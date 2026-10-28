Murió Barbara Barrie, actriz nominada al Oscar por ‘Breaking Away’, tras recibir un diagnóstico de cáncer terminal

Barbara Barrie, la actriz que destacó en Breaking Away y Barney Miller, fallece a los 95 años

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Barbara Barrie murió el miércoles 28 de octubre a los 95 años en su residencia de Manhattan, Nueva York, tras recibir un diagnóstico de cáncer terminal.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, su hija, Jane Harnick, confirmó que el fallecimiento se produjo mediante asistencia médica para morir.

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Barrie desarrolló una trayectoria de varias décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Entre sus reconocimientos figuran una nominación al premio Oscar por su interpretación en Breaking Away (1979) y otra al premio Tony por su participación en la producción original de Company, el musical de Stephen Sondheim estrenado en Broadway en 1970.

También fue conocida por sus papeles en las series de televisión Barney Miller y Suddenly Susan.

Barbara Barrie ganó reconocimiento por su papel en la serie 'Barney Miller'. (Captura de video)

Nacida como Barbara Berman en Chicago en 1931, se trasladó con su familia a Corpus Christi, Texas, donde estudió en Del Mar College y se especializó en periodismo.

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Sin embargo, su interés por la actuación la llevó a cambiar de rumbo y continuar su formación en la Universidad de Texas, institución en la que recibió varios reconocimientos por su trabajo dramático.

Después de graduarse, Barbara Barrie se mudó a Nueva York para iniciar su carrera artística. En una entrevista con el Akron Beacon Journal en 1963, explicó que inicialmente había viajado a la ciudad por motivos personales, pero decidió probar suerte en la actuación.

Su debut en Broadway ocurrió en 1955 con la obra The Wooden Dish. Posteriormente participó en producciones como The Beaux Stratagem, en 1959, y Happily Never After, en 1966.

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Su primer papel cinematográfico de relevancia fue en One Potato, Two Potato (1964), un drama centrado en una relación interracial. La interpretación de Barrie le valió el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Barbara Barrie obtuvo su primer papel importante en 'One Potato, Two Potato'.

En aquella época, la actriz explicó a The New York Times que la historia le interesó inicialmente por el conflicto personal de su personaje. También señaló que trabajar en esa película le permitió comprender mejor las posibilidades narrativas del cine.

En 1970, Barrie interpretó a Sarah en Company, producción que le consiguió una nominación al Tony. Años después recordó que tuvo dificultades para aprender la compleja partitura de Sondheim y que su esposo, Jay Harnick, la ayudó a estudiar la música.

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La pareja se había casado en 1964 y tuvo dos hijos: Jane, nacida en 1965, y Aaron, nacido en 1969. Harnick murió en 2007.

El reconocimiento cinematográfico más importante de Barbara Barrie llegó con Breaking Away, dirigida por Peter Yates. En la película interpretó a Evelyn Stoller, madre de uno de los protagonistas.

La producción obtuvo cinco nominaciones al Oscar, incluida la de mejor actriz de reparto para Barrie.

También recibió nominaciones al Emmy por su trabajo en televisión, incluida su participación en la adaptación televisiva de Breaking Away. Además de su carrera artística, Barbara Barrie dedicó parte de su vida a promover la prevención y la detección del cáncer colorrectal.

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Barbara Barrie dedicó parte de su vida a promover la prevención y la detección del cáncer colorrectal

En 1994 recibió un diagnóstico de cáncer rectal y posteriormente escribió los libros Second Act (1997) y Don’t Die of Embarrassment (1999), en los que abordó su experiencia con la enfermedad y la importancia de hablar sobre ella.

La actriz explicó en entrevistas que buscaba contribuir a reducir el estigma relacionado con este tipo de cáncer y fomentar que más personas conocieran sus riesgos.