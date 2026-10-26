La sorpresiva visita de Marcelo Gallardo al Monumental y el emotivo recibimiento de los hinchas de River durante el clásico ante Racing

Guardar

La inesperada aparición de Marcelo Gallardo en el Monumental fue uno de los focos de atención durante el clásico que River Plate le ganó 1-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura. El actual entrenador de la selección de Ecuador asistió al estadio de Núñez para seguir el partido de su ex equipo, meses después de la despedida que había tenido a fines de febrero, al concluir su segundo ciclo como director técnico del club.

La transmisión del encuentro mostró al técnico más ganador de la historia de River ubicado en un palco. Gallardo observó distintos pasajes del partido acompañado por sus hijos Santino y Matías, quienes actualmente juegan en Instituto de Córdoba. Su vuelta al estadio tuvo un significado especial porque regresó al escenario de su último compromiso al frente del Millonario, una jornada de despedida que excedió lo deportivo y se transformó en un homenaje colectivo.

PUBLICIDAD

Marcelo Gallardo presente en el Monumental

La presencia del Muñeco también reactivó entre los hinchas el recuerdo de una trayectoria que incluyó sus etapas como futbolista y entrenador de River. Como técnico, estuvo al frente del equipo en 511 partidos, con 265 triunfos, 143 empates y 103 derrotas. Durante ese recorrido, sus equipos anotaron 865 goles y recibieron 435, además de alcanzar una cantidad de conquistas que no tiene antecedentes en la institución.

Gallardo obtuvo 14 títulos durante su ciclo en el banco de River: siete nacionales y siete internacionales. Entre los trofeos aparecen las Copas Libertadores de 2015 y 2018, dos de los logros que consolidaron su vínculo con el público de Núñez. La segunda de esas conquistas tuvo un valor singular para los simpatizantes porque River se impuso ante Boca en la final.

PUBLICIDAD

Los hinchas advirtieron la presencia de Gallardo cerca del entretiempo y respondieron con uno de los cantos más identificados con su figura. Desde las tribunas comenzó a escucharse el “Muñeco, Muñeco”, en referencia al apodo que acompaña al entrenador. Las imágenes también lo mostraron atendiendo a quienes estaban cerca del palco, mientras firmaba camisetas que le acercaban los espectadores.

El extécnico del Millonario firmó autógrafos durante el clásico entre River y Racing por el Torneo Clausura

Previamente, Gallardo había asistido al Monumental después de dejar el cargo en su primer ciclo. En mayo de 2023 estuvo durante la etapa de Martín Demichelis como entrenador, cuando River inauguró una estatua de bronce de más de ocho metros en su homenaje. Dos meses antes, en marzo de aquel año, también había presenciado en el estadio el amistoso entre la selección argentina y Panamá, disputado tras la conquista en el Mundial de Qatar 2022.

PUBLICIDAD

Antes de asumir la conducción de Ecuador en agosto, Gallardo participó como panelista de ESPN durante el Mundial 2026 y luego descansó con su familia. Su estreno al mando del seleccionado llegó en la última fecha FIFA, con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur. Después empató frente a Japón y Panamá, aunque perdió ambos partidos en las definiciones por penales. En noviembre buscará revertir ese inicio ante rivales aún no confirmados.

La visita tuvo además una conexión con Leonardo Ponzio, quien hoy ocupa el puesto que antes pertenecía a Gallardo. El Muñeco dirigió al exvolante en 205 oportunidades. Tras el triunfo sobre Racing, Ponzio se refirió al regreso del ex entrenador y afirmó: “Lo de Marcelo, mientras él pueda estar acá, en su casa, y mientras pueda disfrutar de esto va a estar siempre”. En cuanto al partido, River se quedó con los tres puntos gracias al gol de Lautaro Rivero y llegará fortalecido al Superclásico del primero de noviembre en La Bombonera.

PUBLICIDAD