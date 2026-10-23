Con un show de goles de Mercedes Diz, Argentina superó 5-1 a Marruecos y firmó una histórica clasificación en el Mundial Sub 17 femenino

La selección argentina femenina goleó 5-1 a Marruecos en el Mundial Sub 17 femenino

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La selección argentina femenina Sub 17 goleó 5-1 a Marruecos y alcanzó los octavos de final del Mundial de la categoría en su primera participación. El equipo dirigido por Christian Meloni disputó el partido en el Complejo Mohammed VI de Rabat, por la última fecha del Grupo A. Con esta clasificación, la Albiceleste logró acceder a la etapa eliminatoria en dos de las tres divisiones. Previamente solo la Sub 20 había alcanzado esa instancia, con sus campañas en Colombia 2024 y Polonia 2026.

Mercedes Diz, figura del plantel, anotó tres tantos y la victoria se completó con los gritos de Josefina Galarza y Julieta Aguilar. Con este resultado, Argentina se clasificó como escolta del Grupo A detrás de Alemania y espera por su rival de octavos de final: será el segundo del Grupo C que tiene a Brasil (4), Canadá (3), Noruega (3) y Ghana (1) como protagonistas.

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Esta es la 10ª edición de la Copa del Mundo femenina Sub 17 y Argentina ya logró algo histórico, porque avanzó a octavos de final en la edición que marca su estreno formal en esta cita. La versión del 2025, que inició un proceso de Mundial Sub 17 todos los años en Marruecos hasta 2029, tuvo a Corea del Norte como seleccionado campeón (4 título en esta divisional).

La selección argentina Sub 17 avanzó por primera vez a octavos de final en el Mundial femenino (CONMEBOL)

Apenas transcurrido un minuto y medio, Marruecos generó una situación que pudo alterar el desarrollo del encuentro. Las anfitrionas aprovecharon una dificultad argentina en la salida y Nessma Mouradi quedó con la pelota tras una recuperación para definir ante Bianca Virga. La jugada terminó en gol, pero el tanto fue anulado porque hubo invasión en la zona desde la que debía ejecutarse el saque de arco. Después de esa acción, Mercedes Diz condujo un avance argentino por la derecha, aunque no logró prolongar la jugada.

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El seleccionado argentino empezó entonces a buscar espacios ante un rival al que le costó adueñarse de la pelota. A los 13 minutos, Violeta Álvarez envió un centro desde el sector izquierdo y Mercedes Diz conectó de cabeza para abrir el marcador. La delantera de River Plate volvió a intentar poco después con un remate que pasó por encima del travesaño. Esa secuencia marcó el cambio de dominio de un partido que había comenzado con una ocasión favorable para las locales.

Bianca Virga tuvo una intervención decisiva a los 20 minutos, cuando rechazó un remate claro de Meryem Oubella y mandó la pelota al córner. La arquera argentina también respondió con los puños en la ejecución posterior. Poco después, Álvarez debió dejar el campo por una lesión y Oriana Gómez ingresó en su lugar. A los 28, el equipo de Meloni amplió la diferencia mediante una acción individual de Diz, que aprovechó un pase largo y una duda defensiva de Marruecos para definir el 2-0.

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Agustina Maldonado estuvo cerca de aumentar la ventaja a los 31 minutos, con un tiro libre que impactó con fuerza en el travesaño. La jugada expuso las dificultades defensivas del seleccionado marroquí, que concedió espacios y permitió nuevas aproximaciones argentinas. Tres minutos más tarde, Josefina Galarza tomó la pelota fuera del área y sacó un derechazo potente para marcar el tercer gol. La 10 del seleccionado convirtió con un disparo que dejó sin respuesta a la defensa local.

Mercedes Diz fue autora de un hat trick y acumula 6 goles en el torneo

Diz volvió a generar peligro después de esa conquista, aunque la arquera Fatiha Naam reaccionó para evitar otro tanto. Antes del descanso, Bianca Virga salió con los pies para cortar una ofensiva marroquí y sostuvo la diferencia en una de sus intervenciones del primer tiempo. A los 46 minutos, Diz recuperó la pelota y resolvió con un zurdazo de larga distancia. El disparo dejó sin reacción a la arquera local y estableció el 4-0 para Argentina.

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Marruecos encontró el descuento a los 57 minutos. Sonia Abajiou asistió a Nessma Mouradi, quien remató y se benefició de una pelota que se le escapó a Virga. A partir de esa conversión, el conjunto anfitrión pasó a manejar más el juego, mientras Argentina bajó la intensidad. El partido, de todos modos, volvió a inclinarse para el equipo albiceleste a los 72 minutos, cuando Galarza condujo por la izquierda y habilitó a Julieta Aguilar.

La delantera de Newell’s Old Boys recibió la asistencia y definió para convertir el quinto tanto argentino. Esa jugada cerró la goleada y dejó sin posibilidades a Marruecos de recuperar la diferencia necesaria para sostenerse en los puestos de clasificación. La producción ofensiva del conjunto de Meloni tuvo como principal figura a Diz, que dejó el campo a los 77 minutos ovacionada por su actuación y por el aporte que realizó durante todo el certamen.

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El conjunto de Christian Meloni finalizó segunda en el Grupo A (CONMEBOL)

La atacante de River Plate firmó un hat trick ante Marruecos y alcanzó seis goles en el torneo. Antes había convertido una vez frente a Alemania en el debut y había marcado los dos tantos contra Nueva Zelanda. Con esa cifra quedó segunda en la tabla de máximas goleadores del torneo, a cuatro de Maddie Dimaria, la estadounidense quien lidera a las artilleras con 10. La actuación de Diz resultó decisiva para una selección argentina que necesitaba imponerse para definir su futuro en la competencia.

Antes de su participación en este Mundial Sub 17, Diz se había destacado en el Mundial Sub 20 disputado en Polonia en septiembre, donde convirtió dos goles. También recibió una convocatoria para la Selección Mayor y debutó con un tanto en el empate 1-1 contra Perú por la Liga de Naciones. Ese resultado permitió la clasificación argentina al Mundial de Brasil 2027, una experiencia que se sumó a su recorrido en las categorías juveniles.

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El camino de Argentina en el Grupo A había comenzado con una derrota 2-1 ante Alemania. En la segunda jornada, el seleccionado albiceleste consiguió sus primeros tres puntos al vencer 2-0 a Nueva Zelanda. Ese triunfo le permitió llegar con posibilidades al cierre de la fase de grupos, aunque debía enfrentar a Marruecos, que acumulaba la misma cantidad de unidades y tenía una mejor diferencia de gol antes de la última fecha.

La Albiceleste aguardará por conocer a su próximo rival que se definirá mañana (CONMEBOL)

Marruecos había iniciado su recorrido con una goleada 4-0 frente a Nueva Zelanda, pero en la segunda jornada cayó 4-2 ante Alemania. El seleccionado local sumaba tres puntos, con seis goles a favor y cuatro en contra, por lo que se ubicaba delante de Argentina antes del enfrentamiento directo. La derrota ante el conjunto albiceleste modificó esa situación y dejó a las anfitrionas en el tercer puesto de la zona.

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El formato del certamen establece que avanzan las dos primeras selecciones de cada uno de los seis grupos, junto con las cuatro mejores que terminen en el tercer lugar. Alemania cerró el Grupo A como líder con nueve puntos, después de ganar sus tres partidos y vencer 2-0 a Nueva Zelanda en la última jornada. Argentina quedó segunda con seis unidades, Marruecos finalizó tercera con tres y Nueva Zelanda terminó sin puntos.

El próximo compromiso de las dirigidas por Meloni será el miércoles 28 de octubre, ante el segundo clasificado del Grupo C. Brasil encabeza esa zona antes de la definición, seguido por Noruega y Canadá, mientras Ghana aparece en el último lugar con un punto. Las posiciones de ese grupo se definirán este sábado a las 12.00, instancia en la que Argentina conocerá al rival que enfrentará en los octavos de final.

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FORMACIONES

Argentina: Bianca Virga; Julia Vinhas, Oriana Bralo, Briana Lagartera, Mia Gamarra, Agustina Maldonado, Julieta Aguilar, Brunella Pilati, Mercedes Diz, Josefina Galarza y Violeta Álvarez. DT: Christian Meloni.

Marruecos: Fatiha Naam; Anissa Hamdani, Imene Diyen, Malak Krafia, Hiba Youssoufi, Meryem Oubelle, Celia Bouzman, Nessma Mouradi, Aya Ait Khouya Mouh, Sara El Hajouti y Nora El Rhachoua. DT: Youness Rabie.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

1) Alemania: 9 puntos (+5)

2) Argentina: 6 puntos (+5)

3) Marruecos: 3 puntos (-5)

4) Nueva Zelanda: 0 puntos (-4)