Crimen y Justicia

Violento intento de usurpación de la Villa Olímpica de Santa Fe: hay 8 detenidos

Ocurrió en la noche del viernes. Hubo enfrentamientos con la Policía. Investigan si hay organizaciones políticas detrás

El intento de usurpación ocurrió anoche

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Ocho personas fueron detenidas este viernes por la noche tras un violento intento de usurpación de las casas de la Villa Olímpica de Santa Fe que se utilizaron para alojar a los deportistas durante los pasados Juegos Suramericanos. Hubo enfrentamientos con la Policía de varias familias con menores de edad que intentaron ocupar los inmuebles.

Según trascendió, se investiga si hay una organización política detrás de la convocatoria para ocupar la Villa Olímpica. El complejo, construido por el Gobierno de Santa Fe para alojar a los deportistas, cuenta con 346 viviendas. Vecinos de la zona registraron la secuencia con sus celulares y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

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Efectivos de distintas dependencias policiales llegaron al lugar después de que vecinos del barrio detectaran movimientos inusuales en la zona. La intervención había sido anticipada por el Ministerio de Seguridad provincial, que detectó a través de las redes sociales la convocatoria organizada para avanzar sobre el predio, según publicó el diario local El Litoral.

Durante la noche, varias familias con niños menores de edad se desplazaron por las calles del barrio y fueron interceptadas por las fuerzas policiales, que intentaron persuadirlas sin éxito. Hubo minutos de tensión, con gritos, corridas y empujones.

Por el hecho hubi 8 detenidos

Las fuerzas policiales defendieron el predio con balas de goma y gases lacrimógenos. Como resultado del operativo se registraron ocho detenidos.

Uno de los elementos bajo sospecha de la investigación fue la grabación de un audio que circuló entre los convocados y que proponía ocupar las casas. Según trascendió, en esa grabación se invitaba especialmente a mujeres a concurrir al lugar acompañadas por sus hijos y se pedía que llevaran palos para forzar el ingreso al complejo.

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Ese material había sido detectado durante la semana previa, lo que permitió a las fuerzas de seguridad actuar con anticipación y desplegar efectivos de varias dependencias en la zona.

Qué dijo el Gobierno de Santa Fe sobre los instigadores

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que “el intento de usurpación no fue espontáneo” y no descartaron que detrás de la convocatoria existiera algún tipo de organización política como mentora del movimiento de las familias. La investigación avanza ahora hacia la identificación de los instigadores.

Virginia Coudannes, vocera del Gobierno provincial, se refirió al episodio en diálogo con medios locales: “Se trató de un intento violento de ocupación de viviendas que pertenecerán a los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella”. La funcionaria remarcó que las unidades serán entregadas a los postulantes que, mediante un proceso formal de inscripción, cumplan los requisitos establecidos.

Investigan si hay organizaciones políticas detrás del intento de toma

“No vamos a permitir que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece”, enfatizó Coudannes, quien aclaró que los futuros adjudicatarios deberán cumplir con los requisitos que establezca el Gobierno y afrontar el pago correspondiente por las viviendas.

El complejo habitacional, que inicialmente sirvió para recibir a los atletas de las distintas delegaciones durante los Juegos Suramericanos, será adjudicado a través de un proceso de inscripción y selección, con el pago correspondiente por parte de los futuros beneficiarios.

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