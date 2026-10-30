Nadia Podoroska dio otro paso en Querétaro y habrá duelo de argentinas en Curitiba

Nadia Podoroska avanza a los cuartos de final en el WTA de Querétaro (Crédito: @spopenoficial)

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Nadia Podoroska continúa firme en el polvo de ladrillo del WTA 125 de Querétaro y se clasificó a los cuartos de final. Por su parte, en el WTA 125 de Curitiba habrá un duelo entre las argentinas Solana Sierra y Julia Riera, mientras que Jazmín Ortenzi también buscará su lugar entre las cuatro mejores del certamen.

Podoroska, luego de superar su debut ante la francesa Alice Rame (415°), tuvo una destacada actuación en los octavos de final al derrotar de forma contundente a la belga Miriam Bulgaru (377°) por 6-1 y 6-1 en una hora y 02 minutos de competencia.

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Por un lugar en las semifinales, tendrá un duro compromiso ante la francesa Leolia Jean Jean (90°), que viene de superar a la rumana Carmen Andreea Herea (504°).

La rosarina está de vuelta en el circuito y ya comienza a recuperar terreno. A sus 29 años, atravesó un 2025 prácticamente sin competencia debido a distintos problemas físicos que la mantuvieron alejada de las canchas durante buena parte de la temporada. Cuando regresó en mayo, la inactividad ya había tenido consecuencias en el ranking donde había perdido su lugar en el escalafón.

Actualmente, con la competencia nuevamente en marcha, ocupa el puesto 201 de la WTA y se consagró campeona en el World Tennis Tour en el W35 de San Gregorio y el W15 de Madrid, además fue finalista en el WTA 250 de San Pablo.

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Sierra, Riera y Ortenzi se presentan en Curitiba

Solana Sierra, Julia Riera y Jazmín Ortenzi se presentan en el WTA de Curitiba (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

El tenis argentino tendrá al menos una representante en las semifinales del WTA 125 de Curitiba, se desarrolla sobre canchas lentas, ya que dos jugadoras nacionales se enfrentarán en los cuartos de final. Una de ellas será Julia Riera (140°), quien consiguió su pasaje a esa instancia tras vencer a la marroquí Yasmine Kabbaj (255°) por 6-2 y 6-4.

Ahora el rival de la bonaerense será Solana Sierra, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 101 WTA. La marplatense, que este jueves tuvo jornada libre, ya se había clasificado entre las mejores ocho jugadoras al vencer a la brasileña Gabriela Ce (346°) por 7-6(2), 3-6 y 6-4.

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Cabe destacar que Sierra volvió a encadenar dos victorias consecutivas en un cuadro principal por primera vez desde su participación en Roland Garros, donde alcanzó la tercera ronda durante la semana del 25 de mayo. Si bien en junio había sumado dos triunfos seguidos en la clasificación del WTA 500 de Hamburgo, la marplatense no lograba encontrar regularidad en el circuito.

El historial entre ambas registra seis enfrentamientos, con tres victorias por lado. Sierra se impuso en dos oportunidades en Tucumán y una en Buenos Aires, mientras que Riera consiguió sus triunfos en la capital argentina y en Guayaquil, donde ganó en dos ocasiones.

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La otra jugadora albiceleste que también se presentará en los cuartos de final del torneo brasileño es Jazmín Ortenzi (173°). La riojana que venció en las dos primeras ruedas a sus compatriotas Victoria Bosio (316°) y Lourdes Ayala (807°), y por un lugar en las semifinales se verá las caras con la francesa Alice Tubello (207°), quien eliminó a la santafesina Luna Cinalli (667°).