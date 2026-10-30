El Salvador

Bukele advirtió que El Salvador irá “por las malas” si no liberan a cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití

El mandatario fijó un ultimátum concreto a los captores de cuatro aerotécnicos y dejó en claro qué pasará si no hay respuesta. La duración de la misión, dijo, depende de ellos

Bukele advirtió que El Salvador irá “por las malas” si no liberan a cuatro aerotécnicos en Haití (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
Bukele advirtió que El Salvador irá “por las malas” si no liberan a cuatro aerotécnicos en Haití (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)
Guardar

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la misión salvadoreña en Haití busca rescatar a cuatro aerotécnicos y advirtió que, si no son entregados con vida, su Gobierno recurrirá a la fuerza. “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, sostuvo.

Bukele aclaró que el objetivo declarado de la operación no es desarticular a las pandillas haitianas, aunque aseguró que las fuerzas salvadoreñas avanzarán contra esos grupos en caso de que impidan el rescate de los técnicos.

PUBLICIDAD

Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”, dijo el mandatario, quien señaló que la duración de la misión dependerá de la respuesta de los captores.

Las declaraciones del mandatario fueron emitidas en una conferencia de prensa de este jueves en Casa Presidencial.

El presidente dijo que la operación terminará si los técnicos son liberados con vida

La operación salvadoreña tendrá como objetivo declarado liberar a los técnicos retenidos y enfrentará a las pandillas solo si bloquean la intervención, según afirmó el presidente durante sus declaraciones públicas. Video Infobae Centroamérica/ José Cerón

El jefe de Estado aseguró que El Salvador no tiene intención de establecer una presencia permanente en Haití. Según planteó, las tropas se retirarían el mismo día en que los cuatro aerotécnicos sean entregados vivos.

Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, afirmó. También sostuvo que la misión se extenderá “hasta donde ellos quieran”, en alusión a las pandillas que operan en el país caribeño.

PUBLICIDAD

Bukele presentó la eventual incursión como una operación limitada al rescate de los técnicos, aunque advirtió que sus fuerzas responderán ante cualquier resistencia armada.

Bukele comparó a las pandillas haitianas con las estructuras criminales de El Salvador

El mandatario señaló que su Gobierno conoce el funcionamiento de organizaciones criminales de ese tipo por la experiencia de El Salvador antes de la ofensiva estatal contra las pandillas. Reconoció diferencias entre ambos escenarios, pero consideró que los grupos de Haití guardan similitudes con las estructuras salvadoreñas.

Bukele recordó episodios de violencia atribuidos a pandillas en su país, entre ellos homicidios, extorsiones, desapariciones y ataques contra civiles. Además, sostuvo que El Salvador llegó a registrar una tasa de entre 103 y 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, que calificó como la más alta del mundo.

“Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo”, expresó. El presidente atribuyó a las pandillas salvadoreñas delitos como el reclutamiento de menores, el control territorial y agresiones contra familias.

Fuerzas de seguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de octubre del 2026. . (AP foto/Odelyn Joseph)
Fuerzas de seguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de octubre del 2026. . (AP foto/Odelyn Joseph)

El mandatario presentó la ofensiva como una “batalla entre el bien y el mal”

Durante sus declaraciones, Bukele definió a las pandillas como organizaciones vinculadas al mal y afirmó que algunas de ellas practican rituales satánicos y sacrificios humanos. Esas acusaciones fueron formuladas por el presidente y no aportó pruebas durante su intervención.

“Nosotros estamos del lado del bien y ellos están del lado del mal”, dijo. También aseguró que confía en que Dios dará la victoria a las fuerzas salvadoreñas.

La posición expuesta por Bukele condiciona el desenlace de la misión a la liberación de los cuatro aerotécnicos. “Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos en la tarde”, reiteró.

Temas Relacionados

Nayib BukeleHaitíPandillasLiberación de rehenesEl Salvadorsoldados salvadoreños en Haití

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nayib Bukele: “No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”

El mandatario salvadoreño rechazó que la misión constituya una invasión y reafirmó que el único objetivo es recuperar a cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada en Puerto Príncipe hace casi dos semanas

Nayib Bukele: “No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”

Noche épica en Centroamérica: Éxito total para Cartaginés, Saprissa y Marathón en las fases decisivas en Copa Centroamericana

El cuadro costarricense selló el pase ante Olimpia con apenas cinco remates, mientras el equipo hondureño acumuló 19 disparos sin poder sostener la ventaja en la serie

Noche épica en Centroamérica: Éxito total para Cartaginés, Saprissa y Marathón en las fases decisivas en Copa Centroamericana

¿Quién es el expresidente salvadoreño que defraudó al Estado con más de USD 300 millones y ha recuperado su libertad?

La Fiscalía General confirmó el 28 de octubre que el exmandatario salvadoreño completó la sentencia dictada en 2018 por el desvío y blanqueo de 301 millones de dólares públicos estatales

¿Quién es el expresidente salvadoreño que defraudó al Estado con más de USD 300 millones y ha recuperado su libertad?

El FMLN, partido de izquierda en El Salvador, formaliza la inscripción de 12 candidatos a diputados por el exterior

La nómina fue presentada ante el Tribunal Supremo Electoral y reúne a nueve personas residentes fuera del país, entre ellas ocho mujeres, para los comicios de 2027, en los que el partido busca cargos legislativos

El FMLN, partido de izquierda en El Salvador, formaliza la inscripción de 12 candidatos a diputados por el exterior

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió el CECOT para evaluar el sistema carcelario salvadoreño

Acompañada por los encargados de Interior y Cancillería, la funcionaria conoció los módulos del CECOT para interiorizarse sobre los sistemas de custodia desplegados ante el crimen organizado

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió el CECOT para evaluar el sistema carcelario salvadoreño

TECNO

Los 10 disfraces más originales y aterradores para Halloween 2026, según la IA

Los 10 disfraces más originales y aterradores para Halloween 2026, según la IA

Por qué MrBeast afirmó que tiene su cuenta bancaria “en números rojos” a pesar de su fortuna

Lista de códigos ocultos de Netflix para ver series y películas de terror en Halloween 2026

Ruidos extraños y pérdidas de agua: señales de que tu lavadora necesita mantenimiento

Vivillon regresa en Pokémon Legends: Z-A tras 10 años de espera

ENTRETENIMIENTO

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover

MUNDO

El régimen iraní confirmó que recibió una carta de JD Vance pero todavía no respondió a Washington

El régimen iraní confirmó que recibió una carta de JD Vance pero todavía no respondió a Washington

El Shin Bet investiga una presunta injerencia extranjera en las elecciones legislativas de Israel

El Gobierno anunció el despliegue de 70.000 agentes ante el riesgo de violencia durante las protestas de Halloween en Francia

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría