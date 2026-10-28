Jesús Rodríguez cuestionó a Milei por su política exterior: “La Argentina necesita llevarse bien con Brasil”

El dirigente de la Unión Cívica Radical respaldó el reconocimiento de Patricia Bullrich a los resultados electorales en Brasil

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El exministro de Economía y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Jesús Rodríguez cuestionó la política exterior y el programa económico de Javier Milei. En una entrevista con Infobae al Regreso, advirtió que las tensiones con Brasil pueden perjudicar la integración comercial de la Argentina y sostuvo que el equilibrio fiscal no alcanza para resolver los problemas estructurales del país.

Durante la conversación, el dirigente radical también se refirió a la situación política regional, cuestionó la posición del Gobierno frente a dirigentes vinculados al bolsonarismo y alertó sobre la desaceleración económica, la falta de reformas estructurales y el incumplimiento de leyes.

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Jesús Rodríguez advirtió por el vínculo entre Argentina y Brasil

Rodríguez ubicó la relación con Brasil entre las prioridades de la política exterior argentina y la vinculó con las posibilidades de integración económica del país. “Uno de los temas más importantes que tiene la Argentina es su integración al mundo”, afirmó.

En ese sentido, diferenció la relación bilateral de las diferencias políticas entre los gobiernos de turno. “La Argentina tiene que entender que necesita imperiosamente llevarse bien con la República Federativa de Brasil, no con un gobierno, con la República Federativa de Brasil”, remarcó.

El dirigente radical advirtió que los enfrentamientos diplomáticos pueden afectar negociaciones comerciales estratégicas, en particular el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “La agresión, la provocación, la descalificación, la pelea absurda, puede condicionar algo que para mí es decisivo para el futuro de la Argentina, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur”, señaló.

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Jesús Rodríguez advirtió que el conflicto diplomático con Brasil puede perjudicar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (Infobae en Vivo)

También cuestionó la situación diplomática entre ambos países ante la ausencia de embajadores. “Hoy no tenemos ni embajador argentino en Brasil ni embajador brasileño en Argentina. Entonces, ¿cómo se trabaja de manera conjunta? Es muy complicado”, planteó.

Durante la entrevista, Rodríguez se refirió además a la controversia en torno a un dirigente bolsonarista que habría buscado refugio en la Argentina. Sostuvo que un eventual involucramiento de las autoridades argentinas en ese episodio agravaría las tensiones bilaterales. “Si llegara a haber un involucramiento cómplice de la Argentina, de sus autoridades, en esta búsqueda de prófugo del excandidato derrotado, sería complicar aún más la situación”, expresó.

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En relación con las declaraciones de Jair Bolsonaro sobre Milei, reclamó una posición oficial de la Cancillería. “A mí lo que me importaría es conocer de la Cancillería argentina. No conocemos su opinión en relación a estos temas”, dijo.

En esa línea, pidió que el canciller informe ante el Congreso sobre las decisiones de política exterior. “El canciller tiene que ir al Congreso e informar. Es lo que hacen en los países democráticos”, sostuvo, y recordó los antecedentes de Guido Di Tella y Dante Caputo al frente de ese ministerio.

Rodríguez distinguió las eventuales responsabilidades penales de la evaluación política de los hechos. “Si hay delito, eso lo decide la Justicia”, aclaró. Sin embargo, cuestionó el accionar del Ejecutivo y afirmó que, a su entender, hubo “complicidad de la administración de la República Argentina en un episodio irregular que sucedió con un señor que perdió una elección y, en lugar de reconocerla, lo que hace es profugarse”.

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La recaudación fiscal registró una pérdida de dinamismo real frente a los índices de inflación durante los últimos meses

Rodríguez destacó el respeto por los resultados electorales

Otro de los ejes de la conversación fue la reacción de los dirigentes políticos frente a los resultados electorales y el respeto por las instituciones. Rodríguez valoró una declaración de la senadora Patricia Bullrich en la que reconoció el resultado de las elecciones brasileñas.

“Me da una tranquilidad que una figura relevante, que es presidenta del bloque oficialista, haga esta declaración”, afirmó. Para el dirigente radical, ese pronunciamiento mostró que “la necedad, la complicidad, no es uniforme en todo el oficialismo”.

Consultado sobre las motivaciones de Bullrich, evitó especular y se limitó a destacar su posicionamiento. “No lo sé. En todo caso, lo que hace es honrar su conducta o su ideología o su manera de ver las cosas”, respondió.

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Rodríguez reclamó coherencia frente a los cuestionamientos a procesos electorales en la región y comparó las críticas al gobierno de Nicolás Maduro con las objeciones a las acciones de Bolsonaro tras su derrota. “Si yo cuestioné cuando el señor Maduro se robó una elección, tengo que al mismo tiempo cuestionar cuando un presidente intenta un golpe de Estado cuando pierde una elección”, sostuvo.

También rechazó las descalificaciones dirigidas contra quienes sostienen posiciones diferentes. “Es intolerable, es inaceptable que al que piensa distinto se lo estigmatice, se lo persiga y se lo discrimine”, manifestó.

En ese contexto, recordó que Lula había felicitado a Milei tras su triunfo electoral en la Argentina. Para Rodríguez, esos gestos forman parte de las reglas básicas de convivencia institucional. “Se trata de un problema de civilización política, de urbanidad política”, resumió.

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El exministro de Economía cuestionó la ausencia de embajadores en las sedes diplomáticas de Argentina y Brasil (Infobae en Vivo)

Como ejemplos, mencionó las prácticas institucionales de Chile y Uruguay y destacó la disposición al diálogo entre dirigentes de distintos espacios. Sobre el caso chileno, relató que el presidente en ejercicio suele invitar a desayunar al mandatario electo al día siguiente de los comicios.

Según el exministro, ambos países cuentan con “una cultura del acuerdo y del compromiso entre los actores, un respeto a la ley y a la Constitución”. También destacó la evolución de los indicadores sociales uruguayos y afirmó: “Uruguay redujo la pobreza 22 puntos porcentuales”.

Jesús Rodríguez cuestionó el enfoque fiscal del Gobierno de Milei

En el plano económico, Rodríguez puso en duda que el equilibrio de las cuentas públicas alcance para explicar y resolver los principales problemas de la Argentina. Según su análisis, el diagnóstico oficial deja de lado factores sociales, productivos, distributivos e institucionales que también condicionan el desempeño de la economía.

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“El Gobierno del presidente Milei tiene una idea, a mi juicio, muy simplificada y en consecuencia parcial, de creer que la cuestión fiscal explica todos los problemas de la Argentina”, afirmó.

El dirigente radical describió la complejidad de los desequilibrios del país: “La Argentina tiene una policrisis económica, social, regional, de distribución del ingreso, institucional, cultural, que tienen repercusiones fiscales”.

Además, sostuvo que la contención del resultado fiscal no estuvo acompañada por cambios estructurales suficientes. “La cuestión fiscal en la Argentina se mantiene teóricamente controlada por dos razones: no cumplir con la ley y al mismo tiempo no introducir ninguna reforma estructural”, señaló.

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También advirtió sobre la evolución de los ingresos públicos y la pérdida de dinamismo de la recaudación. “Tenés un problema de reducción del crecimiento de la recaudación en términos reales, porque viene sistemáticamente en los últimos seis o siete meses por debajo de la inflación”, explicó.

La recaudación fiscal registró una pérdida de dinamismo real frente a los índices de inflación durante los últimos meses (REUTERS/Matías Baglietto)

Otro de los puntos que cuestionó fue el impacto de la política de subsidios y de las decisiones presupuestarias sobre los hogares. Al referirse a las tarifas eléctricas, sostuvo que, de cumplirse las previsiones oficiales que estaba analizando, los hogares de menores recursos enfrentarían aumentos promedio del 32% por encima de la inflación.

Rodríguez también mencionó los conflictos entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia por el cumplimiento de las normas sancionadas por el Parlamento. En particular, aludió a la situación de las universidades y a las controversias vinculadas con las leyes aprobadas y las decisiones judiciales.

“Hay una ley sancionada en el Congreso que no se cumple, una insistencia que no se respeta, un fallo judicial”, afirmó.

Consultado sobre la incidencia de esos factores en la desaceleración económica, consideró que constituyen una de las razones del freno de la actividad. En ese sentido, cuestionó la falta de inversión estatal en infraestructura y el retroceso del gasto educativo.

“No hay obra pública. ¿Es posible pensar que el gasto en educación sigue cayendo?”, planteó.

De esta manera, Rodríguez cuestionó tanto el enfoque económico como la orientación institucional y diplomática del Gobierno. Advirtió que la disciplina fiscal, por sí sola, no alcanza para resolver los desequilibrios de la Argentina y sostuvo que las tensiones con Brasil pueden sumar obstáculos a la integración comercial del país.

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