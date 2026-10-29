Sony revela los tres juegos mensuales de PlayStation Plus para noviembre

Tomb Raider IV-VI Remastered, de Aspyr.

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Sony anunció los juegos mensuales de PlayStation Plus para noviembre de 2026: Dead Island 2, Tomb Raider IV - VI Remastered y Monster Train 2. Los tres títulos estarán disponibles para los suscriptores desde el martes 3 hasta el lunes 30 de noviembre, aunque la compatibilidad varía entre PS4 y PS5.

Fechas y plataformas de la selección

Dead Island 2 y Tomb Raider IV - VI Remastered podrán jugarse tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Monster Train 2, en cambio, formará parte de la selección únicamente en PS5.

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La oferta mensual reúne propuestas de géneros diferentes. Dead Island 2 presenta combates en primera persona contra zombis y permite recorrer varias zonas de Los Ángeles. La colección de Tomb Raider recupera tres entregas clásicas protagonizadas por Lara Croft, mientras que Monster Train 2 combina construcción de mazos, estrategia y elementos roguelite.

Los miembros de PlayStation Plus también tienen hasta el lunes 2 de noviembre para agregar a su biblioteca los juegos mensuales de octubre: F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2. Después de esa fecha serán reemplazados por la nueva selección.

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Dead Island 2 lleva sus zombis de Los Ángeles a PS Plus

Dead Island 2 es un juego de rol y acción en primera persona ambientado en una versión de Los Ángeles devastada por una infección zombi. Su recorrido incluye localizaciones reconocibles de la ciudad, misiones y encuentros con supervivientes excéntricos dentro de una historia inspirada en el cine de terror y acción.

El combate se concentra en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El jugador dispone de distintas armas para cortar, golpear y desmembrar enemigos, con opciones de personalización que permiten modificar su funcionamiento. La campaña ofrece seis personajes jugables, cada uno pensado para afrontar las hordas con recursos y características diferentes.

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La aventura puede completarse en solitario o mediante un modo cooperativo en línea para tres participantes. Esa opción permite recorrer las misiones en grupo y coordinar ataques frente a las distintas clases de zombis distribuidas por el escenario.

Dead Island 2 estará disponible en sus versiones para PS4 y PS5, por lo que es el único integrante de la selección de noviembre con acción cooperativa en línea para hasta tres personas.

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Monster Train 2

Lara Croft y Monster Train 2 completan el mes

Tomb Raider IV - VI Remastered reúne la llamada Trilogía de la Oscuridad, formada por Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles y Tomb Raider: The Angel of Darkness. La colección conserva el desarrollo de las entregas originales, pero incorpora mejoras de calidad de vida y un sistema de control opcional.

Una de sus funciones permite cambiar en cualquier momento entre los modelos poligonales originales y los gráficos remasterizados. De esta manera, los jugadores pueden recuperar la presentación clásica o utilizar el nuevo apartado visual sin abandonar la partida. La colección llegará tanto a PS4 como a PS5.

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Monster Train 2 completa la lista en PS5. Se trata de un juego para un participante centrado en la construcción de mazos: el usuario reúne y mejora cartas para formar una estrategia antes y durante cada combate. Su estructura roguelite introduce intentos sucesivos en los que es necesario adaptar las decisiones a las unidades, mejoras y amenazas disponibles.

La historia presenta una alianza improvisada entre antiguos ángeles y demonios, que deben enfrentarse a los Titanes después de que estos tomen el control del Cielo. El viaje recorre el Infierno, el Cielo y el Abismo a bordo de nuevos trenes.

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Los jugadores podrán elegir entre cinco clanes, cada uno con fortalezas y estilos propios. Las batallas exigen defender tres niveles verticales del tren, reclutar unidades, mejorar cartas y experimentar con distintas combinaciones. Monster Train 2 estará disponible exclusivamente para PS5 entre el 3 y el 30 de noviembre.