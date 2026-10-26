Sociedad

Rosario alcanzó el 97 % de ocupación hotelera por el TC, Festival Bandera y congresos

Más de 120.000 personas llegaron a la ciudad entre el 19 y el 25 de octubre, según datos municipales, y el impacto económico estimado superó los $ 11.400 millones

Rosario sold out
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Rosario registró un 97 % de ocupación hotelera durante el último fin de semana, impulsada por una agenda que reunió competencias deportivas, recitales, congresos y obras teatrales. Según datos municipales, entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre llegaron a la ciudad 120.604 visitantes, con un movimiento económico estimado en más de $ 11.400 millones.

El nivel de ocupación promedio de la semana fue del 80 %, aunque alcanzó su punto máximo durante el fin de semana. La demanda incluyó tanto a asistentes a los eventos como a participantes de encuentros profesionales y académicos.

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El Turismo Carretera volvió a Rosario después de siete años

Uno de los principales convocantes fue el regreso del Turismo Carretera a Rosario, tras siete años sin competencias de la categoría en la ciudad. La programación deportiva coincidió con otras actividades previstas para esos días y concentró parte de la demanda de alojamiento.

La agenda también incluyó el Festival Bandera, que reunió a artistas como Dillom, Guasones, Las Pastillas del Abuelo, YSY A y La Vela Puerca. Además, la cartelera teatral y musical contó con las funciones de Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín, y presentaciones de Ángela Torres, Los Nocheros y el musical Despertar de primavera, con Fer Dente.

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Congresos y turismo de reuniones aportaron visitantes durante la semana

En el segmento de encuentros profesionales, la 15.ª Convención Nacional de Grupo GEA Argentina convocó a 900 agencias de turismo de distintos puntos del país. También se realizó el tercer Congreso Universitario de Ciencias del Deporte.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, los visitantes que pasaron por las Unidades de Información Turística y los puestos itinerantes llegaron principalmente desde la provincia de Buenos Aires, Mendoza y distintas localidades de Santa Fe.

Las consultas más frecuentes estuvieron vinculadas con circuitos, lugares para recorrer y propuestas recreativas. Además de los espectáculos y congresos, la oferta turística incluyó recorridos por los espacios culturales y urbanos de la ciudad.

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La combinación de eventos deportivos, culturales y corporativos concentró actividad en hoteles, locales gastronómicos, salas teatrales y otros servicios vinculados al turismo durante la semana.

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