón. “Yo lo único que le puedo decir es que este equipo y este grupo dio todo, hasta lo que no tenía. Hoy lo volvimos a demostrar con un equipo que no se entregó nunca, a pesar de tener muchas dificultades, muchas falencias. Intentó por todos lados. Tuvo entre cinco o seis situaciones como para poder ganar el partido, para poder empatarlo sobre el final. Hablar demasiado de este partido no tiene sentido. La gente, por más que diga cualquier cosa, no lo va a entender. El dolor es grande, y por ende uno es respetuoso de eso”, esbozó.

Aldosivi se adelantó en el marcador a los 20 minutos del primer tiempo mediante Andrés Vombergar. La ilusión duró poco: Adrián Martínez igualó cuatro minutos después para Racing. En el complemento, Ignacio Rodríguez convirtió de penal y dejó el 2-1 definitivo.

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El conjunto marplatense buscó el empate en el tramo final y generó situaciones para evitar la derrota. Sin embargo, no encontró el gol que necesitaba para sumar y prolongar la pelea por la permanencia.

La caída confirmó que Aldosivi jugará en la Primera Nacional después de dos temporadas en la máxima categoría. El equipo se sumó a Estudiantes de Río Cuarto, que ya había quedado condenado por la tabla de promedios tras su derrota frente a River Plate.