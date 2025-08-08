La fulminante respuesta de Cristiano Ronaldo ante una pregunta sobre el Balón de Oro

Cristiano Ronaldo declara que el Balón de Oro es ficticio

Cristiano Ronaldo fue la gran figura del amistoso que protagonizaron Al Nassr de Arabia Saudita y Rio Ave de Portugal: fue 4-0 con un hattrick suyo. Sin embargo, la nota de CR7 fue ante los micrófonos, casi a la pasada. En la zona mixta, la estrella de 40 años fue tajante a la hora de referirse al próximo ganador del Balón de Oro: “Es ficticio”.

Ronaldo, que acumuló cinco Balones de Oro a lo largo de su trayectoria profesional, ya había deslizado en la previa al Mundial de Clubes respecto a la entrega de esta estatuilla: “Debería ganar el que se destaca y gana la Champions League, es mi opinión. No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás“. Vale mencionar que el ganador de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 le restó valor a este evento cuando le mencionaron que habría tres compatriotas suyos entre los preseleccionados: Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha, todos del París Saint Germain.

Por otra parte, Cristiano fue consultado por el fichaje de Al Nassr y coterráneo João Félix, proveniente del Chelsea, quien tenía posibilidades en este mercado para retornar a su país: “Para él era mejor venir a Arabia Saudita que a la liga portuguesa”. Esto generó debate en territorio lusitano, ya que muchos desconfían del nivel de competencia del campeonato de Medio Oriente.

El extremo de 25 años que supo ser el fichaje más caro de la historia del Atlético Madrid, que lo pagó 120 millones de euros al Benfica, tenía contrato con Chelsea hasta el año 2031. Su cotización se redujo notablemente, aunque los números siguen siendo impactantes: los ingleses lo pagaron 50 millones de euros y ahora los saudíes desembolsaron alrededor de 70 millones para quedarse con sus servicios.

La actuación de Ronaldo, quien marcó en los minutos 44, 63 y 68, resultó determinante para el equipo dirigido por Jorge Jesús en el último amistoso. El tercer gol de Cristiano Ronaldo llegó desde el punto de penal, tras una falta cometida sobre João Félix en el área, y selló el 4-0 definitivo en el amistoso disputado en el estadio del Algarve. Con ese tanto, el delantero portugués no solo completó su triplete, sino que también consolidó la superioridad del Al Nassr frente al Rio Ave.

El encuentro, que enfrentó a dos equipos de ligas distintas, tuvo como protagonista indiscutible al histórico atacante luso. Su capacidad para definir en momentos clave quedó reflejada en la secuencia de goles, especialmente en el penal que cerró la cuenta. Antes de la exhibición de Ronaldo, el francés Mohamed Simakan había inaugurado el marcador, estableciendo la ventaja inicial para el conjunto saudí.

La contribución de João Félix también resultó relevante, aunque no se tradujo en goles propios. El delantero portugués, titular en el partido, asistió en dos de los tantos, incluyendo uno de los goles de Ronaldo. Además, su intervención en el área provocó la infracción que derivó en el penal convertido por su compatriota, lo que subraya su influencia en el desarrollo ofensivo del Al Nassr.

El resultado final, una victoria por cuatro goles de diferencia, refleja la eficacia del equipo saudí en la definición y la capacidad de sus figuras para marcar la diferencia en el terreno de juego.