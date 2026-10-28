Entretenimiento

Murió Barbara Barrie, actriz nominada al Oscar por ‘Breaking Away’, tras recibir un diagnóstico de cáncer terminal

La actriz estadounidense murió en su residencia de Manhattan a los 95 años

Barbara Barrie, la actriz que destacó en Breaking Away y Barney Miller, fallece a los 95 años
Barbara Barrie, la actriz que destacó en Breaking Away y Barney Miller, fallece a los 95 años
Guardar

Barbara Barrie murió el miércoles 28 de octubre a los 95 años en su residencia de Manhattan, Nueva York, tras recibir un diagnóstico de cáncer terminal.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, su hija, Jane Harnick, confirmó que el fallecimiento se produjo mediante asistencia médica para morir.

PUBLICIDAD

Barrie desarrolló una trayectoria de varias décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Entre sus reconocimientos figuran una nominación al premio Oscar por su interpretación en Breaking Away (1979) y otra al premio Tony por su participación en la producción original de Company, el musical de Stephen Sondheim estrenado en Broadway en 1970.

También fue conocida por sus papeles en las series de televisión Barney Miller y Suddenly Susan.

Barbara Barrie ganó reconocimiento por su papel en la serie 'Barney Miller'. (Captura de video)
Barbara Barrie ganó reconocimiento por su papel en la serie 'Barney Miller'. (Captura de video)

Nacida como Barbara Berman en Chicago en 1931, se trasladó con su familia a Corpus Christi, Texas, donde estudió en Del Mar College y se especializó en periodismo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su interés por la actuación la llevó a cambiar de rumbo y continuar su formación en la Universidad de Texas, institución en la que recibió varios reconocimientos por su trabajo dramático.

Después de graduarse, Barbara Barrie se mudó a Nueva York para iniciar su carrera artística. En una entrevista con el Akron Beacon Journal en 1963, explicó que inicialmente había viajado a la ciudad por motivos personales, pero decidió probar suerte en la actuación.

Su debut en Broadway ocurrió en 1955 con la obra The Wooden Dish. Posteriormente participó en producciones como The Beaux Stratagem, en 1959, y Happily Never After, en 1966.

Su primer papel cinematográfico de relevancia fue en One Potato, Two Potato (1964), un drama centrado en una relación interracial. La interpretación de Barrie le valió el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Barbara Barrie obtuvo su primer papel importante en 'One Potato, Two Potato'.
Barbara Barrie obtuvo su primer papel importante en 'One Potato, Two Potato'.

En aquella época, la actriz explicó a The New York Times que la historia le interesó inicialmente por el conflicto personal de su personaje. También señaló que trabajar en esa película le permitió comprender mejor las posibilidades narrativas del cine.

En 1970, Barrie interpretó a Sarah en Company, producción que le consiguió una nominación al Tony. Años después recordó que tuvo dificultades para aprender la compleja partitura de Sondheim y que su esposo, Jay Harnick, la ayudó a estudiar la música.

La pareja se había casado en 1964 y tuvo dos hijos: Jane, nacida en 1965, y Aaron, nacido en 1969. Harnick murió en 2007.

El reconocimiento cinematográfico más importante de Barbara Barrie llegó con Breaking Away, dirigida por Peter Yates. En la película interpretó a Evelyn Stoller, madre de uno de los protagonistas.

La producción obtuvo cinco nominaciones al Oscar, incluida la de mejor actriz de reparto para Barrie.

También recibió nominaciones al Emmy por su trabajo en televisión, incluida su participación en la adaptación televisiva de Breaking Away. Además de su carrera artística, Barbara Barrie dedicó parte de su vida a promover la prevención y la detección del cáncer colorrectal.

Barbara Barrie dedicó parte de su vida a promover la prevención y la detección del cáncer colorrectal
Barbara Barrie dedicó parte de su vida a promover la prevención y la detección del cáncer colorrectal

En 1994 recibió un diagnóstico de cáncer rectal y posteriormente escribió los libros Second Act (1997) y Don’t Die of Embarrassment (1999), en los que abordó su experiencia con la enfermedad y la importancia de hablar sobre ella.

La actriz explicó en entrevistas que buscaba contribuir a reducir el estigma relacionado con este tipo de cáncer y fomentar que más personas conocieran sus riesgos.

Temas Relacionados

Barbara BarrieBreaking AwayPremios Oscarestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La hija de Michael Jackson acusa de “incompetencia” a John Branca y pide recortar su remuneración

La nueva acción judicial reaviva el conflicto entre Paris Jackson y uno de los responsables de administrar la fortuna que dejó el Rey del Pop

La hija de Michael Jackson acusa de “incompetencia” a John Branca y pide recortar su remuneración

El sugerente comercial de Sydney Sweeney que rinde homenaje a ‘Mi pobre angelito’

La actriz recrea momentos del clásico de 1990 para promocionar Hibernation Nation, la nueva colección de su marca de lencería

El sugerente comercial de Sydney Sweeney que rinde homenaje a ‘Mi pobre angelito’

La investigación por la muerte de Hayden Panettiere llega a su fin: esto determinaron las autoridades

Más de dos meses después de que la actriz fuera encontrada sin vida en Carolina del Sur, las autoridades concluyeron la investigación

La investigación por la muerte de Hayden Panettiere llega a su fin: esto determinaron las autoridades

La madre de R.J. Mitte publica una emotiva despedida tras la muerte de la estrella de ‘Breaking Bad’: “Estamos perdidos sin él”

A 15 días de la muerte del actor, su madre compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó su trayectoria

La madre de R.J. Mitte publica una emotiva despedida tras la muerte de la estrella de ‘Breaking Bad’: “Estamos perdidos sin él”

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

Las fotografías de la cantante en el lanzamiento de la revista WYouth generaron comentarios sobre su apariencia

Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

El gesto de Lionel Messi con los juveniles de River Plate en el gran triunfo ante Flamengo por los cuartos de final de la Messi Cup

Messi Cup: el golazo de chilena de un juvenil de Boca Juniors frente al Ajax que se candidatea como el mejor del torneo

Vincent Kompany fue dado de alta tras su internación por sufrir un colapso en una práctica del Bayern Múnich: el diagnóstico oficial

“Dejen de inventar historias”: el enojo de Thierry Henry tras recibir críticas por una pregunta a Lamine Yamal en el Balón de Oro

TELESHOW

Jorge Rial habló de la posibilidad de volver a Intrusos y lanzó un nombre inesperado para conducirlo: “¡Lo que sería!”

Jorge Rial habló de la posibilidad de volver a Intrusos y lanzó un nombre inesperado para conducirlo: “¡Lo que sería!”

Nicole Neumann contó la odisea que vivió con la renovación del DNI de una de sus hijas: “No estaba loca”

Nancy Pazos habló luego del accidente que protagonizó en General Paz: “Las piernas me temblaban”

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

INFOBAE AMÉRICA

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

Costa Rica actualiza el etiquetado obligatorio para carne cruda y vísceras en todos los puntos de venta

Cuando la represión cruza fronteras: la delegación cubana lleva a Nueva York los métodos que emplea contra los disidentes en la isla

Diputados aprueban una reforma presupuestaria que incorpora 100 millones de dólares a diferentes ministerios de El Salvador

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella