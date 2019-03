Será el noveno en los Spurs en lograr esta distinción -el último había sido Tim Duncan-. Se sumará también al selecto grupo de las casi 200 camisetas retiradas en las 30 franquicias de la liga más poderosa del planeta. "Sé que es más para el resto que para mí, yo no creo que la vaya a pasar bien por los nervios y la vergüenza. Es un enorme honor, pero ya me sudan las manos cuando pienso en qué decir", sostuvo el ex Reggio Calabria y Kinder Bologna de Italia, quien se desligó de la organización y dejó todo a cargo de la NBA.