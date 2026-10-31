Sociedad

La visita del papa León XIV a la Argentina: cómo serán los actos en CABA y en la provincia de Buenos Aires y el operativo de seguridad

Desde la Conferencia Episcopal anticiparon algunos aspectos de la histórica llegada del sumo pontífice, que arribará al país el domingo 8 de noviembre tras su paso por Uruguay

El papa León XIV realizará dos recorridos en papamóvil por la avenida del Libertador antes de celebrar la misa en el Monumento de los Españoles.
El papa León XIV realizará dos recorridos en papamóvil por la avenida del Libertador antes de celebrar la misa en el Monumento de los Españoles.
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El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, adelantó que el papa León XIV tendrá dos recorridos en papamóvil por la avenida del Libertador durante su visita a la Ciudad de Buenos Aires. La organización prevé accesos delimitados, sectores vallados, voluntarios y prioridad para jóvenes acreditados en la vigilia del martes.

Pizarro, que coordina la preparación eclesial del viaje, explicó en Radio Mitre que la jornada de mayor convocatoria será el lunes 9 de noviembre. Después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole por la mañana, el pontífice volverá a la Ciudad para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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El Papa viajará desde Claypole en un vehículo cerrado y bajará en el túnel de la avenida del Libertador para subir al papamóvil. Desde allí comenzará un trayecto de poco más de dos kilómetros hasta el escenario donde se realizará la celebración.

“Ahí abajo hay un lugar más seguro”, explicó Pizarro sobre el punto elegido para el cambio de vehículo. A partir de ese momento, el pontífice recorrerá la avenida a baja velocidad para saludar a los fieles.

Según describió Pizarro, la gente podrá ubicarse a ambos lados de la avenida del Libertador, dentro de los sectores organizados con vallas. El objetivo es que León XIV avance sin apuro y pueda tener contacto visual con quienes asistan a la misa.

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La gente va a estar con corralitos. Entonces el Papa va a poder ir pasando más tranquilo y sin apuro para que todos lo vean, todos lo puedan saludar”, afirmó el obispo. También señaló que el pontífice podría detenerse durante el recorrido para saludar a niños que se acerquen desde los sectores habilitados.

El coordinador indicó que habrá cuatro accesos principales y que la entrada se organizará desde la zona de Olleros hacia adelante, además de los ingresos del lado del río. Allí habrá voluntarios y señalización para guiar a los asistentes hasta las áreas disponibles.

Una vez que llegue al escenario, el Papa lo rodeará en el papamóvil y se dirigirá a una sacristía montada detrás de la estructura. Allí se preparará para la misa, prevista para las 11.30, de acuerdo con el programa publicado por la Santa Sede.

La vigilia del martes dará prioridad a jóvenes de 15 a 35 años

El segundo acto masivo en la Ciudad será el martes 10 por la noche, cuando León XIV regrese de Córdoba para presidir una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La actividad comenzará a las 20.15, aunque el predio abrirá desde el mediodía y tendrá propuestas artísticas desde las 16.

Pizarro dijo que el mecanismo será similar al del lunes: el Papa llegará al sector de Palermo y hará un recorrido en papamóvil. Sin embargo, la disposición del público tendrá una diferencia: quienes tengan entre 15 y 35 años y cuenten con acreditación previa accederán a los lugares más cercanos al escenario.

El encuentro de Javier Milei con el Papa León XIV
El presidente Javier Milei recibirá a León XIV en la Casa Rosada antes de los discursos previstos en el Palacio Libertad. (Foto: AFP)

Es un evento abierto a todo el mundo, pero se les da prioridad a los que tienen entre 15 y 35 años que se hayan acreditado previamente”, señaló. Los jóvenes acreditados serán decenas de miles, según precisó, y ocuparán el área frontal para facilitar un encuentro más próximo con el pontífice.

El resto de los asistentes también podrá participar de la vigilia, aunque deberá respetar los accesos y la distribución que establezca la organización. Las indicaciones finales sobre circulación, cortes y sectores serán difundidas por los canales oficiales.

Antes de las actividades abiertas al público, León XIV llegará a Aeroparque el domingo 8 de noviembre, visitará el Monumento a San Martín en Plaza San Martín y será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Pizarro definió la audiencia con el mandatario como una instancia protocolar, vinculada a la condición del pontífice como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Más tarde, el Presidente y el Papa pronunciarán discursos ante autoridades, gobernadores, legisladores, intendentes y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita reunirá dimensiones pastorales e institucionales. El lunes, además de la misa en Palermo, León XIV tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, se reunirá con referentes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas, y celebrará vísperas con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

La seguridad podrá modificar aspectos de la organización

Pizarro sostuvo que la seguridad será uno de los componentes centrales del operativo y que los preparativos no admiten comparación con las visitas de Juan Pablo II, la última de ellas en 1987. La Conferencia Episcopal tomó contacto con organizadores de viajes papales recientes en Chile y España para conocer los criterios que aplica el Vaticano.

Visita del papa León XIV: armado de escenario cerca del Monumento de los Españoles
La vigilia del martes en Palermo dará prioridad en los sectores próximos al escenario a jóvenes de entre 15 y 35 años acreditados. (RS Fotos)

El obispo relató que las delegaciones de la Santa Sede les anticiparon que los equipos de seguridad tienen la última palabra sobre recorridos y modalidades de acceso. “Los que mandan son los de seguridad, porque te dicen: ‘Esto se puede, esto no se puede’”, afirmó.

La visita contará con dos papamóviles y la coordinación involucra al Gobierno nacional, la Iglesia, la Nunciatura Apostólica y equipos del Vaticano. El operativo incluye seguridad, movilidad, atención sanitaria, infraestructura y traslados.

El miércoles 11, tras una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en la basílica. Pizarro anticipó que los fieles deberán estacionar a unos cinco kilómetros del santuario y completar el trayecto a pie, salvo quienes necesiten usar los buses dispuestos por la organización.

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