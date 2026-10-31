Nicaragua exportó más de 50,000 ejemplares de fauna exótica hacia Asia, Europa y Norteamérica

(Foto cortesía Marena)

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Nicaragua obtuvo USD 7.6 millones por la exportación de más de 50,000 animales exóticos durante los primeros nueve meses del año, según informó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) a través de sus redes sociales.

La cifra corresponde a envíos de fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados por las autoridades, cuyos destinos incluyeron mercados de Asia, América del Norte y Europa. Entre los ejemplares exportados figuran ranas, lagartijas, serpientes y tortugas, adquiridos principalmente como mascotas.

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Los permisos Cites habilitaron los envíos a ocho mercados internacionales

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales indicó que entre enero y septiembre emitió permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) para concretar las exportaciones.

Los documentos autorizaron la salida de más de 50.000 especímenes de fauna silvestre, una operación que dejó ingresos por USD 7,6 millones, de acuerdo con el reporte oficial.

(Foto cortesía Marena)

Los animales fueron enviados a Tailandia, Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur y Hong Kong. Las autoridades también mencionaron a Alemania, Reino Unido y Taiwán entre los destinos habituales de este tipo de exportaciones desde Nicaragua.

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Ranas, boas y lagartijas estuvieron entre los animales exportados

La lista de especies incluyó a la rana de ojos rojos, el gallego verde, la rana flecha, la ranita de vidrio, el pichete verde —una variedad de lagartija—, la cola chata, la boa común y la tortuga sabanera.

El Ministerio señaló que la rana verde de ojos rojos, la rana flecha, la rana camuflada, el gallego verde y el falso coral se encuentran entre los animales con mayor demanda en el comercio internacional.

También aparecen el pichete verde, la cola chata y el geco atigrado. La información oficial no precisó cuántos ejemplares de cada especie salieron del país ni el valor individual de las operaciones por destino.

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(Foto cortesía Marena)

Nicaragua cuenta con nueve zoocriaderos registrados ante el Ministerio del Ambiente

El Gobierno nicaragüense sostuvo que las exportaciones se realizaron de acuerdo con los criterios de la Cites y con la normativa nacional sobre manejo de fauna silvestre.

Según el Marena, ese esquema busca compatibilizar la comercialización de animales criados en cautiverio con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

En Nicaragua hay nueve zoocriaderos registrados ante el Ministerio del Ambiente, de los cuales seis se dedican a la exportación. Estos establecimientos reproducen especies de fauna bajo autorización estatal para su posterior comercialización en el exterior.

(Foto cortesía Marena)

El país alberga más de 12.400 especies de fauna

La institución señala que los animales exóticos forman parte de la diversidad biológica de Nicaragua, un país tropical que, según datos oficiales citados por EFE, alberga más de 12.400 especies de fauna.

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El comercio de estos ejemplares se concentra en mercados donde reptiles, anfibios y otras especies tropicales son demandados como mascotas. La información difundida por el Marena sitúa a los países de Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Alemania, Canadá, Reino Unido y Taiwán entre los principales compradores de las especies.