Política

Cumbre clave en Rosario: Karina Milei estrecha lazos con 12 gobernadores y avanza con la negociación por las PASO

En un encuentro empresarial realizado en Rosario, la secretaria general de Presidencia agradeció a los mandatarios provinciales. En el mismo evento estuvieron Diego Santilli, Martín Menem y Luis Caputo. El oficialismo negocia una reforma electoral que debe definirse antes del 31 de diciembre

Karina Milei junto a gobernadores
Karina Milei junto a gobernadores
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Funcionarios de primera línea de la Casa Rosada y 12 gobernadores se encontraron este jueves en Rosario en el marco de una cumbre empresarial del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En el Gobierno afirmaban que el breve encuentro se produjo para hablar de esa política productiva, aunque destacaron que “hay muy buena sintonía entre ambas partes” respecto a diferentes negociaciones políticas en curso.

La más prioritaria de todas es la que el Gobierno encabeza para tratar de movilizar la Reforma Política, que tiene como propósito principal la suspensión de las PASO. Las charlas son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que cuenta con el apoyo de casi una decena de gobernadores, quienes a su vez esperan un gesto político de los armadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para acordar políticamente de cara al año próximo.

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Un funcionario del Gobierno que llegó a la ciudad santafesina esta mañana reconoció a Infobae que esperaba un encuentro reservado entre Karina Milei y varios de los gobernadores presentes en la cumbre. Finalmente, aquello mutó a una mesa conjunta con otros mandatarios provinciales y representantes de empresas. Uno de los integrantes de la comitiva libertaria remarcó que, en paralelo estaban avanzando ciertas conversaciones respecto a esa reforma electoral.

“Venimos muy bien con lo de las PASO”, afirmó esta fuente de primera línea. Santilli tiene intenciones de avanzar en unas colectoras que buscan denominar “sistemas de adhesiones”. Esa podría ser la llave para destrabar los votos de algunas provincias, pero todavía no hay un consenso total al interior del oficialismo.

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Varios hombres vestidos de traje formal sentados en un auditorio frente a un gráfico que indica Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI - Rosario

Participaron de la cumbre RIGI la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La hermana presidencial fue la última oradora del panel de apertura de la Ronda de Negocios RIGI en Rosario y les agradeció a los gobernadores por su “acompañamiento”, al mismo tiempo que defendió al RIGI como herramienta productiva.

Además, reconoció particularmente al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por haber sido uno de los organizadores de la jornada. El gesto se enmarca en el acercamiento que La Libertad Avanza tiene con el jefe provincial de cara al año próximo. Es prácticamente una certeza que el oficialismo nacional no competirá (o no lo hará de manera intensa) para la gobernación.

Karina Milei junto a Maximiliano Pullaro
Karina Milei junto a Maximiliano Pullaro

En el Gobierno destacan esta cumbre porque busca conectar a las empresas que ya aplicaron al RIGI —y a las que quieren entrar en ese esquema— con más de 1.800 empresas proveedoras de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura. La jornada cuenta con representantes de 43 grandes proyectos de más de 15 provincias diferentes.

Por ese motivo se hicieron presentes un total de 12 gobernadores. Además del anfitrión, estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La concentración de mandatarios provinciales coincide con las gestiones de Santilli para reunir respaldo legislativo a la suspensión de las PASO nacionales de 2027. El jefe de Gabinete también mantiene contactos con las provincias por otras iniciativas de interés para la Casa Rosada, entre ellas el Presupuesto.

Pullaro ya se manifestó a favor de suspender las primarias nacionales, aunque Santa Fe conservará ese sistema en sus elecciones provinciales. Dentro de Unidos, el socialismo rechaza modificar las reglas electorales nacionales.

No hay una reunión política formal anunciada para abordar las PASO durante la jornada. Sin embargo, la presencia conjunta de Milei, Santilli y los gobernadores habilita la posibilidad de encuentros reservados para continuar las conversaciones.

Asistentes sentados en un auditorio durante un acto público, entre ellos dos hombres con traje y una mujer con vestimenta oscura
Ronda de Negocios RIGI - Rosario

En tanto, el Gobierno revisa su estrategia ante la posibilidad de que las PASO continúen vigentes y obliguen a competir en todas las provincias en 2027, un escenario que tensionaría los acuerdos con los gobernadores aliados y la búsqueda de la reelección presidencial.

La definición sobre la reforma electoral debe llegar antes del 31 de diciembre. Si el oficialismo no logra reunir los votos necesarios para eliminar las primarias, deberá reformular su despliegue territorial y endurecer su posición frente a los mandatarios provinciales.

La continuidad de las primarias modificaría los términos de la relación con los aliados provinciales. Los gobernadores podrían adelantar sus elecciones locales y evaluar su situación antes de definir si acompañan al oficialismo o se presentan como fuerzas independientes.

El debate atraviesa al sector político encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los entendimientos con los representantes provinciales no solo apuntan a garantizar respaldo legislativo para las reformas, sino también a sentar las bases de alianzas electorales para 2027.

Dentro del oficialismo persisten diferencias sobre la velocidad y las condiciones de esas conversaciones. El asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía Luis Caputo y la senadora Patricia Bullrich impulsan acuerdos rápidos para blindar el programa económico y avanzar con las reformas pendientes.

Los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem sostienen una posición distinta: buscan imponer condiciones que fortalezcan al sello oficialista en cada provincia antes de acelerar los entendimientos con los gobernadores. Karina Milei y Santilli intentan mediar entre ambos sectores. Consideran necesario acelerar los tiempos, pero rechazan cerrar acuerdos sin evaluar qué cede cada parte.

Aunque seis voceros de diferentes gobernadores reconocieron que la cita en Rosario podía ser una buena oportunidad para un encuentro con Karina y sus alfiles, alegaron que tampoco podía considerarse una instancia para avanzar en el diálogo por la reforma política, ya que debían generarse gestos de mayor contundencia.

En ese sentido, Santilli tendrá un encuentro a solas en Casa Rosada en el que firmará un convenio para el traspaso de obras de las rutas nacionales 22 y 151 a la provincia de Río Negro. Se trata de un convenio exclusivo que firmará Weretilneck, quien no tiene mayor ascendencia en el Congreso y a quien el Gobierno pretende competirle territorialmente el año próximo. Incluso, este fin de semana se dará una primera muestra de ello con las elecciones locales en Bariloche, donde La Libertad Avanza competirá con los candidatos propuestos por el senador nacional Enzo Fullone, que busca anotarse para competir en la provincia el año próximo.

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