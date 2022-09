Manu Ginóbili entrará al Salón de la Fama del básquet: cómo será la histórica ceremonia y todo lo que hay que saber

Manu Ginóbili en el Salón de la Fama (@Hoophall)

Hoy será un día especial para la gloriosa carrera de Manu Ginóbili. Uno más para ese argentino que nació en Bahía Blanca y llegó a convertirse en uno de los deportistas más importantes en la historia del deporte argentino. Desde las 20 (hora argentina), quien supo ganar cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs será introducido al Salón de la Fama del básquet. La transmisión de la ceremonia se podrá seguir a través de DirecTV Sports o el canal NBA TV.

Sí, Manu será el primer argentino en ingresar al reconocido Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en Springfield, Massachusetts, la ciudad donde nació uno de los deportes más populares del mundo. Ese mismo espacio al que pertenecen nombres como los de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Bill Russell y cientos de leyendas más que ocuparon su lugar con pasado como jugador o jugadora, entrenador o entrenadora y otros actores que se destacaron en su relación con la disciplina.

Ginóbili llegó a ser considerado en su primer año de elegibilidad y luego de competir con 50 candidatos. Tuvo que pasar tres filtros y lo hizo de manera holgada tras la elección en cada caso de un comité de expertos que lo seleccionó por encima de otros postulantes. No hizo falta repasar por demás su carrera para saber que, en algún momento, quien supo vestir la camiseta número 20 de los San Antonio Spurs durante 16 temporadas, iba a llegar al sitio donde descansan los apellidos de las leyendas del básquet, en su mayoría que pasaron con éxito por los Estados Unidos.

Como sabrá que no tendrá el tiempo que le gustaría para agradecerle a todos los que fueron parte de su trayectoria, ya sea en sus comienzos en Bahiense del Norte, como en su breve paso por la Liga Nacional hasta que se mudó a Europa para deslumbrar a todos con sus destrezas cerca y lejos del aro, o los tantos con los que compartió en los Spurs, Manu aprovechó las redes sociales para dejar un mensaje a cada grupo. No faltaron sus amigos de la Generación Dorada, con los que se situó en la cima del mundo tras ganar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y otras tantas conquistas con la celeste y blanca N° 5.

CÓMO SERÁ LA CEREMONIA

Después de la jornada del viernes, en la que llevó adelante una exclusiva sesión de firma de autógrafos y brindó una conferencia de prensa para todos los medios del mundo presentes en Springfield, además de que se le entregó una chaqueta y un anillo por ingresar al Salón de la Fama, hoy será el evento principal en la sede del HoopHall.

En el museo se realizará por la tarde una fiesta de recepción para los dueños de los boletos más exclusivos de la ceremonia, con comida y bebidas. A las 19 comenzará la alfombra roja de la ceremonia en la que pasarán muchas de las grandes estrellas de este deporte. Hasta que una hora más tarde, de 20 a 22, se consumará el fin de semana con la presentación de cada uno de los inducidos al Salón de la Fama. Cada uno pasará por el escenario para dar su esperado discurso y, en la previa, será presentado por su padrino. En el caso de Ginóbili, el que lo antecederá será su gran amigo y compañero en San Antonio, Tim Duncan.

SUS INVITADOS ESPECIALES

Manu invitó a varios de los personajes más relevantes de su trayectoria. Varios de ellos, por diferentes motivos y compromisos personales, no estarán junto al bahiense. Los que sí lo acompañarán serán su esposa Mani juntos a sus hijos, su hermano Leandro Ginóbili, varios de los jugadores de la selección argentina -Gabriel Fernández, Fabricio Oberto, Pepe Sánchez y Luis Scola- y Julio Lamas, su primer DT en la Albiceleste. También viajó Oscar Huevo Sánchez, su mentor y el que lo descubrió. Otro que estará presente será el histórico entrenador de San Antonio, Gregg Popovich. Claro, Tony Parker, el ex base francés, parte de la dinastía de los Spurs, no se perderá la introducción de su compañero.

LOS LOGROS QUE LO LLEVARON A SER ELEGIDO

Hubo logros tangibles como haber sido protagonista principal de cuatro de los cincos títulos en la historia de San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014). Fue elegido el Mejor Sexto Hombre de la NBA en 2008 y tuvo dos apariciones en el All Star Game (2005 y 2011). Otro dato que marca su valoración en la NBA es que tiene el mejor porcentaje de victorias en la historia entre los 141 jugadores que han disputado más de 1000 partidos en la fase regular. Su récord fue de 762 victorias y 295 derrotas para un 72.1%. Increíble.

Con Argentina, ese 2002 que marcó un hito al convertirse en el primer equipo en ganarle a otro integrado por completo por jugadores de la mejor liga de básquet en el Mundial de Indianápolis, fue la antesala del oro olímpico que consiguió junto a sus compañeros en Atenas. Cuatro años más tarde, en Beijing 2008, le sumó otra medalla en los Juegos Olímpicos, con el bronce en China.

Los intangibles, o los que se esparcieron entre los fanáticos, es el legado que dejó el propio Manu tras su estadía en la NBA. Para muchos, Ginóbili instaló el concepto del valor de ser sexto hombre. O sea, regalar una ambición personal mayor para mejoría del equipo. Otra de las cosas fue su ser competitivo. Fue un ganador. Desde chico, cómo sus padres siempre lo marcaron en cada entrevista. Y el respeto al deporte, al compañero y al rival. Completamente merecido.

HORA: 20 (Argentina), 18 (Colombia, Perú, México)

TV: DirecTV Sports (Canal 610) y NBA TV

