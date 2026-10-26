Política

Kicillof celebró la victoria de Lula: “Fue un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump, Milei y su motosierra”

El gobernador bonaerense calificó la reelección de Lula como “un hito importantísimo que representa un quiebre” en la región. “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina el año que viene era muy distinta”, advirtió

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre la victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, calificándola como un triunfo del pueblo brasileño y una derrota para las políticas de Javier Milei.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil como “un enorme triunfo del pueblo brasileño y una derrota de Trump y Milei”, advirtió que el resultado representa un quiebre en la tendencia de avance de la ultraderecha en la región y analizó las consecuencias del triunfo para la Argentina.

El mandatario provincial enfatizó que la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil fue, también, un golpe directo para el gobierno argentino porque desactivó la narrativa del modelo exportable de políticas de ajuste, recorte de derechos y subordinación a intereses extranjeros.

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“Fue un rechazo en el que influyó la motosierra de Milei, que pretende ser, incluso en otros países como España, un elemento de propaganda del sector de la ultraderecha para mostrarles que lo de Argentina es bárbaro, como que hay un éxito en esas políticas”, sostuvo el gobernador bonaerense en diálogo con El Destape.

En la misma línea, Kicillof destacó la capacidad de Lula para remontar una elección que muchos analistas daban por perdida. “Tomó una serie de decisiones, cambios en la campaña, en su propia forma de hablar con la sociedad. La verdad que generaron una movilización impresionante que terminó dando vuelta una elección que parecía imposible”, señaló. Para el gobernador, el triunfo no fue solo mérito de la campaña del líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino también una decisión soberana del pueblo brasileño: “No estaban condenados a tener un presidente de ultraderecha”.

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Lula recibió a Axel Kicillof en Brasil
Axel Kicillof y Lula se saludan y sonríen durante un encuentro que mantuvieron en Brasil este año

Una situación distinta para las elecciones en 2027

En otro momento de la entrevista radial, el mandatario bonaerense fue contundente al analizar el impacto geopolítico del resultado. “Si Brasil se pintaba de ultraderecha, la situación de la Argentina a partir de las elecciones del año que viene era muy distinta. Indudablemente, es un hito importantísimo que representa un quiebre”; para Kicillof, la victoria de Lula frena lo que parecía “una tendencia inexorable” del avance de la ultraderecha en el continente.

Luego, el gobernador subrayó que el resultado también constituye una derrota para la estrategia continental de Estados Unidos. “Hubo un intento de injerencia muy fuerte en la campaña electoral. A través de Milei, pero a través del propio Trump, trataron de manipular, de influir con instrumentos muy poderosos y fracasaron”, enfatizó.

Kicillof amplió sus cuestionamientos al vínculo entre el gobierno argentino y Washington. “La sumisión de Milei a la agenda norteamericana, a los intereses extranjeros, es clarísima, tanto en los votos de la ONU como en cada una de las decisiones que toma”, disparó. Mencionó la firma de acuerdos que, según su lectura, colocan a la Argentina “dentro de la agenda de Estados Unidos, de su doctrina Monroe”, con implicancias en el acceso a recursos naturales y la agenda militar.

El gobernador también recordó episodios recientes de presión externa sobre el proceso político argentino: “Tuvimos al propio Trump hablando de las elecciones, de cómo tenían que votar acá y cuáles eran las consecuencias de votar distinto. Al secretario del Tesoro comprando pesos argentinos desde Estados Unidos en una maniobra que no se vio nunca”.

De cara a las elecciones argentinas del año próximo, Kicillof no ocultó su preocupación: “Indudablemente hay una vocación, una predisposición de influir, de impactar, de incidir a través del apoyo, pero también de amenazas implícitas o hasta explícitas al votante”.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, agita una bandera brasileña mientras el vicepresidente Geraldo Alckmin se dirige a sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil. 26 de octubre de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección, agita una bandera brasileña mientras el vicepresidente Geraldo Alckmin se dirige a sus seguidores tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil. 26 de octubre de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini

Las lecciones de Lula y el mensaje para Argentina

Consultado sobre las enseñanzas que deja la campaña de Lula para el peronismo, el gobernador destacó la convicción del líder brasileño y su capacidad de conectar con el electorado. “Lo que vimos en Lula es una voluntad arrasadora y una convicción. Un vínculo con su pueblo donde Lula decía: ‘Esto no le puede pasar a Brasil’, y Brasil comprendió que no había motosierra que le sirviera”, aseguró.

Sobre la posibilidad de construir un frente similar en la Argentina, el gobernador fue cauto: “La configuración que vaya a tener de cara al 27 la oferta electoral y luego el Gobierno es algo que todavía falta”. Sin embargo, marcó un dato que consideró relevante: “Hay muchos sectores que están empezando a exhibir una oposición a Milei y que no lo hacían hasta hace poco”, entre ellos empresarios, pymes, la construcción y el turismo.

El referente opositor también se refirió a la falta de reconocimiento del resultado electoral por parte del presidente argentino. “Milei es casi el único de los presidentes de Latinoamérica que todavía no reconoció el triunfo de Lula”, señaló, y expresó su expectativa de que ni el mandatario ni los sectores que integra opten por el camino de objetar la elección.

Kicillof cerró con un mensaje que sintetizó su lectura del momento político regional: “Por más que amenacen, por más que pongan toda la guita del mundo, por más que modifiquen los algoritmos, prevalece un pueblo que quiere ir en una dirección que no tiene nada que ver ni con el odio, ni con la guerra, ni con la sumisión”.

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