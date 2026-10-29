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La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

Carmen Efferson, quien vive en la propiedad del cantante en Hollywood Hills desde 1988 sin pagar renta, salió a responder públicamente tras conocer la demanda de desalojo

Stevie Wonder
Stevie Wonder presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para desalojar a su exprometida Carmen Efferson. (EFE/EPA/Carolina Brehman)
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La exprometida de Stevie Wonder, Carmen Efferson, acusó al músico de ser un “manipulador emocional” en una entrevista publicada este miércoles, mientras el artista avanza con una demanda judicial para desalojarla de una propiedad en las colinas de Hollywood donde ella ha residido sin pagar renta desde 1988.

“Nadie quiere decirlo, pero sé que es un manipulador y un manipulador emocional”, declaró Efferson al Daily Mail. “Estoy harta de que alguien como él siempre se salga con la suya con estas cosas”, añadió.

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La mujer asegura que la vivienda le fue ofrecida mediante un acuerdo de palabra. “Ni siquiera quería la casa al principio, pero él seguía insistiendo”, sostuvo en la misma entrevista. “Nunca fui una persona materialista y nunca pedí una casa. Pero llegamos a un acuerdo, uno verbal, de que esa sería mi casa”.

Wonder —cuyo nombre de nacimiento es Stevland Hardaway Morris— presentó la demanda el 22 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Carmen Efferson calificó al cantante de manipulador emocional en declaraciones públicas concedidas al medio Daily Mail. (REUTERS/Kevin Wurm)
Carmen Efferson calificó al cantante de manipulador emocional en declaraciones públicas concedidas al medio Daily Mail. (REUTERS/Kevin Wurm)

El músico, de 76 años y ganador de múltiples premios Grammy, solicitó al tribunal autorización para desalojar a Efferson y el pago de daños por USD 600, monto correspondiente a la pérdida de cobertura del seguro del inmueble por la negativa de la mujer a permitir el acceso de los inspectores.

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De acuerdo con el expediente judicial, el acuerdo verbal que permitía a Efferson residir en la propiedad quedó revocado luego de que ella se negara a dejar entrar a inspectores de seguros en julio pasado.

El 23 de ese mes se le notificó por correo que un inspector ingresaría al inmueble el 30 de julio para “realizar una inspección con el fin de mantener la cobertura del seguro de la propiedad”, según consta en los documentos del caso.

Stevie Wonder demanda a su exprometida Carmen Efferson para desalojarla de casa

Efferson respondió dos días después indicando que no cumpliría con el requerimiento. En un correo dirigido al abogado David Huff, escribió: “Me siento acosada. No doy mi consentimiento. No intente hacer ningún tipo de contacto conmigo”.

El músico solicitó una compensación de USD 600 por la pérdida de la póliza de seguro de la propiedad. (REUTERS/Mario Anzuoni)
El músico solicitó una compensación de USD 600 por la pérdida de la póliza de seguro de la propiedad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Huff aclaró posteriormente que la carta que originó el reclamo no había sido redactada por él, sino por su socia Tempestt Tatum, a quien describió como alguien que “no es racista, desalmada, blanca ni hombre”.

Ante la negativa de Efferson, los representantes legales del artista le enviaron una notificación de desalojo con plazo de 30 días y una fecha límite fijada para el 27 de agosto de 2026. Efferson no abandonó la propiedad, lo que derivó en la presentación de la demanda civil.

Los abogados de Wonder solicitaron la rescisión del acuerdo verbal, el pago de honorarios legales y daños estatutarios derivados de la posesión que la demanda calificó de “maliciosa”.

Efferson fue tomada por sorpresa por la acción legal, según personas cercanas a ella, dado el prolongado vínculo sentimental que la une al cantante.

La mujer habría contado a allegados que Wonder le prometió que la casa sería suya, aunque nunca recibió una escritura de propiedad. Su madre fallecida también había residido en el inmueble durante años.

Fuentes cercanas a Wonder afirmaron que el reclamo judicial responde a motivos prácticos sobre la seguridad del inmueble. (REUTERS/Allison Dinner)
Fuentes cercanas a Wonder afirmaron que el reclamo judicial responde a motivos prácticos sobre la seguridad del inmueble. (REUTERS/Allison Dinner)

Una fuente cercana al músico indicó que la disputa tiene un origen estrictamente práctico, vinculado a la seguridad del inmueble, y que no hay motivaciones personales detrás del proceso legal.

El miércoles, mientras la disputa avanzaba en los tribunales, Efferson fue vista en el exterior de la propiedad realizando tareas de jardinería, según imágenes difundidas por medios locales. Las fotografías la muestran en el jardín del inmueble que lleva casi cuatro décadas ocupando.

Representantes de ambas partes no respondieron de inmediato a las consultas de prensa.

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