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Wan Anan, la influencer china que sufrió múltiples fracturas tras caer desde el piso 35 regresa a internet: “Me siento renacida”

La creadora de contenido, de 27 años, permaneció 50 días en cuidados intensivos y se sometió a varias cirugías

Wan Anan reaparece tras sobrevivir a una caída desde el piso 35.
Wan Anan reaparece tras sobrevivir a una caída desde el piso 35.
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La influencer china Wan Anan, de 27 años, regresó a las redes sociales a finales de octubre, más de un año después de sobrevivir a una caída desde el piso 35 de un edificio.

Su reaparición se produjo después de un prolongado periodo de recuperación marcado por múltiples lesiones, intervenciones quirúrgicas y dificultades que afectaron temporalmente su memoria y capacidad para hablar.

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La creadora de contenido había dejado de actualizar sus perfiles durante 2025. Tras su desaparición de las plataformas digitales, medios locales de la provincia de Hunan, en China, informaron que había sufrido una caída desde un edificio de gran altura.

De acuerdo con el diario South China Morning Post (SCMP), fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció 50 días en la unidad de cuidados intensivos.

Wan Anan fue sometida a varias cirugías para salvar su vida.
Wan Anan fue sometida a varias cirugías para salvar su vida.

Durante su hospitalización, la celebridad de Internet fue sometida a varias cirugías debido a la gravedad de las lesiones.

La famosa sufrió sufrió múltiples fracturas óseas, una hemorragia intracraneal, lesiones en la columna cervical y otros órganos, y la amputación de la pierna derecha.

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Su vida se salvó tras 14 horas de cirugía de urgencia. También presentó pérdida de memoria y episodios en los que no podía hablar. Las consecuencias del accidente requirieron un proceso de recuperación prolongado, durante el cual la influencer se mantuvo alejada de sus seguidores.

Su regreso a las redes sociales permitió conocer parte de las secuelas físicas que enfrentó y su experiencia después de sobrevivir a la caída.

Wan Anan enfrentó varias secuelas tras el accidente.
Wan Anan enfrentó varias secuelas tras el accidente.

En su primera actualización tras más de un año de ausencia, Wan Anan explicó que durante el accidente se había roto todos los huesos del cuerpo. La frase formó parte del relato con el que describió la magnitud de las lesiones y los cambios que experimentó a partir de lo sucedido.

En el mensaje que acompañó su regreso, la joven escribió: “He renacido a través de la adversidad. El sufrimiento no está destinado a destruirme, sino a forjarme. La vida no se trata de ser glamorosa, sino de tener el coraje de enfrentar los pedazos rotos y volver a unirlos”.

Hablando sobre su futuro, la influencer se mostró optimista: “Todavía puedo ir andando a los sitios a los que quiero ir, y si no puedo, simplemente llamaré a un taxi”.

Dijo que su vida ya no le pertenecía solo a ella, sino también a las muchas personas que la habían ayudado, por lo que la viviría plenamente como una forma de agradecimiento.

Wan Anan aseveró que vivirá su vida de forma plena en agradecimiento a quienes le salvaron la vida.
Wan Anan aseveró que vivirá su vida de forma plena en agradecimiento a quienes le salvaron la vida.

Varios usuarios manifestaron que consideraban afortunado que siguiera con vida y agradecieron que hubiera retomado la publicación de videos.

El caso de Wan Anan se suma a otros episodios en los que personas han sobrevivido a caídas desde grandes alturas.

A finales de septiembre, una estudiante de 21 años de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, sobrevivió tras caer desde una ventana situada a unos 27 metros de altura, pero un banco metálico amortiguó parte del impacto.

La estudiante, identificada como Kristin Sargent, declaró a su padre que no podía creer que hubiera sobrevivido.

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