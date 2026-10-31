Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Daniela Arias celebra la medalla de oro que le dio a la Argentina en EA FC 26 durante los Juegos Suramericanos.

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Marcelo, aquel mítico lateral izquierdo que brilló en la selección de Brasil y en el Real Madrid, recibe la pelota en mitad de cancha, levanta la cabeza y se la pasa a Giuliano Simeone, que define al rincón inferior derecho del arco, ante la salida desesperada del arquero contrario.

Gol. Golazo en el final del encuentro, consagración e historia. Detrás del joystick, Daniela Arias, con la Albiceleste puesta, rompe en un grito ensordecedor y eterno junto a toda la hinchada presente. Un gol que le da la medalla de oro a la delegación argentina en EA FC 26, en la disciplina de esports. Con la presea reluciente y la vista en alto, Arias recibió a Infobae y repasó sus primeros pasos en el gaming, su consagración y los próximos pasos. Pasado. Presente. Futuro.

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-¿Cómo nació tu relación con los videojuegos?

Siempre me gustaron los juegos de Family, Sega y Nintendo. El recuerdo más claro que tengo es el día que mi abuelo nos trajo la primera Playstation con el juego de Tarzán. Después empecé a jugar a los Winning Eleven y PES. Cuando esta se hizo eFootball, me pasé a FIFA.

-Concretamente, ¿cómo forjaste tu vínculo con los esports?

-Empecé a competir en PES 18. Hasta entonces jugaba ligas Master y Ser Una Leyenda, siempre de forma offline. Cuando compramos la PlayStation 4 con mi pareja, descubrí el modo online. Fue así que comencé a jugar divisiones y cometí el error de usar mi nombre completo como ID: Arias Daniela. Cada vez que le ganaba a alguien, me escribían para preguntarme si era mujer. A partir de ahí, empezaron a invitarme a clanes y equipos. Así llegué a jugar para Atlético Tucumán y, más tarde, terminé en Maycam Evolve.

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-Luego vinieron las vueltas de la vida y te tocó ser madre

-Sí. Competí muchos años y mi última competencia la jugué con siete meses de embarazo, donde salimos campeones. Mi retiro fue en el EA FC 24 representando Maycam, en una liga brasileña.

-Fue una decisión compartida

-Por un tema de ciclo biológico, era que, si no somos padres ahora, no lo íbamos a hacer, y la realidad es que queríamos ser padres. Hace más de dos años que estoy en pareja, pero lo veníamos postergando por mi carrera porque esto requiere muchas horas y tiempo. Realmente no estaba en mis planes el tiempo de parate. Los dos queríamos tener hijos y dije “bueno, hasta acá llegamos, disfruté”. Gané lo que gané, jugué lo que jugué y viajé lo que viajé, ya está.

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“Es más de ellos que mía”, dijo Arias sobre la medalla, que al regresar a Buenos Aires les entregó a su pareja y a su hijo.

El llamado al desafío

Entre mamaderas y pañales, y cuando Enzo (su hijo) dormía, Arias aprovechaba esos breves instantes para jugar un rato. Lejos del calor y las exigencias de las competiciones. Sin embargo, la vida todavía tenía una vuelta más escondida bajo la manga. Una jugada más debajo de la suela.

-¿Cómo fue el día que te convocaron para los Sudamericanos?

-A mí me llamaron. Por ejemplo, en el ámbito masculino hubo una clasificación de los mejores. En mi caso, no hay jugadoras y siempre fui la única que estuvo a un nivel competitivo, la única que ganó torneos presenciales, paso de PES como de FIFA, y fue más una elección más por mi experiencia.

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-¿Te costó tomar la decisión de participar?

-Sí, porque valoré que la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA) y la organización olímpica confiaran en mí, pero fue una decisión bastante difícil.

-¿Por qué?

-Mi pareja y mi familia me decían que sí, pero nunca me había separado de mi hijo. Desde que él nació me dediqué a ser completamente madre y era como “es muy chiquito para que yo lo deje solo”.

-Sin embargo tuviste el apoyo de todos

-Me costó mucho decidir. Mi pareja, mis amigos y mi familia me decían que lo iban a cuidar, y creo que eso también pesó mucho. No quería fallarles a los que me aguantaron. Están valorando lo que vos hacés, más allá de la medalla. Ellos vieron todo mi proceso.

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-¿Cómo fue la preparación para disputar el certamen?

-Empecé a entrenar cuando Enzo dormía a la noche y se quedaba con el padre. Eran días específicos. También entrené con mis amigos una o dos horas cada dos o tres días, que para el que compite es realmente muy poco. Me metí al competitivo de vuelta.

Arias recibió la presea dorada luego de una remontada decisiva en la definición de EA FC 26.

-¿Y con qué nivel te encontraste en Santa Fe?

-Con mucho nivel y eso hay que resaltarlo porque nos ayuda a nosotras, que no somos muchas. Esa es una realidad, pero me fui muy contenta con nosotras.

-Un nivel que superaste y que le dio una medalla al país

-Arranqué bien. El primer partido de ida gané bien, pero el segundo perdí. Me pasó particularmente que no sentí que fue mal el segundo partido, sino que simplemente cuando no entra la pelota, no entra, y ella pateaba al arco y era gol. Al tercer partido, hubo un tema de conexión porque el que juega de local tiene un poquitito más de ventaja que el otro. Hacemos sorteo con una moneda y la localía fue para ella, y fue como ‘bueno, vamos cuesta arriba’. Fue difícil porque lo arranqué perdiendo, lo di vuelta, me lo da vuelta, vuelvo a estar arriba y a ella le echan a un jugador a los 89 minutos. Ahí creo que a ella le jugó mal la inexperiencia.

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-Estuviste un gol abajo, pero pudiste reponerte

-En ese sentido, estuve muy concentrada en el hecho de darnos cuenta de que, si le echaron un jugador, hay un espacio. Ya estaba mentalizada que le tenía que ganar el partido y que no íbamos a ir a penales. Ahí fue donde siento que ella se cayó porque se mantuvo de visitante con toda la gente gritándole, me lo estaba ganando con un jugador menos. Realmente tiene mucho mérito eso.

Entre la maternidad y los entrenamientos nocturnos, Daniela Arias encontró el camino hacia la consagración.

-¿Cómo es el trabajo interno para no tiltearte y perder el control?

-No es fácil. Lo que son los esports, 30 o 40 por ciento es si jugás bien, pero el resto es cabeza. En este deporte dependés mucho de tu estado de ánimo. En otras disciplinas como Valorant tenes un equipo atrás, pero en FIFA estás vos solo con tu alma y tu cabeza. Siento que estuve muy bien mentalmente todo el torneo. Incluso estando abajo en tiempo extra, yo no iba a perder el partido. De hecho, nuestro jefe deportivo me estuvo coacheando, me pedía que me concentre y no pierda la cabeza.

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-Después de la remontada, te tocó festejar

-El hecho de escuchar los gritos y ver la gente festejando y decir “ganamos un oro en esports” fue increíble. Luego vinieron los abrazos, las fotos y las entrevistas y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Tue una linda experiencia que me valoraran todo el esfuerzo que hice. Lo logré, hice historia.

-¿Qué se te vino a la cabeza al ganar?

-Mi hijo y mi pareja y el hecho de poder decir “lo logré por ustedes”. De hecho, al volver a Buenos Aires lo primero que hice fue darles la medalla. Es más de ellos que mía.

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Con la Albiceleste puesta, Arias hizo historia para los esports argentinos tras imponerse en una final de alto voltaje.

Más allá del horizonte

Con la medalla en mano y con su historia ya escrita en la historia grande de la delegación olímpica argentina, Daniela frena la jugada y pone foco en el futuro.

-Esta participación en los Juegos Suramericanos, ¿fue un “last dace”? ¿O vas a seguir compitiendo?

-Ahora estoy siendo madre de vuelta, estoy cumpliendo mi papel más lindo y la medalla más hermosa que me pasó en la vida.

Sobre competir, hoy puede ser que sí, aunque pensé que no iba a jugar más y terminé en los Suramericanos, así que no voy a decir que no. Sí voy a dedicarme más al lado del stream, quiero meterme en la creación de contenido. También me gustaría couchear. Seriamente hay más chicas jugando y por ahí ayudarlas desde ese lado. Quiero dar una mano para que aparezcan incluso más chicas. Tiene que venir alguien atrás.

La campeona argentina busca ahora abrir camino para que más mujeres se sumen y compitan en los esports.

-¿Cómo notás en general el ambiente de los esports en Argentina como en América Latina?

-Nos falta mucho en ligas, apoyo y mucha visibilidad. La realidad es que algunos competimos hace años, y si me hice visible ahora, entonces siento que falta mucha ayuda por ese lado. Entiendo por qué, si hay deportistas que no reciben ayuda haciendo deportes clásicos desde hace años, menos la vamos a tener nosotros. Pero se puede mejorar y estaría bueno que empezaran a apostar un poco más por el laburo que estamos haciendo.

-¿Qué le podrías decir a aquellos que aún piensan que los esports no son un deporte?

-Si vamos al diccionario, cubrimos todo. Es una disciplina que se entrena y que jugás contra otra persona. No será un deporte físico, pero es un deporte tanto como el ajedrez porque es muy mental. También nosotros tenemos que estar bien físicamente, porque vos dejás horas jugando. Más con el estrés, los nervios, la ansiedad de competir y si no estás bien físicamente, eso no te ayuda. No es que estamos con cinco latas de bebidas energizantes y jugamos. Hay una realidad y es agua y comer sano. Esto ya no es solamente un hobby.