Honduras registra ocho casos de chikungunya y alerta por transmisión comunitaria cerca de Nicaragua

Honduras suma ocho casos confirmados de chikungunya, distribuidos entre Tegucigalpa, Atlántida, Olancho y El Paraíso, según datos de la Secretaría de Salud. (FOTO: La Tribuna)

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La circulación del chikungunya en Honduras se ha extendido a cuatro zonas del país, luego de que en septiembre se identificara un primer caso importado de Nicaragua.

Las autoridades sanitarias confirmaron ocho contagios y mantienen bajo vigilancia la evolución de la enfermedad, ante la detección de transmisión comunitaria en una aldea del departamento de El Paraíso.

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El doctor Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Sesal), informó que cuatro de los casos se registran en Tegucigalpa, dos en Atlántida, uno en Olancho y otro en El Paraíso.

El funcionario explicó que las autoridades han identificado familias enteras con síntomas compatibles con la enfermedad, una situación que mantiene en alerta a los equipos epidemiológicos para vigilar el comportamiento del virus y determinar su propagación.

Pese al aumento de los contagios confirmados, Mejía aseguró que, hasta el momento, no se reportan hospitalizaciones ni fallecimientos por chikungunya en el país.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante la presencia de familias con síntomas compatibles con el chikungunya. (FOTO: Proceso HN)

La vigilancia sanitaria se concentra especialmente en las zonas donde se ha detectado circulación del virus, con el objetivo de identificar nuevos casos y reducir el riesgo de transmisión entre la población.

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Uno de los puntos que genera mayor preocupación para las autoridades es la aldea El Pedregalito, en el municipio de Alauca, departamento de El Paraíso, donde ya se identificó transmisión comunitaria de chikungunya.

La comunidad se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros de la frontera con Nicaragua, país desde el que se importó el primer caso confirmado en Honduras durante septiembre.

La cercanía con el territorio nicaragüense y la presencia de contagios en la zona representan un desafío para las labores de vigilancia epidemiológica, especialmente ante la posibilidad de que el virus continúe circulando entre los habitantes.

La transmisión comunitaria significa que el virus ya circula dentro de una población y que los contagios no se limitan necesariamente a personas que llegaron del extranjero.

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La fiebre acompañada de dolor intenso en las articulaciones es una de las manifestaciones características del chikungunya y requiere valoración médica. (Crédito: Archivo)

Ante este escenario, las autoridades sanitarias mantienen seguimiento al comportamiento de la enfermedad y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los síntomas, particularmente en las comunidades donde se han identificado casos positivos.

¿Cuáles son los síntomas del chikungunya?

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos hembra del género Aedes, los mismos que pueden transmitir el dengue.

Entre sus principales manifestaciones clínicas figuran:

Fiebre, que puede aparecer de forma repentina.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Dolor intenso en las articulaciones, especialmente en manos, dedos, pies y rodillas.

Mejía destacó que una de las características que ayuda a distinguir clínicamente el chikungunya del dengue es la intensidad del dolor articular, que puede llegar a limitar los movimientos y dificultar actividades cotidianas.

El doctor Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Sesal, informó sobre la distribución de los contagios y el seguimiento que realizan las autoridades sanitarias. (Foto: SESAL)

Aunque ambas enfermedades comparten algunos síntomas y pueden presentar cuadros similares, la identificación del virus requiere una valoración médica y, cuando corresponde, pruebas diagnósticas.

Ante el incremento de los casos, el jefe de Vigilancia Epidemiológica recomendó que las personas que presenten fiebre acompañada de dolores intensos en las articulaciones acudan a un establecimiento de salud para recibir evaluación médica.

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La recomendación cobra especial importancia en las zonas donde ya se han confirmado contagios, debido a que la detección oportuna permite a las autoridades identificar posibles nuevos casos y reforzar las medidas de control.

Asimismo, la prevención de las picaduras de mosquitos y la eliminación de recipientes que acumulen agua son medidas importantes para reducir la reproducción de los vectores que transmiten el chikungunya y el dengue.

Con ocho casos confirmados y transmisión comunitaria identificada en El Paraíso, las autoridades hondureñas continúan vigilando la evolución del virus. Por ahora, la Secretaría de Salud no reporta personas hospitalizadas ni fallecidas por esta enfermedad.

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