Honduras

Honduras registra ocho casos de chikungunya y alerta por transmisión comunitaria cerca de Nicaragua

La Secretaría de Salud confirmó contagios en Tegucigalpa, Atlántida, Olancho y El Paraíso; las autoridades mantienen vigilancia en una comunidad fronteriza donde se detectó circulación del virus

Honduras suma ocho casos confirmados de chikungunya, distribuidos entre Tegucigalpa, Atlántida, Olancho y El Paraíso, según datos de la Secretaría de Salud. (FOTO: La Tribuna)
Honduras suma ocho casos confirmados de chikungunya, distribuidos entre Tegucigalpa, Atlántida, Olancho y El Paraíso, según datos de la Secretaría de Salud. (FOTO: La Tribuna)
Guardar

La circulación del chikungunya en Honduras se ha extendido a cuatro zonas del país, luego de que en septiembre se identificara un primer caso importado de Nicaragua.

Las autoridades sanitarias confirmaron ocho contagios y mantienen bajo vigilancia la evolución de la enfermedad, ante la detección de transmisión comunitaria en una aldea del departamento de El Paraíso.

PUBLICIDAD

El doctor Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Sesal), informó que cuatro de los casos se registran en Tegucigalpa, dos en Atlántida, uno en Olancho y otro en El Paraíso.

El funcionario explicó que las autoridades han identificado familias enteras con síntomas compatibles con la enfermedad, una situación que mantiene en alerta a los equipos epidemiológicos para vigilar el comportamiento del virus y determinar su propagación.

Pese al aumento de los contagios confirmados, Mejía aseguró que, hasta el momento, no se reportan hospitalizaciones ni fallecimientos por chikungunya en el país.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante la presencia de familias con síntomas compatibles con el chikungunya. (FOTO: Proceso HN)
Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante la presencia de familias con síntomas compatibles con el chikungunya. (FOTO: Proceso HN)

La vigilancia sanitaria se concentra especialmente en las zonas donde se ha detectado circulación del virus, con el objetivo de identificar nuevos casos y reducir el riesgo de transmisión entre la población.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para las autoridades es la aldea El Pedregalito, en el municipio de Alauca, departamento de El Paraíso, donde ya se identificó transmisión comunitaria de chikungunya.

La comunidad se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros de la frontera con Nicaragua, país desde el que se importó el primer caso confirmado en Honduras durante septiembre.

La cercanía con el territorio nicaragüense y la presencia de contagios en la zona representan un desafío para las labores de vigilancia epidemiológica, especialmente ante la posibilidad de que el virus continúe circulando entre los habitantes.

La transmisión comunitaria significa que el virus ya circula dentro de una población y que los contagios no se limitan necesariamente a personas que llegaron del extranjero.

Boy with dead mosquito on his arm
La fiebre acompañada de dolor intenso en las articulaciones es una de las manifestaciones características del chikungunya y requiere valoración médica. (Crédito: Archivo)

Ante este escenario, las autoridades sanitarias mantienen seguimiento al comportamiento de la enfermedad y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los síntomas, particularmente en las comunidades donde se han identificado casos positivos.

¿Cuáles son los síntomas del chikungunya?

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos hembra del género Aedes, los mismos que pueden transmitir el dengue.

Entre sus principales manifestaciones clínicas figuran:

  • Fiebre, que puede aparecer de forma repentina.
  • Dolor de cabeza.
  • Dolores musculares.
  • Dolor intenso en las articulaciones, especialmente en manos, dedos, pies y rodillas.

Mejía destacó que una de las características que ayuda a distinguir clínicamente el chikungunya del dengue es la intensidad del dolor articular, que puede llegar a limitar los movimientos y dificultar actividades cotidianas.

El doctor Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Sesal, informó sobre la distribución de los contagios y el seguimiento que realizan las autoridades sanitarias. (Foto: SESAL)
El doctor Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Sesal, informó sobre la distribución de los contagios y el seguimiento que realizan las autoridades sanitarias. (Foto: SESAL)

Aunque ambas enfermedades comparten algunos síntomas y pueden presentar cuadros similares, la identificación del virus requiere una valoración médica y, cuando corresponde, pruebas diagnósticas.

Ante el incremento de los casos, el jefe de Vigilancia Epidemiológica recomendó que las personas que presenten fiebre acompañada de dolores intensos en las articulaciones acudan a un establecimiento de salud para recibir evaluación médica.

La recomendación cobra especial importancia en las zonas donde ya se han confirmado contagios, debido a que la detección oportuna permite a las autoridades identificar posibles nuevos casos y reforzar las medidas de control.

Asimismo, la prevención de las picaduras de mosquitos y la eliminación de recipientes que acumulen agua son medidas importantes para reducir la reproducción de los vectores que transmiten el chikungunya y el dengue.

Con ocho casos confirmados y transmisión comunitaria identificada en El Paraíso, las autoridades hondureñas continúan vigilando la evolución del virus. Por ahora, la Secretaría de Salud no reporta personas hospitalizadas ni fallecidas por esta enfermedad.

Temas Relacionados

Honduraschikungunyaalerta8 casos confirmadosSecretaría de SaludHomer Mejía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos taxistas son asesinados en distintos hechos violentos registrados en Honduras

Los ataques armados dejaron también a una mujer herida en Comayagua, mientras que en Olanchito las autoridades investigan el asesinato de un conductor que murió dentro de su unidad de transporte público.

Dos taxistas son asesinados en distintos hechos violentos registrados en Honduras

El FBI alerta sobre posibles atentados con explosivos en un puerto de Honduras

Las alertas proporcionadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) advertían sobre posibles ataques contra puentes e instalaciones portuarias de la zona norte del país, según las investigaciones preliminares

El FBI alerta sobre posibles atentados con explosivos en un puerto de Honduras

Fuerzas Armadas aseguran plantación con 16 mil arbustos de supuesta coca en Colón, Honduras

El cultivo abarcaba aproximadamente tres manzanas de terreno en una zona montañosa de la aldea El Carbón, donde también fue localizada una estructura artesanal que presuntamente servía para manejar insumos relacionados con el narcotráfico.

Fuerzas Armadas aseguran plantación con 16 mil arbustos de supuesta coca en Colón, Honduras

Gobierno de Honduras investiga alzas en el precio del cartón de huevos y advierte multas de hasta 10 mil salarios mínimos

La Secretaría de Desarrollo Económico solicitó a los productores las tablas de costos y otorgó dos días hábiles para entregar la documentación, pero algunos no respondieron al requerimiento oficial.

Gobierno de Honduras investiga alzas en el precio del cartón de huevos y advierte multas de hasta 10 mil salarios mínimos

Honduras: Suspenden audiencia contra exintegrantes de la Comisión Permanente por recusación a jueza Anny Ochoa

De los 14 imputados en el expediente, 12 acudieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia; Luis Redondo no se presentó y Edis Moncada mantiene una orden de captura.

Honduras: Suspenden audiencia contra exintegrantes de la Comisión Permanente por recusación a jueza Anny Ochoa

TECNO

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Larry Page, cofundador de Google, se convierte en la tercera persona más rica del mundo y desplaza a Michael Dell

Un entrenamiento breve mejora la detección de rostros creados con IA

S&P advirtió que la calificación de crédito de Meta podría bajar por su gasto en IA

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 31 de octubre

Meta lanza app de moda con IA para que los usuarios creen un armario virtual de su ropa

ENTRETENIMIENTO

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Vuelve ‘Big Little Lies’, vuelven Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon: así arranca el rodaje de la aclamada serie de HBO

Martin Scorsese asegura que iba a hacer una película de Cleopatra con Angelina Jolie: esta es la razón por la que fracasó el proyecto

Halloween, una película de bajo presupuesto que se convirtió en una saga de 13 títulos

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

MUNDO

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

Marco Rubio pidió en la reunión del G2O “unidad” frente a los desafíos económicos y energéticos

El presidente polaco ordenó a la Policía levantar el bloqueo del Tribunal Constitucional y convocó de urgencia al Parlamento

El líder supremo de Irán amenazó con una “respuesta sin restricciones geográficas” ante cualquier ataque al país persa

Ucrania atacó con drones otra refinería en el suroeste de Rusia

Arabia Saudita derribó un dron sobre Riad luego de que los hutíes intensificaron su ofensiva contra el reino