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El ranking histórico de los futbolistas argentinos en el Balón de Oro: quiénes fueron los más votados

La edición 70 del galardón se llevará a cabo por primera vez en Londres. El listado de los argentinos más votados a lo largo de las diferentes entregas

Tres retratos yuxtapuestos de Lionel Messi con un trofeo esférico dorado, Gabriel Batistuta con traje azul y Lautaro Martínez con traje oscuro.
Messi, Batistuta y Lautaro Martínez están en el ranking de los argentinos más votados en la historia del Balón de Oro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Lionel Messi y Lautaro Martínez integran la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026, que se entregará hoy en una ceremonia que por primera vez se realizará fuera de su sede habitual. La gala, que llega a su edición número 70, tendrá como escenario el London Palladium, de Londres, en reemplazo temporal del Théâtre du Châtelet de París, como homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del premio en 1956. A lo largo de la historia, los argentinos tuvieron un destacado papel en las entregas del galardón y los campeones del mundo en 2022 buscarán entrar en lo más alto del ranking de los albicelestes más votados.

Messi buscará sumar una novena estatuilla a las ocho que ya conquistó entre 2009 y 2023, un registro que lo mantiene como el máximo ganador de la historia, por encima del portugués Cristiano Ronaldo, con cinco. El delantero del Inter Miami compite en una nómina que también incluye otros ganadores del premio: el actual poseedor del título, Ousmane Dembélé, y el ganador de 2024, Rodri. A ellos se suman Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal y Erling Haaland, entre los principales candidatos.

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Messi es el máximo ganador del Balón de Oro (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Messi es el máximo ganador del Balón de Oro (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, repite su presencia entre los nominados tras su desempeño en la temporada 2025-2026. El fútbol argentino también tendrá representación en la categoría de arqueros, con Emiliano Dibu Martínez, hoy en el Chelsea, que buscará obtener el trofeo Yashin, como ya lo hizo en las ediciones 2023 y 2024.

La expectativa por esta nueva edición llega después de que, en septiembre pasado, se definiera el Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París. Aquella gala, la 69° de la historia, tuvo como ganador a Dembélé, que superó a Yamal y a Vitinha, segundo y tercero respectivamente. Lautaro Martínez terminó en el puesto 20 y Alexis Mac Allister, en el 22, mientras que Dibu Martínez no logró quedarse con el premio al mejor portero.

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Con esos resultados, el ranking histórico de los futbolistas argentinos más votados en el Balón de Oro quedó actualizado de la siguiente manera:

1°: Lionel Messi (Barcelona 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021) - Lionel Messi (PSG/Inter Miami 2023)

2°: Lionel Messi (Barcelona 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017)

3°: Lionel Messi (Barcelona 2007)

4°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1999)

5°: Lionel Messi (Barcelona 2018)

6°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1998)

7°: Gabriel Batistuta (Fiorentina/Roma 2000) - Julián Álvarez (Manchester City 2023) - Lautaro Martínez (Inter 2024)

8°: Juan Sebastián Verón (Parma/Lazio 1999)

10°: Ángel Di María (Real Madrid 2014)

13°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1996) - Sergio Agüero (Manchester City 2015)

14°: Juan Román Riquelme (Villarreal 2005 y Villarreal/Boca Juniors 2007) - Sergio Agüero (Atlético Madrid 2008) - Javier Mascherano (Barcelona 2015)

15°: Paulo Dybala (Juventus 2017) - Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa 2023)

16°: Hernán Crespo (Lazio 2001) - Juan Sebastián Verón (Lazio/Manchester United 2001) - Sergio Agüero (Atlético Madrid/Manchester City 2011, Manchester City 2018 y 2019)

17°: Sergio Agüero (Manchester City 2012)

18°: Fernando Redondo (Real Madrid/Milan 2000) / Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa 2024)

19°: Javier Mascherano (Barcelona 2014)

20°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1995) - Lionel Messi (Barcelona 2006) - Lautaro Martínez (Inter 2023 y 2025)

21°: Lautaro Martínez (Inter 2021)

22°: Alexis Mac Allister (Liverpool 2025)

23°: Gabriel Batistuta (Fiorentina 1997) - Hernán Crespo (Parma 1999)

26°: Claudio López (Valencia 1999)

27°: Juan Esnaider (Real Madrid 1995) - Claudio López (Valencia/Lazio 2000) - Juan Sebastián Verón (Lazio 2000)

30°: Carlos Tevez (Manchester United 2007).

Cabe destacar que el listado toma las posiciones en las que quedó cada futbolista argentino que recibió al menos un voto desde 1995 en adelante, sin contabilizar que hubo otros dentro de los nominados iniciales que no recibieron votos como Abel Balbo en 1995, Diego Simeone y Javier Zanetti en 1996, Ariel Ortega en 1998, Pablo Aimar y Javier Saviola en 2002, Roberto Ayala en el 2004 o Gonzalo Higuaín en 2016, entre otros.

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