La reacción de Chano al conocer la historia del fan de Tan Biónica que murió antes de verlos en vivo: “Qué tristeza”

La emotiva reflexión de Chano al comenzar el 2024: “Estuve en lo más bajo del pozo, hasta el día que pude salir a flote”

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Chano Charpentier confirmó que homenajeará a José, un seguidor de 20 años de Tan Biónica que murió antes de poder asistir al recital que la banda ofrecerá este sábado en la provincia Corrientes. El joven había comprado su entrada con la expectativa de volver a ver al grupo, pero falleció hace dos meses tras sufrir complicaciones derivadas de intervenciones quirúrgicas por un tumor maligno.

La historia se difundió entre los seguidores de Tan Biónica, que iniciaron una campaña en redes sociales para que los músicos conocieran el deseo de José, su historia y lo recordaran durante el concierto en el estadio Boca Unidos.

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El pedido llegó a Chano Charpentier, quien respondió a una publicación sobre el caso y solicitó que lo comunicaran con los familiares del joven. “Qué tristeza, por favor. No me puedo imaginar lo que debe estar viviendo esa familia”, escribió el cantante.

En el mismo mensaje, el músico anticipó que el homenaje formará parte de la interpretación de “Mis noches de enero”, el tema preferido de José. “Obviamente José va a tener su homenaje en ‘Mis noches de enero’. Por favor, que alguien me comunique con su familia”, publicó solidarizándose con la familia del joven.

El gesto de Chano tras enterarse de la muerte de José, el joven que soñaba con ver a Tan Biónica

La respuesta del músico fue celebrada por los fanáticos que habían compartido la campaña en redes. La familia espera que el nombre de José sea recordado durante el show del 31 de octubre en Corrientes.

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José había visto a Tan Biónica en tres oportunidades junto a su familia. Cuando supo que el grupo volvería a presentarse en Corrientes, compró una entrada y planeaba asistir a una nueva función con sus seres queridos.

Poco después, los médicos continuaron con los análisis y le detectaron un tumor maligno de 16 centímetros. Según relató su madre en una publicación, el diagnóstico llegó en julio, cuando llevaron al joven a una consulta por un dolor abdominal y le realizaron estudios.

“Solo se afligía por dos cosas: por tener que ver el Mundial internado y por esperar salir para el recital de Tan Biónica. Ya tenía su entrada lista”, contó la mujer, reflejando las preocupaciones de su hijo en ese entonces y reforzando el deseo que tenía por volver a ver a la banda en vivo. Su objetivo era claro: superar el tratamiento y llegar al concierto para vivir una nueva ‘noche mágica’.

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Chano Charpentier solicitó comunicarse con la familia del joven tras leer las publicaciones en internet

Sin embargo, José murió hace dos meses. Su madre explicó que el fallecimiento se produjo por complicaciones posteriores a una cirugía, que derivaron en una neumonía. “No se durmió por el cáncer, se durmió por las complicaciones de la cirugía que acarrearon una neumonía que lo fue apagando”, expresó con dolor en sus palabras.

Tras la muerte de su hijo, la mujer publicó un mensaje para que la historia llegara a los integrantes de la banda. “Hoy me animo a escribir estas palabras con el corazón en la mano. Hay sueños que parecen pequeños para el mundo, pero que para una familia significan todo”, señaló ante los seres queridos de su hijo en redes sociales.

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En el posteo, la madre del joven también describió la relación de José con la música del grupo: “Un sueño llamado José. José tenía un sueño. Un sueño relacionado con la música, con Tan Biónica, con esa energía y esa felicidad que solamente ciertas canciones pueden provocar”.

En otra publicación, familiares y amigos precisaron el pedido que buscaban hacer llegar a los músicos: “Su canción favorita era ‘Mis noches de enero’ y soñamos con escucharla sonar y que nombren a José”. A partir de entonces, Chano pidió contacto con la familia para avanzar con ese homenaje durante el mencionado recital.

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