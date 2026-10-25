Polémica con Neymar en Brasil: fue expulsado por un gesto contra un rival y estalló con un duro descargo

Neymar Jr. mantuvo un cruce verbal con Nestor mientras se cubría la boca con la mano. Ante las quejas del jugador adversario y la llamada de los asistentes, el árbitro acudió a la pantalla a revisar la acción mediante el VAR.

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Neymar fue expulsado antes del inicio del segundo tiempo en el empate 1-1 entre Santos y Bahía, después de que el árbitro revisara una discusión con Rodrigo Nestor mediante el VAR. El astro brasileño se tapó la boca para decirle algo a su rival y este lo apuntó contra el juez, que utilizó la “Ley Vinicius” para mostrarle la tarjeta roja.

La sanción llegó tras una secuencia que comenzó en la primera mitad, continuó durante el entretiempo y derivó en un cruce público entre ambos jugadores. El partido, correspondiente a la fecha 32 del Campeonato Brasileño, se jugó en Vila Belmiro bajo una fuerte lluvia que dejó sectores del campo cubiertos de agua. Bahía se puso en ventaja con un gol de Luciano Juba y Santos logró la igualdad en el minuto 93, a través de Luan Peres, pese a disputar toda la segunda parte con un hombre menos.

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La tensión entre Neymar y el mediocampista de Bahía, Rodrigo Nestor, se había instalado antes del descanso. El delantero de Santos reaccionó después de una infracción y lanzó la pelota hacia el cuerpo de su rival. La acción derivó en una discusión que involucró a varios protagonistas y le costó una tarjeta amarilla al capitán del equipo local. Durante el entretiempo, Nestor cuestionó la actitud del futbolista de Santos en declaraciones a SporTV. El volante afirmó que intentó saludarlo, pero que recibió un pelotazo como respuesta.

“Después escuché una serie de cosas. Mis padres me educaron muy bien, se lo agradezco mucho y sé perfectamente de dónde vengo. Nací en Itaquera; era difícil llegar adonde he llegado y estoy orgulloso de vestir la camiseta del Bahía”, sostuvo el jugador. Nestor evitó precisar los insultos que, según denunció, recibió de Neymar. “Él sabe lo que me dijo. Fue una falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía”, señaló.

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El mediocampista también diferenció la dimensión deportiva del delantero de Santos de la conducta que le atribuyó durante el encuentro. “Es un ídolo para todo el mundo como jugador, pero hoy falló como persona por la forma en que habló. No se deben hacer ese tipo de cosas”, expresó. Consultado sobre las palabras exactas que habían originado su protesta, Nestor respondió que no las repetiría. “Porque hay niños viendo y no estuvo bien”, explicó.

Neymar fue contenido por rivales y compañeros

Antes del comienzo del segundo tiempo, Neymar se acercó a Nestor en el círculo central. Durante el intercambio, se cubrió la boca con la mano mientras le hablaba al futbolista de Bahía. Nestor se dirigió al árbitro Sávio Pereira Sampaio para advertirle sobre el gesto.

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El VAR convocó al juez a revisar la jugada. Tras observar las imágenes, Pereira Sampaio mostró la tarjeta roja directa al delantero de Santos. La decisión se basó en la normativa aplicada en el Brasileirão para impedir que los jugadores oculten posibles expresiones ofensivas o discriminatorias al cubrirse la boca.

La expulsión profundizó el malestar de Neymar, quien intentó encarar a su rival para recriminarle lo que había hecho, antes de abandonar el campo. Sus compañeros y miembros de los cuerpos técnicos intervinieron para separarlo de los rivales.

Para ese momento, Bahía ganaba 1-0. Santos sostuvo el partido con 10 jugadores y consiguió el empate en el tramo final, cuando Luan Peres marcó de cabeza en el minuto 93.

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El futbolista del Bahía le recriminó al árbitro el gesto de Neymar

Horas después, Neymar publicó un descargo en Instagram. El delantero reconoció que cometió un error durante la discusión, aunque sostuvo que Nestor utilizó la situación para obtener una ventaja deportiva. “Lo que Nestor me hizo hoy es muy grave. Se aprovechó y quiso sacar ventaja de una ley creada para combatir el racismo cuando yo no le dije ni una palabra”, afirmó.

En el mismo mensaje, añadió: “Cometí una tontería y le di a un idiota la oportunidad de hacerse notar”. El jugador de Santos también rechazó haber pronunciado una expresión racista y cuestionó que se hubiera aplicado la norma por el gesto de taparse la boca. “Si es una ley creada contra el racismo, ¿cómo puede hacer estas cosas?”, planteó.

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El ex hombre del PSG aseguró que ambos se habían insultado durante el encuentro, aunque negó que hubiera dicho algo que justificara la expulsión. “Obviamente, nos estábamos insultando. Estábamos intercambiando provocaciones y eso está bien, es parte del fútbol”, declaró. Finalmente, el delantero insistió en que la regla debe utilizarse para su finalidad original. “Esta ley es para el racismo, no para que la uses a tu favor”, concluyó.