Economía

El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen de Zona Fría: qué ciudades perderán el subsidio al gas

La normativa redefinió el funcionamiento del fondo para subvencionar el servicio, estableció nuevos controles y confirmó la continuidad del régimen hasta 2031

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno aprobó la reglamentación de las modificaciones al Régimen de Zonas Frías, con cambios en el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, la determinación de las compensaciones a las empresas proveedoras y la administración de las bonificaciones destinadas a los usuarios.

La medida, formalizada mediante el Decreto 1266/2026, establece que la Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación del régimen. Entre sus atribuciones estará determinar las compensaciones y bonificaciones previstas por la normativa, intervenir en la validación de los montos a pagar y dictar las disposiciones complementarias necesarias para su funcionamiento.

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Cómo funcionará el esquema de subsidios

La reglamentación establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas continuará financiando las compensaciones vinculadas con la comercialización de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), así como las bonificaciones correspondientes al Régimen de Zonas Frías.

Primer plano de un quemador de estufa de gas con múltiples llamas azules sobre un fondo negro.
El financiamiento del fondo fiduciario se realizará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema contempla beneficios para los consumos de gas en la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. También prevé una bonificación adicional por Zona Fría, en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En este último caso, la bonificación se aplicará sobre los consumos base de los usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes que reúnan las condiciones previstas en la legislación.

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La norma también mantiene la compensación relacionada con la venta de cilindros, garrafas y otros productos de GLP, así como del gas propano comercializado a granel, en las regiones contempladas por el régimen.

El financiamiento del fondo fiduciario se realizará mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, por cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías.

La disposición alcanza a la totalidad del gas consumido o comercializado para consumo a través de redes o ductos dentro del territorio nacional, cualquiera sea su uso final. Quedan exceptuados el gas natural y el gas natural licuado destinados a la exportación, así como el gas natural inyectado al sistema de transporte que provenga de GNL importado y regasificado.

Los productores de gas actuarán como agentes de percepción del recargo cuando emitan las facturas o documentos equivalentes. La reglamentación también contempla a los importadores como agentes de percepción, con excepción de quienes importen gas natural licuado para su posterior regasificación.

Cambios en el pago de las compensaciones

Uno de los puntos centrales de la nueva operatoria es que las compensaciones deberán calcularse sobre el precio del gas y abonarse directamente a las empresas proveedoras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de los puntos centrales de la nueva operatoria es que las compensaciones deberán calcularse sobre el precio del gas y abonarse directamente a las empresas proveedoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, las distribuidoras y subdistribuidoras quedarán excluidas de la administración y percepción de los fondos correspondientes a los subsidios. Su intervención se limitará a aplicar las bonificaciones en las facturas de los usuarios finales y a proporcionar la información necesaria para determinar y distribuir las compensaciones.

El listado de los municipios que pierden el subsidio

El cambio afecta directamente a 1,24 millones de hogares distribuidos en los 94 municipios bonaerenses. En el ámbito nacional, el número de usuarios que dejarán de recibir el beneficio automático alcanza los 3,35 millones. Patagones es el único distrito de la provincia que mantiene el subsidio, debido a su pertenencia formal a la región patagónica.

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  • 9 de Julio
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Qué pasa en Córdoba, Santa Fe y San Luis

El recorte también afecta a Córdoba, donde quedan excluidos departamentos del centro y sur provincial, como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

En Santa Fe, la reducción de la cobertura alcanza al sur de la provincia e incluye ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

Por su parte, San Luis queda completamente fuera de la zona contemplada por el régimen de Zona Fría. De este modo, localidades como Villa Mercedes y Merlo dejan de acceder al descuento.

En Mendoza, el nuevo esquema modifica el alcance territorial del beneficio. A diferencia del régimen anterior, que comprendía a toda la provincia, la cobertura queda limitada a zonas específicas. Entre las localidades y departamentos que pierden el subsidio se encuentran Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En cambio, Malargüe conserva el beneficio.

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