Argentina tuvo su debut histórico en el Mundial femenino Sub 17 con una ajustada derrota 2-1 ante Alemania

La selección argentina femenina Sub 17 tuvo su debut absoluto con una derrota ante Alemania

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La selección argentina femenina dio el primer paso en su primera participación en el Mundial Sub 17 con una derrota por 2-1 ante Alemania. El equipo dirigido por Christian Meloni compite en el torneo que se desarrolla en Marruecos entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. Pese al resultado adverso, el estreno dejó un hecho destacado para el seleccionado: Mercedes Diz, que viene de brillar en la Copa del Mundo Sub 20, convirtió el primer gol albiceleste en la historia de esta competencia.

El comienzo mostró a Alemania con intención de atacar por la banda izquierda, aunque la primera llegada clara fue de Argentina. A los 9 minutos, Macarena Torre conectó con Julieta Aguilar, quien asistió a Diz para que definiera de zurda. La delantera volvió a acercarse al arco rival cinco minutos después, cuando condujo hacia el centro y remató desde la medialuna, pero la arquera Mirja Kropp logró contener el disparo.

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Mercedes Diz fue autora del primer tanto en la historia de Argentina en el Mundial Sub 17 femenino (@Argentina)

Tras abrir el marcador, Argentina sostuvo el orden en sus líneas y controló varios pasajes del partido. El equipo de Meloni exigió al arco alemán, mientras el conjunto europeo encontraba dificultades para construir avances. Diz tuvo otra ocasión luego de un centro de Josefina Galarza, aunque su intento se fue por encima del arco. Alemania buscó inquietar mediante acciones de pelota parada antes de recuperar protagonismo en el desarrollo.

El empate alemán llegó a los 24 minutos después de un error argentino en la salida. Bianca Virga intentó despejar el balón sobre el costado derecho, pero Alemania recuperó la posesión y la jugada terminó con Johanna Hebben frente al arco. La futbolista europea definió para establecer el 1-1. El tanto modificó el panorama de un encuentro en el que Argentina había logrado imponerse durante buena parte del tramo inicial.

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El conjunto argentino se impuso en el comienzo y Alemania remontó el resultado (@Argentina)

Luego del descanso, la selección argentina sufrió una expulsión que condicionó el resto del encuentro. Oriana Bralo recibió la tarjeta roja por un pisotón sobre Clara Choisy en la disputa por la pelota. La árbitra Vimarest Diaz revisó la acción y tomó la decisión de expulsar a la defensora. Argentina debió afrontar el resto del partido en inferioridad numérica frente a un rival que aprovechó esa situación.

A los 51 minutos, Alemania pasó al frente con un pase filtrado de Marie Kleemann para Mia Kuhn, quien anotó el segundo gol europeo. A partir de esa jugada, Argentina tuvo que replegarse y contó con pocas posibilidades de adelantarse para buscar el empate. En los minutos finales, Diz intentó nuevamente con un remate, pero Kropp respondió para sostener la ventaja. Alemania concretó dos oportunidades claras y se quedó con la victoria en el estreno.

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El próximo desafío de la Albiceleste será frente a Nueva Zelanda el martes 20 de octubre a las 12:00 (@Argentina)

Argentina integra el Grupo A junto con Marruecos, Alemania y Nueva Zelanda. El certamen reúne a 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro equipos, y clasificarán a los octavos de final las dos primeras de cada zona más las cuatro mejores terceras. El seleccionado argentino enfrentará a Nueva Zelanda el martes 20 de octubre a las 12:00 y cerrará la fase inicial contra Marruecos el viernes 23 a las 14:00, todos los partidos se desarrollan en el Complejo de Fútbol Mohammed VI de Rabat y serán transmitidos por TV Pública y DSports.

Las convocadas de la selección argentina femenina Sub 17 (/www.afa.com.ar)

Formaciones

Argentina: Bianca Virga; Briana Lagartera, Julia Vinhas, Oriana Bralo, Mia Gamarra; Macarena Torre, Agustina Maldonado, Julieta Aguilar, Josefina Galarza; Mercedes Diz y Violeta Álvarez. DT: Christian Meloni.

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Alemania: Mirja Kropp, Eva Hell, Muriel Duerr, Laura Ernst, Laura Dafinger, Fiona Itgenshorst, Johanna Hebben, Marie Kleeman, Mia Giesen, Clara Choisy, Lena Martens. DT: Sabine Loderer.

Los grupos del Mundial Sub 17 femenino:

Grupo A: Marruecos, Argentina, Nueva Zelanda, Alemania

Grupo B: RPD de Corea, Puerto Rico, Polonia, Nigeria

Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega, Ghana

Grupo D: Japón, Zambia, Francia, Venezuela

Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Kenia, RP China

Grupo F: España, México, Australia, Chile