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Qué necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón récord de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos

El joven de 20 años podría convertirse en el ganador más joven de la historia de la categoría y cortar una extensa sequía sin títulos para el automovilismo italiano

Kimi Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 (REUTERS/Albert Gea)
Kimi Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 (REUTERS/Albert Gea)
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Andrea Kimi Antonelli podría convertirse este domingo en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 si gana el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y sus perseguidores directos no suman los puntos necesarios para prolongar la definición. El italiano de 20 años irá en busca del récord que desde 2010 pertenece a Sebastian Vettel, quien conquistó su primer título a los 23.

En su segundo año en la F1, el corredor de 20 años acumuló ocho victorias y otros seis podios en 17 Grandes Premios. Su primera oportunidad de asegurar la corona llegará en el Circuito de las Américas, aunque necesita una combinación de resultados poco habitual.

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Con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero George Russell, el italiano de Mercedes tiene un objetivo claro: si gana la carrera y el británico termina noveno o peor, se consagrará campeón de la Máxima. Además, Lewis Hamilton, que está a 111 unidades en la tabla de posiciones, debe terminar quinto o más atrás para que el italiano se quede con el título.

Si Antonelli se impone en Austin y Russell es noveno, la distancia entre ambos quedaría en 125 puntos, exactamente la cantidad que permanecería en juego —restan cinco carreras—. Ese escenario le alcanzaría para ser campeón si Hamilton no termina entre los cuatro primeros. La definición se resolvería por el desempate de victorias, el primer criterio si dos pilotos concluyen el año igualados en puntos. El triunfo en Austin sería el noveno del italiano, mientras que el británico, que lleva tres, solo podría llegar a ocho en las cinco carreras restantes.

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Infografía con la ilustración de un monoplaza de Fórmula 1, textos explicativos, cifras numéricas y seis recuadros con iconos informativos.
Las condiciones para que Andrea Kimi Antonelli gane el título de Fórmula 1 en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Max Verstappen de Red Bull, a 119 puntos; Charles Leclerc de Ferrari, a 125; y Lando Norris de McLaren, a 139, conservan posibilidades matemáticas después de Singapur. Sin embargo, una victoria de Antonelli en Austin eliminaría automáticamente a los tres, sin importar sus posiciones de llegada.

Con 20 años y 61 días, Antonelli podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1: superaría el récord de Sebastian Vettel, que alzó su primer título de campeón en 2010 con 23 años y 134 días. A su vez, sería el primer corredor nacido en la década del 2000 en consagrarse campeón. En esta línea, cortaría una sequía de 73 años para el automovilismo italiano desde Alberto Ascari (1953).

El jueves, el italiano reconoció que conquistar el campeonato este fin de semana “sería un sueño”, aunque evitó proyectarse sobre esa posibilidad. “Es una locura si lo piensas, pero por eso no voy a pensar en ello”, afirmó durante la jornada de atención a los medios.

Si Antonelli se impone en Austin y Russell termina noveno o peor, el italiano será campeón de la F1 (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)
Si Antonelli se impone en Austin y Russell termina noveno o peor, el italiano será campeón de la F1 (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

Es algo con lo que he soñado desde que era pequeño. En primer lugar, encontrarme en esta posición es increíble, pero al mismo tiempo necesito seguir adelante y esforzarme. Esto aún no ha terminado. Primero intentaremos finalizar el trabajo correctamente y luego podremos disfrutar del resto, pero sin duda será un logro increíble. Aun así, todavía queda mucho por hacer”, explicó Antonelli, según reprodujo la Fórmula 1.

El líder del certamen consideró que la combinación necesaria para coronarse depende de una actuación sin errores y de resultados adversos para sus rivales: “Para mí, tiene que ser un fin de semana perfecto, y los demás tienen que obtener un mal resultado, lo cual es poco probable. Claro que cualquier cosa puede pasar y es una locura pensarlo”.

Mercedes, a un paso del título de Constructores

Mercedes no podrá asegurar el Campeonato de Constructores en Estados Unidos. Las Flechas Plateadas aventajan a Ferrari por 134 puntos, pero después de Austin todavía habrá hasta 215 unidades en disputa y la diferencia máxima posible al cierre del fin de semana será de 177.

La primera ocasión para confirmar el título por equipos llegará en el Gran Premio de Ciudad de México, el 1 de noviembre. Al terminar esa carrera quedarán 172 puntos disponibles, por lo que Mercedes necesitará aumentar su ventaja en al menos 38 puntos durante las próximas dos fechas para coronarse con cuatro competencias por delante. Si no lo consigue, el Gran Premio de Sao Paulo del 8 de noviembre será su siguiente oportunidad. Para entonces, el equipo necesitará una diferencia de 129 puntos, cinco menos que la que posee antes de la carrera en Austin.

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 340
  2. George Russell - Mercedes: 238
  3. Lewis Hamilton - Ferrari: 229
  4. Max Verstappen - Red Bull: 221
  5. Charles Leclerc - Ferrari: 215
  6. Lando Norris - McLaren: 201
  7. Oscar Piastri - McLaren: 138
  8. Isack Hadjar - Red Bull: 97
  9. Liam Lawson - Racing Bulls*: 75
  10. Pierre Gasly - Alpine: 41
  11. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38
  12. Franco Colapinto - Alpine: 27
  13. Oliver Bearman - Haas: 23
  14. Nico Hulkenberg - Audi: 13
  15. Gabriel Bortoleto - Audi: 10
  16. Esteban Ocon - Haas: 7
  17. Fernando Alonso - Aston Martin: 7
  18. Carlos Sainz - Williams: 7
  19. Alexander Albon - Williams: 5
  20. Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1
  21. Lance Stroll - Aston Martin: 0
  22. Valtteri Bottas - Cadillac: 0
  23. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

  1. Mercedes: 578 puntos
  2. Ferrari: 444 puntos
  3. McLaren: 339 puntos
  4. Red Bull Racing: 332 puntos
  5. Racing Bulls: 100 puntos
  6. Alpine: 68 puntos
  7. Haas: 30 puntos
  8. Audi: 23 puntos
  9. Williams: 12 puntos
  10. Aston Martin: 7 puntos
  11. Cadillac: 0 puntos

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