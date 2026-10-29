Malditos Nerds

Sony revela los tres juegos mensuales de PlayStation Plus para noviembre

Los miembros recibirán acción contra zombis, tres aventuras clásicas de Lara Croft y un roguelite de construcción de mazos

Tomb Raider IV-VI Remastered, de Aspyr.
Tomb Raider IV-VI Remastered, de Aspyr.
Guardar

Sony anunció los juegos mensuales de PlayStation Plus para noviembre de 2026: Dead Island 2, Tomb Raider IV - VI Remastered y Monster Train 2. Los tres títulos estarán disponibles para los suscriptores desde el martes 3 hasta el lunes 30 de noviembre, aunque la compatibilidad varía entre PS4 y PS5.

Fechas y plataformas de la selección

Dead Island 2 y Tomb Raider IV - VI Remastered podrán jugarse tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Monster Train 2, en cambio, formará parte de la selección únicamente en PS5.

PUBLICIDAD

La oferta mensual reúne propuestas de géneros diferentes. Dead Island 2 presenta combates en primera persona contra zombis y permite recorrer varias zonas de Los Ángeles. La colección de Tomb Raider recupera tres entregas clásicas protagonizadas por Lara Croft, mientras que Monster Train 2 combina construcción de mazos, estrategia y elementos roguelite.

Los miembros de PlayStation Plus también tienen hasta el lunes 2 de noviembre para agregar a su biblioteca los juegos mensuales de octubre: F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2. Después de esa fecha serán reemplazados por la nueva selección.

PUBLICIDAD

Dead Island 2 lleva sus zombis de Los Ángeles a PS Plus

Dead Island 2 es un juego de rol y acción en primera persona ambientado en una versión de Los Ángeles devastada por una infección zombi. Su recorrido incluye localizaciones reconocibles de la ciudad, misiones y encuentros con supervivientes excéntricos dentro de una historia inspirada en el cine de terror y acción.

El combate se concentra en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El jugador dispone de distintas armas para cortar, golpear y desmembrar enemigos, con opciones de personalización que permiten modificar su funcionamiento. La campaña ofrece seis personajes jugables, cada uno pensado para afrontar las hordas con recursos y características diferentes.

La aventura puede completarse en solitario o mediante un modo cooperativo en línea para tres participantes. Esa opción permite recorrer las misiones en grupo y coordinar ataques frente a las distintas clases de zombis distribuidas por el escenario.

Dead Island 2 estará disponible en sus versiones para PS4 y PS5, por lo que es el único integrante de la selección de noviembre con acción cooperativa en línea para hasta tres personas.

Monster Train 2
Monster Train 2

Lara Croft y Monster Train 2 completan el mes

Tomb Raider IV - VI Remastered reúne la llamada Trilogía de la Oscuridad, formada por Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles y Tomb Raider: The Angel of Darkness. La colección conserva el desarrollo de las entregas originales, pero incorpora mejoras de calidad de vida y un sistema de control opcional.

Una de sus funciones permite cambiar en cualquier momento entre los modelos poligonales originales y los gráficos remasterizados. De esta manera, los jugadores pueden recuperar la presentación clásica o utilizar el nuevo apartado visual sin abandonar la partida. La colección llegará tanto a PS4 como a PS5.

Monster Train 2 completa la lista en PS5. Se trata de un juego para un participante centrado en la construcción de mazos: el usuario reúne y mejora cartas para formar una estrategia antes y durante cada combate. Su estructura roguelite introduce intentos sucesivos en los que es necesario adaptar las decisiones a las unidades, mejoras y amenazas disponibles.

La historia presenta una alianza improvisada entre antiguos ángeles y demonios, que deben enfrentarse a los Titanes después de que estos tomen el control del Cielo. El viaje recorre el Infierno, el Cielo y el Abismo a bordo de nuevos trenes.

Los jugadores podrán elegir entre cinco clanes, cada uno con fortalezas y estilos propios. Las batallas exigen defender tres niveles verticales del tren, reclutar unidades, mejorar cartas y experimentar con distintas combinaciones. Monster Train 2 estará disponible exclusivamente para PS5 entre el 3 y el 30 de noviembre.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingPlayStationSony

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

La adaptación dirigida por Alex Garland se estrenará el 3 de marzo de 2028 y será filmada para IMAX

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

La version pesa 46 GB y exige conexión a internet incluso al jugar en solitario, sus DLC se compran por separado

‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

La versión inicial incluirá tres regiones, cuatro clases, ocho armas, mazmorras, incursiones, PvP y viviendas

‘ArcheAge Chronicles’ tendrá hasta un año de acceso anticipado en Steam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El juego será gratuito, permitirá partidas entre plataformas y llegará con contenidos de varias series de Gundam

‘Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3′ llegará gratis a PlayStation 5 y PC con cross-play

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke interpretarán a Leto II y Ghanima, los hijos de Paul y Chani

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

‘Jumanji: En el mundo real’ saca el juego de la consola en su primer tráiler

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por ayudar a terminar ‘The Batman Part II’

SERIES

Entrevistamos a Jack Alcott, Nona Parker Johnson y Bokeem Woodbine, estrellas de Dexter: Resurrection

Entrevistamos a Jack Alcott, Nona Parker Johnson y Bokeem Woodbine, estrellas de Dexter: Resurrection

Entrevistamos a Emily Hampshire, estrella de VisionQuest

‘Los anillos de poder’ estrena tráiler con Barad-dûr, Mordor y los Nazgûl

DC Studios prepara la primera serie de ‘Poison Ivy’ para HBO

‘Mayor of Kingstown’ revela imágenes y fecha de su temporada final con Jeremy Renner