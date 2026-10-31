Halloween en EEUU: estas son las ciudades que impondrán toques de queda para menores de edad

Gobiernos municipales de Estados Unidos aplicaron toques de queda para menores de edad ante la ausencia de una orden federal para Halloween. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Las autoridades de distintas ciudades de Estados Unidos anunciaron toques de queda para menores de edad durante Halloween, como parte de las medidas de seguridad previstas para el 31 de octubre. Las disposiciones buscan regular la presencia de niños y adolescentes en espacios públicos durante la festividad, aunque no comparten los mismos horarios ni criterios de aplicación.

Las restricciones fueron establecidas por gobiernos municipales de Nueva Jersey, Georgia y Nueva York, entre otros estados. Algunas abarcan varios días consecutivos, mientras que otras se limitan a determinadas zonas comerciales o al horario nocturno del sábado.

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No existe una orden federal que establezca un toque de queda juvenil para Halloween en todo el país. Las medidas responden a decisiones locales y a las normas vigentes en cada jurisdicción, con diferencias en las edades alcanzadas, las excepciones y los territorios comprendidos.

Long Branch extenderá el toque de queda durante tres noches

La Ciudad de Long Branch, en Nueva Jersey, informó el 16 de octubre que aplicará restricciones para las personas menores de 17 años durante el fin de semana de Halloween. La disposición establece que el toque de queda regirá desde las 20:00 hasta las 6:00 durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre.

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El aviso municipal encargó al director de Seguridad Pública, Jorge Silverio, hacer cumplir la medida. Sin embargo, la comunicación publicada no especifica cuántos agentes participarán en los controles ni detalla un protocolo de sanciones para cada posible incumplimiento.

La restricción se extiende más allá de la noche del 31 de octubre e incluye el jueves 29 y el viernes 30. De esta manera, el municipio también contempla las actividades y concentraciones que puedan producirse durante las jornadas previas a la festividad.

La decisión se conoce meses después de un incidente ocurrido en Pier Village, una zona comercial y turística de la ciudad. El 19 de mayo, las autoridades respondieron a una reunión no autorizada que congregó a varios cientos de adolescentes y jóvenes. Según el comunicado municipal publicado al día siguiente, el encuentro derivó en peleas, personas que saltaron sobre vehículos estacionados y alteraciones del orden público. La Policía informó seis arrestos.

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En aquella oportunidad, el alcalde autorizó un toque de queda de emergencia desde las 20:00 en el sector de Pier Village. La medida fue adoptada después de una recomendación del Departamento de Policía y en coordinación con la Oficina del Sheriff del condado de Monmouth.

Aunque ambos episodios involucran restricciones a la circulación de jóvenes, el anuncio municipal de octubre no establece que el toque de queda de Halloween sea una consecuencia directa de lo ocurrido en mayo. Tampoco presenta los llamados takeovers o concentraciones juveniles organizadas en redes sociales como fundamento formal de la nueva disposición.

Long Branch estableció restricciones de circulación entre las 20:00 y las 6:00 para personas menores de 17 años durante tres noches. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Covington limitará la circulación de menores en su distrito histórico

En Covington, Georgia, el alcance de la medida es más específico. La administración municipal informó el 23 de octubre que los menores de 16 años no podrán permanecer en espacios públicos del Historic Downtown Entertainment District después de las 19:00 del sábado 31 de octubre, salvo que estén acompañados por un adulto autorizado o se encuentren comprendidos en alguna de las excepciones de la ordenanza.

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El límite geográfico comprende el centro histórico de entretenimiento, incluida la plaza principal. Sus fronteras están delimitadas por las calles Usher, Elm, Conyers y Brown. Por lo tanto, la disposición no representa un toque de queda para todos los menores de la ciudad ni se extiende automáticamente a los barrios residenciales.

La Policía municipal explicó que la medida busca mantener el orden y proteger a residentes y visitantes durante Halloween. También aclaró que no habrá actividades municipales en la plaza ni cierres de calles en el centro histórico por la celebración.

Fuera del distrito delimitado, continúa vigente el horario habitual establecido por el código municipal para menores de edad. Esta diferencia es importante porque el anuncio de Covington no modifica las reglas de circulación de todos los adolescentes de la localidad, sino que establece una restricción específica para una zona de alta concurrencia.

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Newburgh, South Amboy, North Brunswick y Yonkers también aplicarán restricciones

Otras localidades de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron disposiciones para Halloween de 2026, con diferencias en los horarios y las edades alcanzadas.

En Newburgh, Nueva York, el Concejo Municipal aprobó la Resolución 235-2026 para establecer un toque de queda en toda la ciudad para menores de 16 años o menos. La restricción comenzará a las 21:00 del viernes 30 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 del domingo 1 de noviembre, con una interrupción durante el día. La norma contempla excepciones para quienes estén acompañados por sus padres o tutores, se encuentren trabajando o atraviesen una emergencia.

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En South Amboy, Nueva Jersey, el gobierno local recordó la aplicación de la Ordenanza Municipal 22-92, que establece restricciones para todas las personas menores de 18 años durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre. El horario comienza a las 19:00 y termina a las 6:00 del día siguiente. La disposición contempla una excepción para quienes estén acompañados por sus padres, tutores o un familiar mayor de 18 años.

Por su parte, North Brunswick, también en Nueva Jersey, estableció un toque de queda para menores de 18 años durante Mischief Night, el viernes 30, y Halloween, el sábado 31. La restricción comienza a las 20:00 y prohíbe la presencia de menores en calles y espacios públicos del municipio después de ese horario. La resolución fue aprobada por el alcalde y el Concejo Municipal el 14 de septiembre, y su cumplimiento estará a cargo de la Policía local.

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En Yonkers, Nueva York, las autoridades anunciaron la aplicación del toque de queda juvenil habitual durante Halloween. La restricción alcanza a menores de 16 años y establece horarios diferenciados: los niños de 11 años o menos deben estar en sus hogares a las 22:00; quienes tienen entre 12 y 13 años, a las 22:30; y los adolescentes de 14 a 16 años, a las 23:00. Entre las excepciones figuran los menores acompañados por sus padres o tutores y determinadas actividades autorizadas.

A diferencia de las otras localidades, Yonkers no presentó la medida como una nueva ordenanza exclusiva para Halloween, sino como la aplicación de una regulación juvenil que ya forma parte de sus disposiciones municipales.

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Un informe externo analizó la respuesta policial de Oak Park ante la concentración de jóvenes registrada en 2025. (REUTERS/Mike Segar)

Oak Park revisó su respuesta policial tras un incidente de 2025

La situación en Oak Park, Illinois, aporta otro antecedente relacionado con la seguridad durante Halloween, aunque no hay una confirmación oficial de que la localidad haya establecido un toque de queda juvenil especial para el 31 de octubre de 2026.

El 31 de octubre de 2025, la Policía de Oak Park respondió a una concentración numerosa de adolescentes y jóvenes en el centro de la localidad. La documentación municipal confirma que el departamento solicitó apoyo mediante el Sistema de Alarma de Aplicación de la Ley de Illinois, lo que permitió la intervención de agentes de otras jurisdicciones. También reconoce que durante el operativo otra fuerza policial utilizó proyectiles de pimienta.

Después del episodio, la junta municipal encargó al Comité de Supervisión Policial Ciudadana revisar la actuación institucional y presentar sus conclusiones. En octubre de 2026, la localidad avanzó en la aprobación de un marco de evaluación para analizar incidentes de gran impacto comunitario y fortalecer los mecanismos de supervisión policial.

Un informe externo de 30 páginas elaborado por la consultora Jensen Hughes también examinó la planificación y la respuesta del Departamento de Policía de Oak Park. Según la publicación del medio local Wednesday Journal del 7 de octubre de 2026, el documento identificó aspectos positivos en la intervención policial, pero también señaló oportunidades de mejora en la planificación anticipada y en los procedimientos para documentar este tipo de operativos.

El antecedente permite diferenciar la respuesta institucional de Oak Park de las restricciones anunciadas en otras ciudades para este año. La localidad revisó sus procedimientos después de un episodio ocurrido durante Halloween de 2025, pero ese proceso no equivale a la aprobación de un nuevo toque de queda para menores en 2026.