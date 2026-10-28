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Epic Games y Valve chocan otra vez por las restricciones sociales de Steam

El CEO de Epic Games criticó la comisión del 30 % y las funciones sociales de Steam

27/05/2024 La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam. POLITICA VALVE
27/05/2024 La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam. POLITICA VALVE
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Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, acusó a Valve de haber frenado a los videojuegos durante años mediante las restricciones de Steamworks, el conjunto de herramientas que conecta juegos con servicios de Steam. El ejecutivo publicó el reclamo en X en un mensaje fechado el 27 de octubre de 2026, donde sostuvo que el sistema dificulta la comunicación entre jugadores de distintas plataformas.

El reclamo por la comisión del 30 %

La discusión comenzó con una publicación de Kiaran Ritchie, antiguo programador principal de animación de Epic Games. Ritchie cuestionó la comisión que Steam cobra a los desarrolladores y afirmó: “Es muy triste que la industria de los videojuegos se vea perjudicada por un impuesto del 30 % sobre los ingresos brutos”.

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La referencia a los ingresos brutos es relevante porque describe el dinero generado antes de descontar costos, impuestos y otros gastos. El reparto tradicional de Steam reserva un 30 % para la tienda, aunque Valve aplica porcentajes menores cuando un juego supera determinados niveles de facturación.

Ritchie también aseguró que sería posible crear una alternativa a Steam mediante inteligencia artificial en apenas una semana. Según su planteamiento, el principal valor que conserva la plataforma es su red de usuarios. La afirmación no estuvo acompañada por una demostración técnica o un proyecto disponible para evaluar.

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Sweeney se sumó después a la conversación y amplió la crítica más allá de la comisión. “Valve ha frenado el avance de los videojuegos durante años al encerrar los juegos de PC de los desarrolladores en el jardín amurallado social de Steamworks”, escribió.

El concepto de jardín amurallado describe un sistema cuyos servicios funcionan principalmente dentro de una plataforma controlada por un único proveedor. Para Sweeney, esa dependencia afecta a los estudios que integran las funciones sociales de Steamworks y luego necesitan conectar sus juegos con otros dispositivos o tiendas.

Qué permite Steamworks fuera de Steam

Sweeney afirmó que los jugadores que utilizan las herramientas sociales de Steamworks no pueden comunicarse directamente con usuarios de iOS, Android, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch u otras tiendas de PC. Ese punto recibió una nota comunitaria en X que añadió contexto técnico a la acusación.

La nota enlazó la documentación oficial de Steam Datagram Relay, una herramienta que Valve define como una red privada virtual para videojuegos. Su función es canalizar conexiones entre jugadores a través de la infraestructura de Valve, lo que puede ocultar direcciones IP, reducir ataques directos contra los usuarios y mejorar el recorrido del tráfico de red.

Steam Datagram Relay puede utilizarse en otras plataformas y tiendas, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Uno de ellos es que el videojuego también tenga una versión disponible en Steam. Esa posibilidad matiza la idea de un bloqueo absoluto, pero no resuelve toda la discusión planteada por Sweeney.

La herramienta está orientada a conexiones de red entre clientes y servidores. Por sí sola, no ofrece un sistema universal de amigos, chat o comunicación social que enlace automáticamente a usuarios de todas las consolas, dispositivos móviles y tiendas de PC. La acusación del ejecutivo y la nota comunitaria se refieren, entonces, a capas técnicas relacionadas pero diferentes.

Steam revela su próxima temporada de rebajas.
Steam revela su próxima temporada de rebajas. (Valve)

Una rivalidad que incluye tiendas, inteligencia artificial y hardware

Las críticas forman parte de una disputa prolongada entre Epic Games y Valve. Sweeney respaldó una demanda contra Valve relacionada con las condiciones comerciales de Steam y ha cuestionado varias veces su comisión del 30 %. También atacó la política que exige informar si un videojuego publicado en Steam utiliza inteligencia artificial generativa.

Según el CEO de Epic Games, esa obligación dificulta las posibilidades comerciales de los desarrolladores que trabajan con estas herramientas. Steam solicita que los responsables de cada proyecto indiquen cómo emplearon contenido generado por inteligencia artificial, tanto durante el desarrollo como dentro del producto final.

Sweeney también dirigió críticas contra Gabe Newell, cofundador de Valve, después de un aumento de precio de Steam Deck. A la vez, Valve ha impulsado el uso de videojuegos en Linux mediante ese dispositivo, Steam Machine y Proton, una capa de compatibilidad que permite ejecutar en Linux numerosos juegos creados originalmente para Windows.

Epic Games intenta competir con Steam mediante Epic Games Store, comisiones más reducidas y cambios en su aplicación. Una actualización reciente de Epic Games Launcher fue desarrollada con un proceso de programación asistida por inteligencia artificial, práctica conocida como vibe coding: el programador describe en lenguaje natural lo que necesita y una herramienta genera o modifica parte del código.

Epic Games presentó esa renovación como una mejora de velocidad frente a su rival. Valve, sin embargo, había publicado una actualización destinada a acelerar Steam un día antes del anuncio de Epic Games.

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