El Salvador

Centroamérica dio el golpe: el voto de Costa Rica y El Salvador que coronó a Harry Kane en el Balón de Oro

En una de las definiciones más cerradas que recuerde la historia de France Football, el Balón de Oro 2026 no se resolvió en los grandes templos europeos, sino en el pulso periodístico del istmo

Kane superó a Mbappé por 1,055 contra 1,027 puntos en el recuento final de France Football.
Kane superó a Mbappé por 1,055 contra 1,027 puntos en el recuento final de France Football.
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La prestigiosa revista francesa France Football reveló en detalle las boletas oficiales del Balón de Oro 2026, permitiendo a los aficionados de todo el planeta conocer las elecciones puntuales de cada uno de los miembros del jurado internacional.

En una de las ediciones más reñidas de la historia reciente, donde el margen entre las máximas figuras del fútbol europeo alcanzó cifras mínimas récord, la región de Centroamérica tuvo un papel decisivo y reflejó una notable disparidad de opiniones entre sus delegados de prensa deportiva.

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Dentro del bloque centroamericano con derecho a voto, las preferencias para la casilla de máximo honor (15 puntos) dejaron un mapa diverso, con selecciones que favorecieron a cuatro futbolistas distintos:

  • Costa Rica — Primer lugar, Harry Kane: El periodista representante del balompié costarricense depositó sus 15 unidades en el delantero inglés Harry Kane, premiando su implacable registro goleador y su consistencia ofensiva tanto a nivel de clubes como en torneos internacionales.
  • El Salvador — Primer lugar, Harry Kane: Al igual que Costa Rica, el voto salvadoreño coincidió plenamente en colocar a Harry Kane en la cúspide de su tarjeta electoral, valorando su papel decisivo en los momentos cumbre de la temporada evaluada.
  • Guatemala — Primer lugar, Rodri: El corresponsal guatemalteco premió el equilibrio, el control táctico y la influencia global dentro del campo al designar al mediocampista español Rodri como su máxima prioridad de la temporada.
  • Honduras — Primer lugar, Lamine Yamal: Este país se inclinó por el impacto desequilibrante, la creatividad y la explosión juvenil al seleccionar al atacante en el primer escalón de su boleta.
  • Panamá — Primer lugar, Lionel Messi: La representación panameña mantuvo su confianza en la jerarquía individual y el legado del astro argentino otorgándole la máxima puntuación en el casillero principal.
Desglose del voto en Centroamérica: el mapa que muestra cómo votó cada representante del istmo en el Balón de Oro 2026.
Desglose del voto en Centroamérica: el mapa que muestra cómo votó cada representante del istmo en el Balón de Oro 2026.

Enfatizar que Nicaragua, no tuvo representante con derecho a voto debido a que los estatutos vigentes del galardón restringen la participación exclusiva a periodistas cuyos países figuren en los primeros 100 puestos del ranking oficial de la FIFA.

El reglamento de France Football: cómo se define el galardón

El proceso de elección del Balón de Oro masculino opera bajo un marco normativo riguroso y transparente. Para la categoría varonil, el cuerpo de electores se compone de exactamente un periodista especializado por cada país ubicado dentro del Top 100 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA al momento del corte oficial del verano previo a la gala.

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En la rama femenina, la votación corresponde a las 50 mejores selecciones de su respectiva tabla global. El período de evaluación para esta entrega contempló el rendimiento deportivo comprendido estrictamente entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, evaluando la trayectoria de los atletas tanto con sus clubes profesionales como con sus combinados nacionales absolutos.

Infografía sobre la votación del Balón de Oro con un trofeo dorado, textos explicativos, ilustraciones de fútbol y el logotipo de Infobae al pie.
Una infografía de Infobae detalla la jerarquía de los tres criterios que utiliza el jurado del Balón de Oro para evaluar a los futbolistas candidatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada jurado confecciona una lista ordenada y descendente de diez futbolistas. El sistema de puntuación asigna 15 puntos al primer clasificado, 12 puntos al segundo, 10 puntos al tercero, y sucesivamente 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto hasta completar el décimo peldaño.

Tanto Costa Rica como El Salvador otorgaron sus 15 puntos máximos al delantero inglés. Esos 30 puntos combinados superan por sí solos la brecha total de 28 unidades que terminó separando a Kane de Mbappé en lo más alto del podio. Sin el respaldo unánime de los jurados tico y cuscatleco en el escalón más alto, la corona mundial habría cambiado de dueño.

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