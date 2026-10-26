Cómo fue el operativo para blindar los resultados de los ganadores del Balón de Oro 2026

El ganador del Balón de Oro 2026 se mantuvo en secreto hasta el día de la gala (VisualesIA ScribNews)

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La elección del ganador del Balón de Oro 2026 se mantuvo bajo un estricto resguardo para evitar la filtración del ganador del galardón que condecorará hoy al mejor futbolista de la temporada. Una vez concluida la votación, los nombres se mantuvieron en reserva hasta la ceremonia de entrega en Londres, en un protocolo de acción que France Football viene realizando desde 2024.

El jurado masculino estuvo compuesto por 100 periodistas especializados, procedentes de los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada integrante debió completar una lista jerarquizada de 10 futbolistas. Ese procedimiento se realizó mediante una plataforma digital a la que acccedieron los votantes, mientras que las tablas finales quedaron restringidas a un grupo reducido de organizadores.

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De acuerdo con L’Équipe, antes de que se abran los sobres durante la gala, solo hay dos personas que conocen el desenlace: Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, y Marc Las, productor editorial de la ceremonia. Garcia conservó el acceso al resultado de la votación y preparó los sobres con los nombres de los premiados. Las pudo conocer el resultado en las horas previas por cuestiones vinculadas a la producción televisiva.

“Este año, quien diga saberlo miente”, sostuvo Las en declaraciones recogidas por L’Équipe. El productor explicó que su conocimiento de los ganadores quedó limitado al tramo final de la organización, cuando fue necesario ajustar el desarrollo del evento.

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El operativo concentró la información en la figura de Garcia. Según explicó el propio redactor jefe de France Football, las planillas de la plataforma segura solo estuvieron disponibles para él. El objetivo era evitar que los ganadores, sus familiares, representantes o clubes recibieran indicios antes de la ceremonia. “El ganador podrá contárselo a su agente, a su familia, a su peluquero… Queríamos minimizar ese riesgo manteniendo el secreto en secreto”, afirmó Garcia, según el diario deportivo francés.

Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, ganadores del último Balón de Oro

La organización dejó atrás una dinámica que durante años permitía anticipar el resultado. Los ganadores recibían llamadas telefónicas con varios días, e incluso semanas, de antelación. Ese plazo facilitaba la producción de entrevistas, sesiones de fotos y contenidos para la edición especial de la revista. Algo que había sucedido por ejemplo cuando Karim Benzema se alzó con el trofeo en 2022.

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El nuevo mecanismo alteró también el trabajo editorial y audiovisual que rodea al premio. Las entrevistas con los ganadores ya no se realizan antes de la ceremonia. Tampoco se preparan con anticipación las sesiones fotográficas que integran la edición especial de France Football.

Garcia explicó que esas conversaciones se concretarán durante la misma noche de la entrega o en los días posteriores. La decisión busca que el secreto no llegue a los entornos de los candidatos, donde una información reservada podría circular con rapidez.

Esta modificación tuvo consecuencias para quienes produjeron el espectáculo. Julien Challouette, responsable de los guiones de la ceremonia junto con otros dos guionistas, aseguró que el equipo debió elaborar discursos y entrevistas para distintos escenarios posibles. “El 80% del trabajo terminará en la basura, pero ese es el precio a pagar para disfrutar del suspenso hasta el final”, señaló Challouette a L’Équipe. El equipo preparó intervenciones para cinco posibles ganadores en la categoría masculina y cinco en la femenina; en el tramo final, seleccionó los textos correspondientes a quienes fueron elegidos.

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El maestro de ceremonias Didier Drogba, presente en ese rol desde 2019 junto a Sandy Heribert, también sostuvo que el cambio puede modificar las reacciones de los futbolistas. “La sorpresa será total en las caras”, dijo. En su descripción, la antigua modalidad volvía más perceptible quiénes conocían el resultado de antemano, por la forma en que seguían el desarrollo de la gala.

Cuando Rodri ganó el Balón de Oro, Vinicius Jr no se presentó

Pese al refuerzo del sistema, la edición de 2024 mostró que el secreto no fue absoluto. La información sobre la victoria del español Rodri Hernández en la categoría masculina llegó al Real Madrid antes de la ceremonia, según reconstruyó Le Parisien. El club entendió que Vinicius Junior terminaría segundo y decidió no asistir al evento.

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Garcia habló después de aquel episodio y se refirió a las presiones recibidas desde los equipos que consideraban tener chances de ganar. “Sentía mucha presión del Real Madrid, siempre fui claro y justo, y quizás mi silencio —y lo mismo les pasó a los demás— hizo que el Real Madrid pensara que era una admisión”, manifestó.

En la rama femenina, Aitana Bonmatí expuso la diferencia entre los dos métodos tras obtener el premio por segundo año consecutivo. La futbolista española sabía de antemano que ganaría en 2023, pero no recibió información previa antes de la ceremonia de 2024. “En 2023, lo sabía. Y en 2024, no. Fue una sorpresa, lo que hizo que el día fuera más estresante”, expresó.

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