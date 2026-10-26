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El día que Diego Maradona compró el icónico auto de Rocky: la reacción del vendedor y una frase para la posteridad

Lalo Maradona contó la historia en el flamante programa de streaming que tiene junto a su hijo Coty. La historia detrás de la adquisición y una búsqueda muy especial

Lalo Maradona relata la anécdota del día en que Diego Maradona intentó comprar el automóvil de Rocky

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De su primer auto 0 kilómetro, un Fiat 128 Europa CL5 que años después apareció abandonado en un gallinero, a la mítica Ferrari negra, pasando por el camión Scania 360 Topline con el que llegaba a los entrenamientos en Boca: los vehículos de Diego Armando Maradona fueron una parte indivisible de su leyenda. Lo apasionaron. Mucho más, si tenían una historia detrás, como la de Rocky Balboa.

A Pelusa le gustaba la saga. De hecho, Fernando Signorini, su preparador físico y amigo, llegó a contar que Maradona, mientras se preparaba en el gimnasio para el Mundial que lo sentó en el trono eterno, el de México 1986, “se ponía la música de Rocky, se calzaba los guantes y entrenaba en ese clima para motivarse”. Al fin y al cabo, la historia del descendiente de italiano humilde que llegaba a la cúspide también era su historia. Los guiones se cruzaban y se abrazaban.

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Pero Diego también le echó el “Ojo del Tigre”, tal el título de la canción de Survivor que quedó asociada para siempre al clásico, al auto que Sylvester Stallone compraba en el segundo capítulo, pese a que su pareja, Adrianna (personificada por Talia Shire) lo reprendió porque representaba un lujo luego de conseguir su primer dinero grande.

Se trataba de un Pontiac Firebird Trans Am, famoso por su gran motor V8 y el águila dorada pintada en el capot. Diego quedó obnubilado con el auto de Rocky 2, estrenada en 1979, tres años después del furor causado por el primer film. Y, como ocurría con sus sueños, cuando vio la oportunidad, corrió a atraparlo.

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Fragmento de Rocky II en el que el boxeador, acompañado por su pareja Adrianna, visita un concesionario para adquirir el recordado Pontiac Firebird Trans Am de color negro

Una vez fuimos a Los Ángeles y mi hermano me dice: ‘Quiero el auto de Rocky’. ¿Te acordás? El de Rocky, el Trans Am ese que tenía el águila en el capó. ‘¿Me acompañas? Lo quiero ir a probar, quiero ir a verlo’, me dijo", le contó Lalo Maradona a su hijo Coty en un retazo del piloto del programa de streaming Dona, que recorre la vida y la carrera de Diego, pero también del menor de los Maradona, quien construyó su carrera en Boca Juniors, Granada, el fútbol de Estados Unidos y Canadá, entre otros destinos.

“Le dije ‘vamos’. Yo, loco de los autos, tenía 12 años. Y vamos a una agencia y el tipo le dijo a Diego: ‘Ahí está, eh, si lo querés probar...’. Agarró y le prendió todas las luces de los turbos, de todo. Mi hermano manejaba... Una bestia, ¿viste? Y el tipo, el americano, iba así“, continuó Lalo con su relato, mientras imitaba el rictus de terror del vendedor.

“Yo iba en el asiento de atrás. Llegamos a la agencia. El vendedor le dijo ‘te tengo que decir que ahora salió el modelo nuevo’, porque estábamos en 1982. Y le preguntó: ‘¿Cómo lo va a pagar?’. ‘Cash’, le respondió mi hermano", le puso la pausa Lalo al momento cúlmine de la historia. Porque la réplica del Diez desconcertó al encargado de la agencia, que subestimó su poder de compra.

Un automóvil negro Pontiac Trans Am estacionado junto a dos círculos con las figuras de Diego Maradona y Rocky Balboa.
El Pontiac que compró Maradona, un fanático de Rocky

“El tipo le dijo ‘andá, andá, andá tranquilo. Andá tranquilo’. Y yo le tiré en inglés: ‘Mi hermano te puede comprar 25 autos de estos, no uno. Así que vos andá’. Yo, con 12 años. Mi hermano no se olvidó más de esa frase. Si al mejor del mundo le vas a decir que no te puede comprar un Pontiac Trans Am... ¿no? Le agarró la locura enseguida a mi hermano y me decía: ‘No, negro, no le podés decir eso’. Al final lo terminó comprando y se lo mandaron para Argentina", concluyó Lalo, pero dejó el final del cuento sin desenlace. ¿Qué pasó con el auto de Rocky que perteneció a Maradona?

Infobae consultó a Coty Maradona, quien confirmó que, tras la viralización del clip del programa, la historia recién comienza: “Queremos averiguar dónde está y quién lo tiene”. Porque el universo Rocky tuvo nueve películas. Pero Diego es eterno...

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