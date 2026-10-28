Hernán Darío Herrera lamentó que Dayro Moreno no lo llamara tras su salida de Once Caldas, pese a que lo respaldó en el club

Hernán Dario Herrera confesó que se siente triste con Dayro Moreno porque no se comunicó con él tras su salida del club, a pesar de que él impidió su retiro cuando jugaba en Atlético Nacional (Once Caldas - Win Sports)

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Hernán Darío Herrera confesó sentirse triste con Dayro Moreno porque, según relató, el delantero no lo contactó después de su salida de Once Caldas. El exentrenador del club de Manizales hizo la revelación en una entrevista publicada el 27 de octubre de 2026 por El Colombiano, en la que también defendió su paso por la institución y recordó el temor de los hinchas al descenso.

“Yo me siento triste con Dayro, porque con esa salida ni una llamada, ¿no? Ni una llamada, que eso es lo triste”, declaró el técnico. El entrenador explicó que conocía al jugador desde su etapa previa en Atlético Nacional y que, cuando llegó a Once Caldas junto con Pedro Sarmiento, decidió respaldar al atacante pese a las dudas sobre su estado físico y su continuidad.

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“Dayro Moreno ya estaba de salida, ¿cierto? Estaba como retirado, entonces yo, pues, le dije: ‘Dayro, venga, usted es el goleador’”, recordó Herrera. También aseguró que durante cerca de tres años trabajó de cerca con el delantero y con el cuerpo técnico para acompañarlo en la consecución de sus récords, dentro de los cuales se encontró ser el máximo goleador del fútbol profesional colombiano.

Hernán Darío Herrera y Dayro Moreno compartieron en Atlético Nacional durante 2018 - crédito (Sofía Toscano/Colprensa)

El recuerdo de un equipo amenazado por el descenso

Además de referirse a Dayro Moreno, Herrera defendió los resultados obtenidos durante su ciclo en Once Caldas. El técnico sostuvo que, cuando asumió funciones con Pedro Sarmiento, el club atravesó una situación comprometida en la tabla y sus aficionados temían perder la categoría.

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“La gente llegaba al estadio a llorar, se arrodillaba. ‘Profe, no nos deje descender. Profe, no nos dejen ir para la B’”, relató.

Herrera afirmó que el grupo logró alejar al equipo de esa zona y devolverlo a la competencia internacional. “Nos comprometimos tanto los directivos y los jugadores que sacamos ese equipo adelante, lo alejamos”, señaló en la entrevista con el medio antioqueño.

Para el entrenador, ese proceso tuvo un valor deportivo que no siempre fue reconocido por todos los sectores vinculados al club. También defendió que haber sacado a Once Caldas de una situación delicada representó un logro, más allá de que algunos cuestionaran su afirmación de haber ganado un título.

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El entrenador Hernán Darío Herrera terminó su etapa al frente del Once Caldas tras un acuerdo con el club (@oncecaldas/X)

El agradecimiento de Hernán Darío Herrera a la directiva del club

En ese contexto, el exentrenador comparó el sufrimiento que, según él, vivieron entonces los seguidores del conjunto de Manizales con la preocupación actual de quienes observan a equipos comprometidos con el descenso.

“¿Cuánta gente no está llorando ahora por los últimos que están ahora que van para el descenso? Están llorando”, afirmó. Herrera destacó que nunca recibió insultos fuera del estadio durante su estadía en la ciudad y recordó sus recorridos por restaurantes, centros comerciales y misas en Manizales.

El técnico también agradeció a la junta directiva de Once Caldas, a Jaime Pineda, a su familia y a los demás integrantes de la dirigencia. Aseguró que recibió un buen trato y que el club cumplió con sus obligaciones económicas.

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“No tengo que quejarme de la junta directiva del Once y me siento orgulloso de haber estado con ellos”, expresó. Aunque lamentó la falta de una llamada de Dayro Moreno, cerró su mensaje con buenos deseos para el goleador: “Yo lo quiero a él y yo creo que estoy muy agradecido también con Dayro”.

Estadísticas de Hernán Darío Herrera en Once Caldas

Las cifras de Hernán Darío Herrera al frente de Once Caldas permiten dimensionar el ciclo que el técnico defendió en la entrevista en mención. Según @DatosO11ce, la página fanática del equipo manizaleño en X, dirigió 157 partidos en todas las competiciones: obtuvo 67 victorias, 39 empates y 48 derrotas, para un rendimiento del 51,94%.

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Las estadísticas de Hernán Darío Herrera frente a Once Caldas, según el medio de comunicación de Manizales (@Datos O11CE/X)

El desglose de esa estadística es:

Liga: 132 partidos, 51 victorias y 48,98% de rendimiento.

Copa Colombia: 12 partidos, ocho triunfos y 66,67%.

Copa Sudamericana: 13 partidos, 10 victorias y 76,9%.