Bukele advirtió que El Salvador irá “por las malas” si no liberan a cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití

Bukele advirtió que El Salvador irá “por las malas” si no liberan a cuatro aerotécnicos en Haití (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la misión salvadoreña en Haití busca rescatar a cuatro aerotécnicos y advirtió que, si no son entregados con vida, su Gobierno recurrirá a la fuerza. “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, sostuvo.

Bukele aclaró que el objetivo declarado de la operación no es desarticular a las pandillas haitianas, aunque aseguró que las fuerzas salvadoreñas avanzarán contra esos grupos en caso de que impidan el rescate de los técnicos.

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“Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”, dijo el mandatario, quien señaló que la duración de la misión dependerá de la respuesta de los captores.

Las declaraciones del mandatario fueron emitidas en una conferencia de prensa de este jueves en Casa Presidencial.

El presidente dijo que la operación terminará si los técnicos son liberados con vida

La operación salvadoreña tendrá como objetivo declarado liberar a los técnicos retenidos y enfrentará a las pandillas solo si bloquean la intervención, según afirmó el presidente durante sus declaraciones públicas. Video Infobae Centroamérica/ José Cerón

El jefe de Estado aseguró que El Salvador no tiene intención de establecer una presencia permanente en Haití. Según planteó, las tropas se retirarían el mismo día en que los cuatro aerotécnicos sean entregados vivos.

“Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, afirmó. También sostuvo que la misión se extenderá “hasta donde ellos quieran”, en alusión a las pandillas que operan en el país caribeño.

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Bukele presentó la eventual incursión como una operación limitada al rescate de los técnicos, aunque advirtió que sus fuerzas responderán ante cualquier resistencia armada.

Bukele comparó a las pandillas haitianas con las estructuras criminales de El Salvador

El mandatario señaló que su Gobierno conoce el funcionamiento de organizaciones criminales de ese tipo por la experiencia de El Salvador antes de la ofensiva estatal contra las pandillas. Reconoció diferencias entre ambos escenarios, pero consideró que los grupos de Haití guardan similitudes con las estructuras salvadoreñas.

Bukele recordó episodios de violencia atribuidos a pandillas en su país, entre ellos homicidios, extorsiones, desapariciones y ataques contra civiles. Además, sostuvo que El Salvador llegó a registrar una tasa de entre 103 y 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, que calificó como la más alta del mundo.

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“Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo”, expresó. El presidente atribuyó a las pandillas salvadoreñas delitos como el reclutamiento de menores, el control territorial y agresiones contra familias.

Fuerzas de seguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de octubre del 2026. . (AP foto/Odelyn Joseph)

El mandatario presentó la ofensiva como una “batalla entre el bien y el mal”

Durante sus declaraciones, Bukele definió a las pandillas como organizaciones vinculadas al mal y afirmó que algunas de ellas practican rituales satánicos y sacrificios humanos. Esas acusaciones fueron formuladas por el presidente y no aportó pruebas durante su intervención.

“Nosotros estamos del lado del bien y ellos están del lado del mal”, dijo. También aseguró que confía en que Dios dará la victoria a las fuerzas salvadoreñas.

La posición expuesta por Bukele condiciona el desenlace de la misión a la liberación de los cuatro aerotécnicos. “Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos en la tarde”, reiteró.

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